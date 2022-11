[武内製薬株式会社]

~発売から1年弱で累計販売数10万個突破の武内製薬THE PROTEINシリーズ~



健康食品・化粧品のD2C、OEM事業を展開する武内製薬株式会社(本社:東京都品川区西五反田 代表取締役:金光 左儒)は、シリーズ累計10万個突破の武内製薬 THE PROTEIN( ザプロ )から「安納芋風味 700g ¥2,980円(税込)」「黒ごまきなこ風味 700g ¥2,980円(税込)」の販売を開始いたしました。









原料にサツマイモ粉末や黒ごま粉末、きなこを使用し、自然な味わいを追及、

秋限定フレーバーとして数量限定で発売!



■1食30gあたり、119kcalでたんぱく質22.5g・糖質3.7g・脂質1.5g

武内製薬 THE PROTEIN 安納芋風味 700g ¥2,980円(税込)

ほっこりとした味わいと優しい甘さが特徴







・栄養成分表示(1食30gあたりの推定値)

エネルギー:119kcal、たんぱく質:22.5g、、脂質:1.5g、炭水化物:3.7g(糖質:3.7g/食物繊維:0g)、

食塩相当量:0.2g、V.A:322μg、V.D:1.3μg、V.E:5.1mg、V.B1:0.5mg、V.B2:0.6mg、V.C:50mg、V.B6:0.6mg、ナイアシン:8.5mg、V.B12:1.2μg、葉酸:105μg、パントテン酸:2.5mg

・原材料名

ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、デキストリン、さつまいも粉末、食塩/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)



■1食30gあたり、120kcalでたんぱく質22.7g・糖質3.0g・脂質1.8g

武内製薬 THE PROTEIN 黒ごまきなこ風味 700g ¥2,980円(税込)

香り豊かなごまの香りがくせになる、つい飲みたくなる味わい







・栄養成分表示(1食30gあたりの推定値)

エネルギー:120kcal、たんぱく質:22.7g、脂質:1.8g、炭水化物:3.1g(糖質:3.0g/食物繊維:0.1g)、

食塩相当量:0.3g、V.A:322μg、V.D:1.3μg、V.E:5.1mg、V.B1:0.5mg、V.B2:0.6mg、V.C:50mg、V.B6:0.6mg、ナイアシン:8.5mg、V.B12:1.2μg、葉酸:105μg、パントテン酸:2.5mg

・原材料名

ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、きな粉、粉末黒ゴマ、食塩、デキストリン/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゴマを含む)



◆開発担当おすすめのアレンジレシピ◆

1.安納芋風味(安納芋ラテ)

少量の水でシェイクした後に、温かい牛乳と合わせることで心安らぐ安納芋ラテに



2.黒ごまきなこ風味(パンケーキやクッキーに)

黒ごまの風味がしっかりしているので、パンケーキやクッキーに



各種メディアでの掲載及び使用、貸出・提供に関してもお気軽にお問い合わせください。

当社の商品に興味をお持ちの方、卸売りに関するお問合せも下記にて受付ております。



武内製薬株式会社について

「高品質な商品をお手軽価格で」をモットーに、多くの人に愛されるものづくりを徹底。

2016年設立後、プロテインを中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。

足立区に自社工場を2拠点持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM(サプライチェーンマネジメント)を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。

他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。



【会社概要】

■会社名:武内製薬株式会社

■代表者:代表取締役 金光 左儒

■所在地:東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立:2016年9月

■URL:https://takeuchi-md.jp/

■事業内容:健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■グループ会社:株式会社オーイズミ(東証プライム 6428)



