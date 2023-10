[株式会社between the arts]

10月3日(火) ~10月13日(金) @港区元麻布「between the arts gallery」



アート領域で様々なDX推進事業を手掛ける株式会社between the arts(本社:東京都港区、代表取締役:大城 崇聡)は、株式会社アルファステップ(本社 : 東京都新宿区, 代表取締役:本郷 孔洋) がコレクションする現代アートコレクション展を、10月3日(火) から10月13日(金)までの期間、港区元麻布にあるアートギャラリー「between the arts gallery」にて開催いたします。







「between the arts gallery」は、アートコレクターのためのギャラリーとして 2021 年 2 月、港区元麻布にオープン。コレクション資産管理サービス「COLLET」で管理しているアート作品をキュレーションした企画展や、特定のコレクターにクローズアップした展覧会などを定期開催しています。



当社では、今後も「COLLET」に登録・保管されているアート作品のコレクション展を開催していくことで、「保管するだけでなく、多くの人に見てもらいたい」「アートコレクターの作品を鑑賞したい」といった、コレクター・鑑賞者双方のニーズを満たす機会を創出し、アートの文化的な魅力の発信に努めてまいります。



株式会社アルファステップのコメント





アルファステップは、現代アートが持つ様々なメッセージに共感し、そのメッセージがより多くの人に伝わることを願って、若手作家を中心とした23点の作品を展示します。企業が美術品をコレクションすることが日本の芸術文化の発展に繋がるだけでなく、作品がもつ様々な社会的メッセージを作家に代わって企業が伝えていくことで、皆さんがそのメッセージを受け取り、それが持続可能な世界を実現することができるのではないかと考えております。今回は、企業と現代アートの関わり方を示すために本展を開催します。当社の活動が、持続可能な世界を実現するSDGs活動の一つとして認知され、様々な企業が現代アートを通じてメッセージを発信することを願っています。



開催概要





■展覧会名:アルファステップ・アートコレクション展

■展示アーティスト(敬称略 順不同)

LEO&STEPH / U-ku / Aira / BANBU / 木下華穂 / MANABU KISHIMOTO / neuronoa / 山口真人 / 工藤千紘 / 村上隆 / 愛☆まどんな / サイトウユウヤ / yutaokuda / 奥天昌樹 / 田中紳次郎 / iris issen / 鈴木潤 / GIRUVI / ayaka nakamura

■期 間 : 10月3日(火) ~10月13日(金) ※土日祝休廊

■営業時間:12:00 ~18:00

■会 場 : between the arts gallery (東京都港区元麻布2-2-10)



株式会社アルファステップ 会社概要





社名:株式会社アルファステップ

代表取締役:本郷 孔洋

所在地:〒163-0631東京都新宿区西新宿一丁目25番1号センタービル31階

事業内容 : 生命保険及び損害保険に関する業務、ファイナンシャルプランニングに関する業務

URL : https://www.alphastep1.net/



コレクション資産管理サービス「COLLET」( https://collet.am )





コレクションアイテムに特化した資産管理サービス。アートをはじめ時計、スニーカー、ワイン、家具などコレクターの様々なコレクションのポートフォリオを作成し、オンラインで、いつでも簡単にご確認いただけます。登録後は、世界中で行われているオークションの過去落札データを元に、独自の算出方法による分析を通じて、参考市場価格の推移状況を可視化できます。これによって流通相場を把握し、スマートな資産管理をサポートします。



株式会社between the arts 会社概要





社名:株式会社between the arts

設立:2020年1月14日

資本金:8 億 2280 万円(資本準備金含む)

代表取締役:大城 崇聡

所在地:〒106-0046 東京都港区元麻布 2-2-10

事業内容:アートコレクションマネジメントプラットフォーム事業

・コレクション資産管理サービス「COLLET(コレット)」の企画・開発・運営 https://collet.am/

・資金調達サービス「COLLET CASH」の企画・開発・運営 https://lp.collet.am/cash/

・美術品コレクション管理サブスクリプションサービス「美術倉庫」の企画・開発・運営 https://bijutsusoko.jp/

・作家向けのサポートサービス「artworks」の企画・開発・運営 https://artworks.am/artists

・between the arts galleryの運営

コーポレートサイト:https://bwta.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/between_the_arts/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-06:40)