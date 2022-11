[INTS It’s not the same JAPAN株式会社]





バルセロナ発のファッションブランド「Desigual(デシグアル)」が、冬の定番アイテムをアップデート。

着心地の良いプルオーバー、コート、ジャケット、着回し力抜群なドレスなどが勢揃いしました。

今回はアイテムと同じくアイコニックな存在感を放つ、ファッションインフルエンサーの「Gala González(ガラ・ゴンサレス)」、「Julieta Gracia(ジュリエタ・グラシア)」、そして「Patricia Manfield(パトリシア・マンフィールド)」がこれらの新しいアイコンを紹介します。





Gala González's #NewIcons:フレアジーンズとタータンチェックコート









ガラ・ゴンサレスが選んだのはこの2アイテム。

トレンド感のあるシルエットとデザインのデニムは、アップサイクルの技術で作られています。

ガラはこのルックから若い頃の自分を思い出し、「駆け出しの頃はフレアパンツをよく履いていたのですが、ファッションは進化と同時に原点に戻ってくるところが面白いですね。」と語っています。

サステナブルな繊維で作られたマルチカラーのタータンチェックコートは、ダブルブレストのフロント、ラペル、裏地が特徴。

このアイテムにはオフホワイトとキャメルという彼女の好きな色が取り入れられており、「子供の頃から常にこのスタイルの服をワードローブに取り入れているので、変わらず着ていたいアイテムの一つです。」と語っています。

また、メインビジュアルではニットドレスも着こなしています。

こちらは仕事場や友人との時間に至るまで、1日を通して楽しむことが出来るアイテムとなっています。



Julieta Gracia's #NewIcons:マルチカラーセーターとデニムミニスカート









ジュリエッタ・グラシアの今シーズンのお気に入りは、さまざまなモチーフ(アニマルプリント、ヘリンボーン、チェッカーボードなど)と柔らかいフェイクファーのテクスチャーがミックスされたルーズフィットプルオーバーと、クロスされたウエストと切りっぱなしのデザインが特徴の、花柄ミニスカートです。

そしてリサイクル繊維で作られた、軽くて柔らかいマキシバッグがルックを完成させます。

「アイコニックなルックに必要なのは頭の中で爆発するような色とプリントのミックスです。私たちは皆、自分自身の#NewIconsであるべきです。」とジュリエッタはこだわりについて語っています。



Patricia Manfield's #NewIcons:ステートメントジャケット









パトリシア・マンフィールドは2つのアイコニックなジャケットを選びました。

メインビジュアルでは手書きのラインが入ったオレンジ色のフリースジャケット、次に袖が取り外し可能なきらめくシルバーのパファージャケットを着ています。

「オレンジ色で、ふわふわしていて、アイコニック。黒にも良く合いそうです。様々なトレンドに溢れかえっている今、真にアイコニックであるためには、他人に影響されるのではなく、自分には何が一番適してるのかを理解する必要があります。」と彼女は語っています。

パトリシアのスタイルの源には、マリリン・モンロー、ジェーン・バーキン、オードリー・ヘップバーン、フレディ・マーキュリーなどのレジェンドと並び、母親も大きな影響を与えています。また、幅広く柔軟な感性は、キム・カーダシアンの娘、ノース・ウェスト (9歳)に至るまで網羅しています。

パトリシアの「アイコニックであることは、リアルであり、自分自身に忠実であることを意味します。」 というメッセージこそがデシグアルの服を通して個人の個性を表現するという、今回のキャンペーンの目的と共鳴しているのです。



SNSでは #DesigualxMe のハッシュタグで、Desigualのコミュニティによって生み出された多くのインスピレーションを与えるルックが投稿されており、ハッシュタグから世界中の人々の自由な着こなしを楽しんでいただけます。

投稿には以下の方々が今まで参加しています。



Nina Urgell, Maria Bernad, Nuria Val, Mónica Anoz, Lucía Cuesta, Marina Ontanaya (a.k.a. Guindilla), Helena Cuesta, Irina Isasia, Ariadna Tapia, Alba Miró, Julieta Padrós, Gemma Galán, Mariona Autran, Songa Park, Virgo Martinez, Sara Baceiredo, Carla Paucar, Alejandra Navarro y Nicole Wallace



