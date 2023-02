[Loop Now Technologies Inc.]

中山顕作、田島一樹、植田久美が新たに執行役員に就任。日本支社を統括するCountry Managerの瀧澤優作とともに、日本市場におけるFireworkソリューション拡充とサービスの向上を加速します。



縦型ショート動画、ライブ配信機能を中心とした動画DXプラットフォーム「Firework(ファイヤーワーク)」を提供するLoop Now Technologies 株式会社(本社:東京都品川区、Country Manager:瀧澤 優作、以下Firework)は、日本市場での事業推進強化に向けて、新たなリーダーシップ体制を発表いたしました。











Japan Country Managerとして日本本社全体及びSaaS営業部門を統括する瀧澤 優作のもと、既存のお客様のビジネス成功を支援するパートナー・サクセス部門及びコンテンツ事業を統括する中山 顕作、広告事業と戦略パートナーシップを統括する田島 一樹、マーケティング部門を統括する植田 久美の3名が執行役員として就任いたしました。新たなリーダーシップチームは、担当事業分野を強化すると同時に、組織横断的な連携を図ることで、お客様により質の高いサービスと、価値をもたらす提案の提供を目指します。







■新リーダーシップ体制

Country Manager Japan 瀧澤 優作

執行役員/Vice President, Partner Success and Operations, 中山 顕作

執行役員/Vice President, Ads & Strategic Partnerships - Retail and Publisher, 田島 一樹

執行役員/Vice President, Marketing, 植田 久美





■執行役員略歴

瀧澤 優作 執行役員/Country Manager Japan







慶應大学在学中にシリコンバレーへ留学し、2017年に創業3ヶ月のLoop Now Technologies, Inc.に7人目のメンバーとして参画。同大学卒業後、本社のグロースマーケティングマネージャー、グローバルビジネスディベロップメントを経て、2021年よりFireworkの日本事業立ち上げを指揮。2022年からカントリーマネージャーとして日本事業推進及び、グローバルチームとの連携、新規のお客様拡大に伴うセールス活動及びパートナーシップ構築を担当。





中山 顕作 執行役員/VP, Partner Success and Operations







東京大学卒、同大学院修了後、2012年にグーグル株式会社に入社。同社初となるモバイルアプリ業界専任営業チームを立ち上げアジア太平洋地域を管轄、アジアパシフィックのモバイルアプリセールススペシャリストとして活躍。2014年6月よりTHECOO株式会社に参画。インフルエンサー事業を立ち上げ、執行役員 / インフルエンサー事業部長としてインフルエンサーマーケティング事業を成長させ、2021年の同社IPOに寄与。2022年8月よりLoop Now Technologies, Inc.に参画。パートナー企業のみなさまのビジネスを伸ばすためのパートナー・サクセスと、コンテンツ事業の責任者として、Fireworkの日本展開を牽引する。





田島 一樹 執行役員/VP, Ads & Strategic Partnerships - Retail and Publisher







大学卒業後、米国での2年間の留学を経て帰国。外資系広告会社にて4年間、消費財、自動車企業を担当し、2006年電通に入社。5年間、耐久消費財企業のBtoC、BtoBビジネスを担当。2011年にAmazon Japanに入社、広告事業の初期メンバーとして、耐久消費財、食品飲料、酒類カテゴリにおける広告ビジネスの立ち上げに6年間従事。日本初となるサービスや仕組みの導入によりビジネスをスケールさせた後、2017年からは同社の代理店事業統括責任者として、Amazonの顧客の行動プロセスを踏まえたフルファネルマーケティング活用を推進。2022年10月よりLoop Now Technologies, Inc.に参画し、日本での広告事業の強化と戦略的パートナーシップの構築を推進。





植田 久美 執行役員/VP, Marketing







上智大学新聞学科卒業後、トヨタ自動車株式会社で海外広報を担当後渡米。米国University of Oregon でのMBA取得に続き3年間の米国現地企業勤務を経て帰国。シスコシステムズ合同会社など外資系IT企業日本支社での企業ブランディング、広告、イベント、デジタル・プロモーションなどのマーケティング・コミュニケーションの責任者を歴任。2013年に日本アイ・ビー・エム株式会社入社後は、ブランド推進・宣伝、媒体戦略を統括する部長として日本国内におけるIBMのブランド・ポジション強化と事業成長にむけた媒体戦略、コミュニケーション戦略の策定と推進に取り組む。2022年11月にLoop Now Technologies, Inc.に参画し、2023年1月より広報や販促活動を含むマーケティング部門を統括。





■Firework(Loop Now Technologies, Inc.)について

Firework(ファイヤーワーク)は、Loop Now Technologies, Incが提供する「動画DXプラットフォーム」です。縦型動画やライブ配信、動画編集機能、広告商品開発支援を一気通貫で提供し、ブランド、小売事業者、媒体社が、自社ウェブサイトやアプリ、オフラインを含めた様々な接点を通じて顧客体験を向上し、自社の収益向上に繋げるための動画DXの実現を支援します。



Firework(Loop Now Technologies, Inc.)は、シリーズBまでに累計2.35億ドル(約300億円)超の資金調達を行い、グローバルで370人が開発とサービス提供に携わっています。世界37カ国・24時間体制による圧倒的スピードの開発力を武器に、各国でサービスを展開中です。2023年2月現在、世界で1,000以上のブランドや小売業者、メディア企業がFireworkを導入しています。



<日本本社>

社名:Loop Now Technologies株式会社

所在地:東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX 7F 〒141-0022

Japan Country Manager: 瀧澤優作

URL:https://jp.firework.com

お問い合わせ先:jp_info@fireworkhq.com





