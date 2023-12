[プリファード トラベル グループ]

プリファード トラベル グループ傘下のサステナブルホテルブランド、ビヨンド グリーンは加盟ホテルの世界的なESG (環境、社会、ガバナンス) イニシアチブの成果とサステナビリティへのコミットメントを示す初のグローバル インパクト レポートを発表しました。





レポートはビヨンド グリーン加盟ホテルのサステナビリティに関する調査データを活用しており、地球の自然環境の保護や、文化遺産の尊重、地域社会の生活向上など、持続可能な観光がもつ力を示しており、旅行の未来を象徴するものと言えます。レポートは www.staybeyondgreen.com/GIR から入手できます。



ビヨンド グリーンは2021年4月にプリファード トラベル グループによって立ち上げられました。このホテルブランドは世界中からサステナブルホテルとしてリードする施設を集め、旅行業界を変革することを目指しています。各ホテルは世界的に持続可能な観光基準と国連の持続可能な開発目標に沿った50以上の指標に従って審査されています。このレポートは、環境や社会への配慮が旅行者の目的地や宿泊施設の選択に与える影響が大きくなっている時代に、教育ツールとしても役立っています。環境面だけでなく、サステナビリティについて一般の旅行者にも身近なものとして理解を促す役割も果たしています。ビヨンド グリーンは、「自然」「文化」「地域社会」の3つの柱でサステナビリティリーダーシップを発揮するホテルを紹介することにより、旅行者が訪れる場所や地域社会に積極的に貢献している宿泊施設とのつながりを保証してます。



「このレポートの結果は、持続可能な観光の基盤である「自然」「文化」「地域社会」の3本柱にまたがる私たちのメンバーホテルの素晴らしい活動に焦点を当て、このテーマがいかに重要であるか、そして私たちがなぜ情熱を持ってこの理念に取り組んでいるかが示されています。私たちは共に、旅行が持つ力を活用し、次世代を担う旅行者のために遺産を残すことができるのです。」と、ビヨンド グリーンとその親会社であるプリファード トラベル グループのCEO(経営最高責任者)リンジー・ユベロスは述べています。



レポートのハイライトは以下の通りです:

サステナビリティ専任職: ビヨンド グリーンの加盟ホテルの90%以上が、サステナビリティマネージャー、またはそれに相当する役職やチームを設置、サステナビリティプログラムの進化と現場で実地にリーダーシップを発揮しています。



使い捨てプラスチックの削減と廃止: ビヨンド グリーンに加盟している100%のホテルでは、使い捨てのペットボトルを廃止しています。使い捨てプラスチックを減らし、廃止するための取り組みとして、生分解性包装の利用や、木や竹で作られた再利用可能なルームキーなど、持続可能な素材の採用がホテル運営全体で行われています。

o カリフォルニア州にあるThe Ranch at Laguna BeachのGEO (Golf Environment Organization)認証ゴルフコースでは、独自のガラス瓶粉砕機を使って砂を作り、ガラスの廃棄量を90%削減しています。





再生可能エネルギー: ビヨンド グリーンのホテルのほぼ70%が、ソーラーパネル、風力タービン、認証された木質ペレットから作られるバイオマスなど、再生可能エネルギーを積極的に活用しています。

o The Brandoは再生可能エネルギーの活用に優れており、太陽光発電所からのエネルギーだけでなく、革新的な海水空調(SWAC)システムも採用しています。このシステムは深海からの冷水を利用し、ハイドロフルオロカーボンにダメージを与えることなく空間を自然に冷却する技術です。





絶滅危惧種の保護 :加盟ホテルは、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストや米国の絶滅危惧種リストに登録されている24種以上の動物種と1種以上の植物種の保護に積極的に貢献しています。

o andBeyond Mnemba Islandは海洋保護におけるリーダー的存在であり、Ministry of Blueとの協力で、周辺の生物多様性に富んだ海域をさらに保護するためにMnemba Island Marine Special Area (MIMSA)を設立しました。この場所は絶滅の危機にあるアオウミガメのわずかな営巣地として保護されており、滞在のゲストもモニタリング活動に参加することができます。







慈善活動と寄付: ビヨンド グリーンの加盟ホテルは、直接的な資金やゲストからの寄付を通じて、2021年から2022年の間に合計3,138,449米ドルを寄付し、地域社会や自然・文化的イニシアチブを支援しました。

o スペインのカタルーニャ地方にあるTalaia Plaza EcoResortは、2022年12月にプラザ テラ ビバ財団を設立し、地域の豊かな遺産を保護し、住民の福利を向上させるために地元の非営利団体やプロジェクトへの支援を拡大しています。



文化遺産の保護 :伝統的な建築や地域独特の土地の特徴を反映した、料理プログラム、民間伝承、歴史や芸術を探求するゲスト体験を提供することで、ゲストと文化遺産を共有しています。

o モンゴルのゴビ砂漠に位置するThree Camel Lodgeは、周辺の草原に生息するマスティフ犬の一種であるモンゴリアン・バンホールを復活させるプロジェクトを通じて、この地域に語り継がれる伝統と生活遺産を守っています。





地域社会、社会的、経済的幸福: 加盟ホテルは、地元コミュニティを積極的に支援するために、雇用の促進、地元企業やアーティスト、職人とのパートナーシップ、零細企業プロジェクトの支援、教育や健康への取り組みなど、地域開発に貢献しています。

o バンクーバー島のThe Parkside Hotel & Spaは、ホテルが建つ土地とソンヒーズ族の歴史的な関わりを認識し、ブリティッシュコロンビア州で初めて和解覚書(MOR)を開始したことで知られています。現在ソンヒーズ族やエスクイマルト族として知られるレクウンゲン族に招かれ、ガイド付きのカヌーやウォーキングツアーを通じて先住民族の文化を学ぶ機会を宿泊客に提供しています。



ビヨンド グリーンは、このような革新的な取り組みが評価されて、革新者と持続可能性のリーダーを称えるTravel + Leisure 2023 Global Vision Awardで表彰されました。



「ビヨンド グリーンのメンバーは、ワールドクラスのホスピタリティと持続可能なソリューションが融合することで何が可能かを実証しています。彼らの地域へのポジティブなインパクトは、地球の保護とそこに住む人々の幸福につながる卓越したゲスト体験を通じて、自然、文化、コミュニティの支援に焦点を当てています。加盟ホテルは行動を通してインスピレーションを与え、世界中のサステナビリティ リーダーシップのハードルを常に高く設定し、サステイナブルトラベルに参加するための指針を示しながら、人々を導いています。」と、ビヨンド グリーン トラベルのサステナビリティ副社長であるニーナ・ボイズは述べています。



本レポートで使用されているすべての統計は、ビヨンド グリーン加盟ホテルを対象に実施された包括的な調査から得られた定量的・定性的データに基づいており、2021年1月から2022年12月までの67の質問が含まれています。26軒のホテルがこのアンケートに回答し、姉妹会社である持続可能なツーリズムのリーディング コンサルタント会社である、ビヨンド グリーン トラベルがレポートを執筆、共同開発しました。



グローバルインパクトレポート(英文のみ)はこちらのサイトからアクセスできます:www.staybeyondgreen.com/GIR



ビヨンドグリーンのホテルの予約はこちらから:www.StayBeyondGreen.com



ビヨンド グリーンについて

ビヨンド グリーンは、旅を善のための力として変革したいという情熱に導かれ、サステナビリティリーダーシップを発揮するホテル、リゾート、ロッジのグローバルポートフォリオを提供しています。「良いゲスト」と「良いホスト」が出会う世界をより目的意識を持って探索するために、サステナブルツーリズムの3本柱である「環境に配慮した秀でたオペレーション」、「自然と文化遺産の保護」、「地域社会の社会的・経済的な発展に貢献」を提供するというコミットメントを持つホテルのポートフォリオを提供します。加盟ホテルになるためには、グローバルなサステナブルツーリズムの基準と国連の持続可能な開発目標に沿った50以上の指標に基づいて審査が行われます。ビヨンド グリーンはプリファード ホテルズ&リゾーツ、ヒストリック ホテルズ オブ アメリカ、ヒストリック ホテルズ ワールドワイドを傘下に持つグローバルトラベルとホスピタリティブランドを運営する、ファミリー経営のプリファード トラベル グループが所有、運営するブランドで、「人々による地球のため」の真のホスピタリティの新たな体験を提案します。詳細については、www.StayBeyondGreen.comをご覧ください。



プリファード トラベル グループについて

ユベロス・ファミリーが所有し運営するプリファード トラベル グループは、プリファード ホテルズ&リゾーツ、ヒストリック ホテルズ オブ アメリカ、ヒストリック ホテルズ ワールドワイド、PTG コンサルティング、ビヨンド グリーン トラベルの親会社で、80か国において 1,100を超えるホテル、リゾートを代表するホスピタリティブランドです。デスティネーションマネージメントや観光局の業務もグローバルポートフォリオに含みます。20 か国に250人以上の経験豊富な旅行スペシャリストが在籍する同社は、ブランディング、セールス、統合マーケティング、レベニューマネジメント、包括的なデストリビューションサービスとコンサルティングを通じて、独立系ホテル、ホスピタリティ企業、そしてデスティネーションをグローバルマーケットに繋いでいます。ブランドプロミスである「Believe in Travel」を軸に、同社は「旅」が人々の生活を豊かにし、変革力とより大きな寛容性を生み出すという揺ぎない信念を持っています。詳細についてはwww.PreferredTravelGroup.comをご覧ください。



