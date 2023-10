[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

創立100周年記念上映“35ミリで蘇る ワーナーフィルムコレクション" selected by ル・シネマ翻訳者 戸田奈津子氏のスペシャル・トークショー決定!!100周年記念期間限定ストアも順次開催!



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 日本代表 高橋雅美)は、ワーナー・ブラザース創立100周年と、『燃えよドラゴン』の製作50周年及び、 ブルース・リー没後50年を記念して、『燃えよドラゴン』の日本劇場公開版を4Kリマスターにて、ブルース・リーの誕生日でもある11月27日を含む、11月23日(木・祝)から11月30日(木)までの8日間、期間限定上映致します。※一部の劇場/上映回では2Kでの上映となります。





また、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて開催中の「ワーナー・ブラザース創立100周年記念上映 “35ミリで蘇る ワーナーフィルムコレクション" selected by ル・シネマ」では、数々の映画を手掛けてきた翻訳者 戸田奈津子氏のスペシャル・トークショーが決定致しました。更にワーナー・ブラザース100周年を記念した期間限定ストアも順次開催。代官山 蔦屋書店に、「ワーナー・ブラザース100周年ポップアップストア」が登場。100周年を記念したスペシャルアートを使ったグッズが多数登場する他、店内にはワーナー ブラザースの代表的な作品のグラフィックパネルも展示。更に、ヴィレッジヴァンガード限定アイテムも取り扱う、「ワーナー・ブラザース100周年記念 WB100ポップアップストア by Village Vanguard」も各地に登場致します。



『燃えよドラゴン』 劇場公開版を4Kリマスターにて期間限定上映決定&ポスタービジュアルも公開!!







キャリアの絶頂で突然この世を去り、50年の時を経てなお語り継がれる伝説のアクション・スター、ブルース・リー。そんなブルース・リーの代表作にして歴史に残る名作となった『燃えよドラゴン』の日本劇場公開版を4Kリマスターにて、期間限定上映致します。さらに上映用に新しくデザインされたポスタービジュアルも公開致しました。空手、柔道、テコンドーなど世界中の武術がその力を競い、リー自身によって演出されたアクション・シーンは、今もって他の追随を許さない。ブルース・リーの最高傑作です!



『燃えよドラゴン 劇場公開版4Kリマスター』期間限定上映

上映期間:11月23日(木・祝)から11月30日(木)までの8日間

上映劇場

【東京】新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、MOVIX亀有、グランドシネマサンシャイン 池袋、TOHOシネマズ 錦糸町(楽天地・オリナス)、109シネマズグランベリーパーク

【神奈川】T・ジョイ横浜、TOHOシネマズ ららぽーと横浜、109シネマズ川崎

【千葉】京成ローザ10、ユナイテッド・シネマ幕張

【埼玉】MOVIXさいたま

【宮城】MOVIX仙台

【新潟】ユナイテッド・シネマ新潟

【大阪】大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ

【京都】MOVIX京都

【兵庫】OSシネマズミント神戸

【愛知】ミッドランドスクエア シネマ、ユナイテッド・シネマ豊橋18、

ユナイテッド・シネマ岡崎、ユナイテッド・シネマ稲沢

【広島】広島バルト11

【福岡】T・ジョイ博多

【沖縄】シネマライカム

【北海道】札幌シネマフロンティア

※2023/10/18現在 ※一部の劇場/上映回では2Kでの上映となります。

『燃えよドラゴン 劇場公開版4Kリマスター』予告編

https://youtu.be/D_QFvSjimhI

【『燃えよドラゴン』 関連情報】



世界中でカンフーブームを巻き起こした伝説のアクション・スター、ブルース・リーの洗練されたアクションが4K ULTRA UHDで甦る。【初回限定生産】のみの特典として【三方背アウターケース】に、【3Dレンティキュラー・カード】、【アートカード】、【A3ポスター】、【ブックマーク】などのファンにはたまらない豪華アイテムを収納!



【初回限定生産】燃えよドラゴン <4K ULTRA HD & ブルーレイセット>(2枚組/ペーパープレミアム付)

好評発売中!品番:1000829492/¥8,980(税込) 製作年度:1973年

(C)1973, 1998 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

公式サイト https://warnerbros..jp/home_entertainment/detail.php?title_id=58868



「ワーナー・ブラザース創立100周年記念上映

“35ミリで蘇る ワーナーフィルムコレクション" selected by ル・シネマ」

11月2日(木)翻訳者 戸田奈津子氏のスペシャル・トークショー決定!!







Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下では、「ワーナー・ブラザース創立100周年記念上映 “35ミリで蘇る ワーナーフィルムコレクション" selected by ル・シネマ」を9月29日(金)から11月2日(木)まで開催しています。100年の歴史を彩った作品の中から、上映劇場であるBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下が厳選し、貴重な35ミリフィルムでの上映を行っております。ワーナー・ブラザースの代表的作品を、35ミリフィルムで鑑賞できる貴重な上映となります。是非、この機会にお楽しみください。





そして、この度、本特集上映の最終日11月2日(木)に、洋画字幕翻訳の第一人者として活躍されていた戸田奈津子さんを迎えてのスペシャル・トークショーの開催が決定致しました。戸田さんは本特集で上映される全15作品のうち、『A.I.』『マディソン郡の橋』『ガープの世界』『ラスト サムライ』『硫黄島からの手紙』の5作品の字幕翻訳を担当。縁の深いトム・クルーズ主演作である『ラスト サムライ』が特集上映の大トリを飾る夜に、名作洋画の数々を最前線で見つめてきた戸田奈津子さんのお話を伺います。皆様のご来場、お待ちしております。





戸田奈津子(映画字幕翻訳者)

東京都出身。津田塾大学英文科卒。好きな映画と英語を生かせる職業、字幕づくりを志すが門は狭く、20年の歳月をかけ1980年の話題作「地獄の黙示録」で、本格的なプロとなり、以来、「E.T.」「タイタニック」「ミッション:インポッシブル」をはじめ、1,500本以上の作品を手がけている。



■イベント概要

日時:11/2(木)『ラスト サムライ』19:10の回 上映前にトークイベントを実施

登壇者:戸田奈津子

※敬称略 登壇者は予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

実施劇場:Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下

チケット料金:一般・シニア¥1,500 学生¥1,200 小・中・高校生、

障がい者手帳をお持ちの方¥1,000(税込) ※招待券使用不可

チケット販売

【オンライン販売】

10/31(火)0:00より ご購入はこちらから↓

https://my.bunkamura.co.jp/Show/programFacilityList/index/02

【劇場窓口販売】

10/31(火)劇場オープン時(10:00)より

※オンラインで完売となった場合は劇場窓口での販売はございません。

お問い合わせ

Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下:電話050-6875-5280

公式ホームページ:https://www.bunkamura.co.jp/cinema_miyashita/







ワーナー・ブラザース創立100周年記念 『オズの魔法使』ドルビーシネマ版

10月27日(金)より 日本初の特別上映スタート





第36回東京国際映画祭(10月23日(月)~11月1日(水))では、ワーナー・ブラザース創立100周年記念として、ドルビーシネマ版『オズの魔法使』を、10月27日(金)~11月1日(水)まで、丸の内ピカデリー ドルビーシネマにおいて特別上映致します。映画史上最も愛される作品の一つ『オズの魔法使』(39)。2019年に、公開80周年を記念してオリジナルネガからのスキャニングにより作られたドルビーシネマ版を日本初上映。テクニカラーによる鮮やかな色彩で描かれる、ジュディ・ガーランド演じる少女ドロシーが繰り広げる不思議な冒険が、HDR映像でスクリーンに蘇ります。



【ワーナー・ブラザース創立100周年記念『オズの魔法使』ドルビーシネマ版 日本初上映】

上映期間:10月27日(金)~11月1日(水)

会場:丸の内ピカデリー ドルビーシネマ

チケット発売:WEB販売:10月14日(土)17時~

丸の内ピカデリー劇場窓口販売:10月15日(日)劇場オープン~(残席がある場合のみ)

料金: 鑑賞料金+一律700円 (一般の場合は2,000円+700円で2,700円となります)

上映スケジュール、及び、チケット購入方法などの詳細は下記サイトをご確認ください。

https://www.smt-cinema.com/site/marunouchi/



ワーナー・ブラザース100周年を記念した期間限定ストアも順次開催!





ワーナー・ブラザース100周年を記念した期間限定ストアを順次、各地で開催致いたします。代官山 蔦屋書店には、「ワーナー・ブラザース100周年ポップアップストア」が登場!周年を記念したスペシャルアートを使ったグッズが多数登場する他、店内にはワーナー代表作品のグラフィックパネル展示致します。更に、ヴィレッジヴァンガード限定アイテムも取り扱う、「ワーナー・ブラザース100周年記念 WB100ポップアップストア by Village Vanguard」も各地に登場致します。



【ワーナー・ブラザース100周年ポップアップストア】

場所:代官山 蔦屋書店1号館2階

開催期間:10月20日(金)~10月31日(火)

営業時間:9時―20時

※最新の店舗情報は店舗HPにてご確認ください。 https://store.tsite.jp/daikanyama/



代官山 蔦屋書店 先行商品



バッグス・バニー「Superman Cosplay」WB100エディション



ダフィー・ダック「Batman Cosplay」WB100エディション

世界限定 各1,000体 価格:各55,000円(税込)



代官山 蔦屋書店 先行商品

ビックシルエットTシャツワーナー100 各4,200円(税込)



【ワーナー・ブラザース100周年記念 WB100ポップアップストア by Village Vanguard】





場所:モザイクモール港北、イオンモール川口、イオンモールつくば

開催期間:10月20日(金)~11月5日(日)

※最新の店舗情報は各店舗HPにてご確認ください。





ダイカットクッション 3,135円(税込)



ウォッシュタオル 880円(税込)





ステンレスタンブラー 2,530円(税込)



All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. (s23)





ワーナー・ブラザース創立100周年記念 4K ULTRA HD ブルーレイ商品情報







■【初回限定生産】エクソシスト ディレクターズカット版 & オリジナル劇場版

<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(4枚組/ペーパープレミアム付)

11月22日(水)発売



全世界待望!『エクソシスト』製作50周年を記念して、初4K UHD化!

【初回限定生産】のみの特典として、三方背アウターケースに、アートカード、

44ページのブックレット A3ポスター ブックマーク等の豪華アイテムを収納!



品番:1000832706/¥10,780(税込) 製作年度:1973年、2013年/PG12

(C) 1973 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

公式サイトhttps://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=3905



■トレーニング デイ <4K ULTRA HD & ブルーレイセット>(2枚組)

11月3日(金・祝)発売



デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を受賞した不朽の名作が、

ワーナー・ブラザース創立100周年を記念して待望の初4K UHD化!



品番:1000830856/¥7,480(税込)

製作年度:2001年/カラー/シネマスコープサイズ/122分

(C)2001 Warner Bros. and Village Roadshow Films (BVI) Limited.

All rights reserved.

公式サイト https://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=2210



■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 オープン記念【500セット限定生産】

ハリー・ポッター 8-Film クィディッチコレクターズ BOX<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(33枚組)好評発売中



ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 オープン記念500セット限定発売!

超豪華クィディッチBOX仕様の、絶対に手に入れたいコレクションアイテム!



品番:1000827455/¥59,800(税込)

内容:本編ディスク19枚、映像特典ディスク14枚

(本編)4K ULTRA HD:8枚、Blu-ray 3D:2枚、Blu-ray:9枚

(映像特典)Blu-ray:10枚、DVD:4枚

公式サイト:https://warnerbros.co.jp/c/news/2023/04/3501.html



■【300セット限定生産】ワーナー・ブラザース 100周年記念 100-Filmコレクション ブルーレイ

(104枚組/100-Filmプロダクションノート&スペシャル・フォトブック付)好評発売中



ワーナー・ブラザース100周年記念!300セット限定発売!

厳選した傑作100本を収録した永久保存版のコレクション・ボックス「アカデミー賞(R)受賞作品」、「コメディ/ドラマ/ミュージカル」、「ファンタジー、アクション、アドベンチャー」、「スリラー、SF、ホラー」の4つのジャンル毎に分けられた厳選された傑作100本を収録



品番:1000826034/¥110,000(税込)

(C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

公式サイト:https://warnerbros.co.jp/c/news/2023/04/3484.html



