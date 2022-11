[株式会社ジーン]

今話題の「ONBEATが推薦する注目若手作家たち」8名の合同展覧会を開催



オフラインとしてのギャラリーとデジタルプラットフォームで現代アートの販売・プロモーションを手がけるYUGEN Gallery(東京・渋谷2丁目/運営:株式会社ジーン)は、 株式会社 音美衣杜と合同でグループ展を開催します。







2022年12月3日(土)~12月8日(木)YUGEN Galleryにて「“Smash Hits 03” from ONBEAT」を開催します。



本展は、バイリンガル美術情報誌『ONBEAT』が、その誌面において「ONBEATが推薦する注目若手作家たち」と題して展開している人気企画を、渋谷「YUGEN Gallery」に舞台を移し開催するものです。



出品作家は、奥村彰一、川端健太、古賀真弥、suma、清野和正、タルタロスジャパン、土田圭介、羽田野令也。



読者のみならず、コレクターたちからも愛される彼らのよりすぐりの作品が一堂に集結します。



日本の芸術文化を見つめ直し、その魅力を世界へ発信する『ONBEAT』が、YUGEN Galleryでキュレーションを行う展覧会の第十二弾「“Smash Hits 03” from ONBEAT」をぜひご覧ください。



詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください:

https://yugen-gallery.com/ja/exhibition/smash-hits-03-from-onbeat/





開催概要



会期:2022年12月3日(土)~12月8日(木)

会 場:YUGEN Gallery

(東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F)

開館時間:13:00~19:00 ※いずれも最終日~17:00

休館日 :なし

作家在廊日:土田圭介(12月3日 14-18時、12月4日 14-18時)

入館料 :無料



※状況により、会期・開館時間が予告なく変更となる場合がございます。ご了承下さい。





展示作品ハイライト(50音順)























※展示作品は一部変更となる場合がございます。ご了承下さい。







作品販売について



展示作品はYUGEN Galleryおよびギャラリー公式サイトにて販売いたします。

展覧会終了後に順次、YUGEN Gallery公式オンラインストアにおいて作品の閲覧・ご購入が可能となります。

オンラインストアでのご購入の詳細については、別途プレスリリース等においてお知らせいたします。





作家プロフィール(50音順)







奥村彰一 / Shoichi Okumura

1989年北京(中国)生まれ。2017年多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。2018年「園林漫遊」(晴山藝術中心 / 台北)、2020年「空想樂園」(Kiyoshi Art Space / 東京)など個展多数。2019~2020年「アート台北」(台湾)、2019年「Art Beijing」(北京)、「アートフェア東京」などアートフェアに多数参加。2016年岡本太郎現代芸術賞入選、2017年アートアワードトーキョー丸の内 今村有策賞・フランス大使館賞、丸の内賞(オーディエンス賞)、2018年アダチUKIYOE大賞優秀賞など受賞多数。





川端健太 / Kenta Kawabata

1994年埼玉県生まれ。2022年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。2022年Taku Sometani Gallery(東京)などにて個展多数。2022年「MoCAF」(フィリピン)、 「can (not) reach」(Eukaryote / 東京)、 「Meet Your Art Festival」(恵比寿ガーデンプレイス / 東京) などグループ展やアートフェアに多数参加。2019年東京藝術大学大学院O氏記念賞受賞、2020年 クマ財団第4期奨学生、2022年佐藤国際文化育英財団奨学生。 東京藝術大学大学美術館、 株式会社コイルセンターフジタに作品収蔵。





古賀真弥 / Masaya Koga

1988年福岡県生まれ。2014年東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻修了。2015年いりや画廊(東京)にて個展開催。2016年「彫金*戦功」(日本橋三越本店 / 東京)、2017、2018年「AKKA-工芸とアートの金沢オークション」(石川県政記念 しいのき迎賓館)、2019年「壁11平方メートル の彫刻展」 (いりや画廊 / 東京)、2017、2019、2021年「KOGEI Art Fair Kanazawa」(YOD Galleryブース)などグループ展やアートフェアに多数参加。

2013年東京藝術大学安宅賞など受賞多数。





suma

1998年北海道生まれ。2021年沖縄県立芸術大学卒業。現在、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻に在籍。2022年個展開催「Title Role」(Rise Gallery / 東京)。2021年「 Shibuya Style vol.15」(西武渋谷店 / 東京)、 2022年「Beyond 〈Japan Modern Art Exhibition〉」 (333gallery / 台湾)、 「Kuma Exhibition 2022」(ANB Tokyo) などグループ展多数。





清野和正 / Kazumasa Seino

1979年東京都生まれ。2006年多摩美術大学造形表現学部造形学科油画専攻卒業。2021年個展開催「第9回『ドローイングとは何か』展大賞授賞記念 清野和正展」(ギャルリー志門 / 東京)。2016年「第2回ホキ美術館大賞展」(ホキ美術館 / 千葉)、2017年「第91回国展絵画部企画展示」(国立新美術館 / 東京)、2019年「第7回『ドローイングとは何か』展準大賞授賞記念二人展」(ギャルリー志門 / 東京)、2020年「第9回『ドローイングとは何か』入賞・入選作品展」(東京都美術館)などグループ展に多数参加。





タルタロスジャパン / Tartaros Japan

1969年石川県生まれ。石川県立工業高等学校工芸科卒業。日本大学芸術学部美術学科彫刻専攻中退。2016年「もうひとつの偶像」(Nanatasu Gallery / 東京)、2018年「変換」(ルンパルンパ / 石川)、2019年「神紙」(木之庄企畫 / 東京)、2020年「Idea」(みんなのギャラリー / 東京)、2021年「World exchange」(タグボート / 東京)、「Babel Again」(Contemporary Tokyo)など個展多数。2021年「ART021 - 上海」(中国)などグループ展やアートフェアに多数参加。





土田圭介 / Keisuke Tsuchida

1974年新潟県生まれ。2001年京都芸術短期大学卒業。2012年「静かな鼓動」(EHARA GALLERY / 東京)、2014年「こころのままに」(ギャラリー219 / 東京)、2017年「鉛筆画の世界展」(木内ギャラリー / 千葉)などにて個展多数。「ジ・アートフェア+プリュス-ウルトラ 2014」(スパイラル / 東京)、2019 年「art KARLSRUH」(ドイツ)など多数参加。2003年大賞(二科デザイン部イラスト部門)ほか受賞多数。『愛は、こぼれるqの音色』(アトリエサード発行)装画担当。2018年「NEXTYLE」出演。





羽田野令也 / Reiya Hatano

1994年奈良県生まれ。2017年大阪芸術大学デザイン学科卒業。グラフィックデザイナーを経て、作家に転身。2019年「Independent Tokyo」(スパイラル / 東京)、 2020年「Monster Exhibition」(渋谷ヒカリエ / 東京)、 2021年「Artist New Gate 最終審査展」(Gallery Seek / 東京)、 「いい芽ふくら芽 in Tokyo」(松坂屋上野店 / 東京)、 「SICF22」(スパイラル / 東京)、 2022年「KOWAII展 vol.Ⅻ」(新井画廊 / 東京)、 「Monster Exhibition」(Galerie Grand E’terna / パリ) などグループ展に多数参加。





株式会社音美衣杜について







株式会社音美衣杜は、現代アートを中心に、建築、工芸、ファッション、音楽などさまざまなジャンルの日本の芸術文化をボーダレスに紹介するバイリンガル美術情報誌『ONBEAT』を2014年より年2回発刊しています。



『ONBEAT』というネーミングは、日本の祭りや神楽など奇数拍にアクセントを持つリズム“On-beat”に由来し、その根底には、世界の文化やライフスタイルが急速に均質化していく今だからこそ、自らのルーツを深く掘り下げ、その中から新たなものを生み出すべきだという思いが込められています。音美衣杜は『ONBEAT』を通して、音(音楽)、美(美術)、衣(ファッション)、杜(環境)などさまざまなジャンルを結びつけるハブステーションとして、今後もボーダーレスな活動を展開していきます。



【株式会社 音美衣杜】

■代表者 :代表取締役 藤田博孝

■設立 :2013年11月12日

■公式サイト: https://onbeat.co.jp/

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/onbeat_co/

Instagram: https://www.instagram.com/onbeat_co/

Facebook: https://www.facebook.com/onbeat.magazine/





YUGEN Galleryについて







株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。当社オフィスに併設されるオフラインギャラリーとオンラインギャラリー(公式サイト)から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。



【YUGEN Gallery 概要】

■名称 :YUGEN Gallery(読み:ユーゲンギャラリー)

■住所 :東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F(株式会社ジーン併設)

■開館日 :不定期(展覧会開催期間のみ)

■開館時間 :平日14時~19時/土日祝13時~19時

展覧会により異なる場合があります

■公式サイト: https://yugen-gallery.com

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram: https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/yugengallery.jp/





株式会社ジーンについて







当社はインターネット広告を活用したデジタルマーケティング支援、各種コンサルティングサービスの提供のほか、現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」の運営、湘南エリアの情報サイト「湘南人」などのメディア運営、出版事業(ジーンブックス)を行っています。



【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 :代表取締役 林田洋明

■設立 :2016年12月8日

■決算期 :6月

■資本金 :1億円(2021年10月現在/資本準備金含む)

■売上高 :18億627万円(2022年6月期)

■公式サイト:https://jeane.jp/

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/jeaneinc

Instagram: https://www.instagram.com/jeaneincjp

Facebook: https://www.facebook.com/jeaneincjp

■所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19

東建インターナショナルビル3F

■問い合わせ先:

メール:pr@jeane.jp

電話:03-6380-6165

FAX:03-6380-6215



