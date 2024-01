[マップボックス・ジャパン合同会社]

位置情報プラットフォームを提供するMapboxが提供するデジタル地図開発プラットフォーム「Mapbox」(以下、Mapbox)が、トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)と開発中の北米、欧州、豪州向け車載ナビゲーションシステムにおいて採用されることになりました。





Mapboxは、トヨタの新しいカーナビゲーション・システム向けに、デジタル地図のカスタム開発と高速レンダリングを提供します。膨大なデータを瞬時に処理することができるため、ドライバーにとって必要かつ有益な情報をスムーズに表示することができます。また、スマートフォンのような直感的な地図体験が可能で、車両の位置やルート上のナビゲーション、地図の回転・拡大・縮小などの動的な調整も滑らかに表示できます。



パフォーマンスの向上や地図データの自動更新に加え、トヨタ向け車載地図のビジュアルデザインにも貢献しています。Mapboxでは、地図のカラーリングやフォントを自由自在にデザインすることができるため、製品やブランドの世界観に合わせた地図描画することが可能となります。トヨタとのプロジェクトでは、エンジニアとデザイナーが車載地図の視覚的な外観を調整することで、各車種やブランドのデザイン基準に合わせたナビゲーションの提供に貢献しています。



トヨタをはじめとする多くの自動車メーカーがインフォテインメント・システムやナビゲーションの開発を強化しており、カーナビゲーション・システムは飛躍的な進歩を遂げています。最新の地図デザインとシームレスなレンダリング技術は、今やドライビング体験において必要不可欠な要素であり、更なる改善が期待されています。そのため、自動車メーカーが求める地図技術は、建物を正確に表示し、店舗や名所などの豊富な周辺情報を含む地図データといった基本性能の向上だけでなく、継続的なデータ更新や車両のコンセプトに合わせた地図デザインの制作、速度や交通情報のリアルタイム表示など、ナビゲーション機能の拡張をより自由にコントロールできることが期待されています。



Mapboxはクラウドベースの地図プラットフォームで構築しており、これらのニーズに対応した機能を備えているため、自動車メーカーが期待する新たなカーナビゲーション・システムの開発に貢献します。



カーナビゲーション・システム向けMapbox新機能

●AI音声アシスタント MapboxGPT

自動車メーカーは、Mapboxが提供する位置情報データにより、常に更新される道順やランドマーク、道路情報の詳細について、自然な会話ができるカスタム音声アシスタントを構築できます。

https://www.mapbox.com/mapgpt



●Mapbox Autopilot Map

自動車メーカーが正確で最新の地図を車に装備することで、オートパイロットシステムが対応できる道路範囲を大幅に拡大します。

https://www.mapbox.com/blog/autopilot-map



●Mapbox 3Dライブナビゲーション

3D車線モデル、リアルタイムセンサー情報、標識データ、環境モデル、3Dランドマーク建物、動的照明、気象データを組み合わせ、正確でより自然で視覚的に美しいナビゲーション体験を提供します。



●Mapbox for EV

航続可能距離を正確に予測し、最適な充電場所の発見をサポートし、充電場所のインフォテインメント画面から 直接支払いを可能にする電気自動車向けのエンドツーエンドソリューションです。



●Mapbox Dash

車載インフォテインメント(IVI)との統合により、地図とナビゲーションを車両システムのデータやエンターテインメント機能と組み合わせ、さらに運転中の安全なハンズフリー操作のための音声認識機能も備えています。Mapbox Dashは、車両性能の分析やドライバーの行動に基づいた推奨ドライブコースの共有、さらに、車両のコンピューターとドライバー間の対話を可能にします。



自動車メーカーのナビゲーション開発に貢献する3つのメリット

●クラウド上でのグローバルデータのライブ更新

自動車メーカーはMapboxのAPIを利用することで、車載ナビゲーションシステム内に大量のデータを保存する必要がなくなり、開発ペースを速めることができます。地図データの更新は、負担となるソフトウェア更新の必要がなく、車載システムに瞬時に反映できるため、迅速なデータ修正と拡張が可能です。



●多様なカスタムデータソースとの互換性

特定のデータ要件を持つ自動車メーカーやパートナーは、交通ルール、渋滞情報、POIの詳細など、Mapboxが提供するデータを活用することで、ユーザーへ高品質な情報を提供することができます。



●モジュール式のソフトウェア開発キット(SDK)

Mapboxは、ルートプランニングやターンバイターンの案内を行うNavigation SDK、地図をレンダリングするMaps SDK、住所検索を行うSearch SDK、道路のカーブや勾配、速度制限などの安全上重要な属性を提供するADAS SDKなど、カスタマイズされた実装のための柔軟な開発者リソースを提供します。



自動車向けMapboxソリューション(英語) : https://www.mapbox.com/automotive/



Mapbox、世界の自動車・輸送関連技術の革新性を評価する 2023 AutoTech Breakthrough Awardsにて Navigation Technology Solution Of The Yearを受賞: https://www.mapbox.jp/news/newsrelease-20231011









マップボックス・ジャパン合同会社 会社概要

本社:東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立:2020 年3月10 日

代表者:高田 徹(最高経営責任者CEO)

事業内容:1. Mapbox Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

URL:https://www.mapbox.jp



