[トルコ共和国大使館・文化広報参事官室]





トルコ共和国大使館 文化観光局は「The Future of Healthcare Meetings(未来のヘルスケア会議)」が、2023年6月6日(火)~8日(木)に、イスタンブル(会場は後日発表)で開催されることを発表します。この会議では、国際会議協会(ICCA)およびACフォーラム(Association and Conference Forum)のメンバー、協会メンバー、医療分野の主要関係者が集まり、ヘルスケアミーティングがいかに進化し、将来の世代に関わり続けることができるかについて議論します。尚、TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)が主導して実現させたこの会議は、ICCAとACフォーラムの共同開催となります。



参考:「The Future of Healthcare Meetings」

https://www.iccaworld.org/evps/evitem.cfm?id=1133(ICCAオフィシャルサイト)

https://www.youtube.com/watch?v=vBwOIvIK8WQ (ICCAオフィシャルYouTube)



この会議は、医療業界に特に焦点を当てた一連のイベントを2021年度から開催しており、今回は2022年にフランス、カンヌで開催された対面での会議に続き2回目の対面式でのB2Bイベントです。



今回の「The Future of Healthcare Meetings(未来のヘルスケア会議)」では、世界で重要な医療会議(Medical Meeting)の意思決定者をトルコに招待します。このイベントは、パンデミック後の世界におけるヘルスケアに関する会議の質を高め、ヘルスケア市場における、イスタンブルのシェアを拡大することを目的としています。



このイベントでは医療専門家、医療協会のリーダー、会議のサプライヤーなど、業界のすべての関係者が、魅力的で適切な医療会議を開催するために必要な変化と発展のステップを共同で検討することができます。保健医療部門が一堂に会することにより、高水準な議論と情報共有を通じて、今後より効果的で持続可能なグローバルヘルスミーティングを実施するための新しい解決策と戦略を提供するプラットフォームとなるのです。



今回の「The Future of Healthcare Meetings(未来のヘルスケア会議)」に先駆け、ICCAデスティネーションパートナーシップが準備した「イスタンブルICCAサミット」では国内のMICEセクターの関係者が集まります。このサミットは、6月5日(月)に予定されており、ICCA とACフォーラムと会議をより効率的なものにすることを目的としています。





ICCAとAC フォーラムについて

アムステルダムに本拠を置くICCAは、世界約100の国と地域に1,100以上の会員を擁する、会議分野の主要な統括組織です。1963年の設立以来、ICCAは国際会議やイベントの運営、輸送、宿泊を専門とする世界のトップデスティネーションと最も経験豊富なサプライヤーを代表しています。地中海地域のメンバー国であるトルコはICCAとデスティネーションパートナーシップ契約を締結し、重要な協力関係を構築しています。



非営利の団体であるACフォーラムは、リーダーシップと議会運営に重点を置き、自治団体によって設立された唯一の組織として際立っています。ACフォーラムのメンバーは、商業的な影響から離れ、最善の方法やアイデアを専門家間で共有することで、協会のリーダーシップと議会運営を進化させ、より高いレベルに引き上げるための情報交換を行っています。



トルコについて

地中海沿岸に位置し、有名なボスポラス海峡が隔てるアジアとヨーロッパを結ぶトルコは、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2022年には全世界から約5,140万人の訪問者を迎え、世界第3位の観光市場となっています。2023年はトルコ共和国として建国100周年の年です。



トルコの詳細は公式ウェブサイト(https://goturkiye.jp/)または以下の SNS をご覧ください。

Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp

Twitter: https://twitter.com/GoTurkiye_jp

Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp



トルコ観光広報・開発庁(TGA)について

トルコ観光広報・開発庁(TGA)は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとってよい渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-18:46)