名古屋のFMラジオ局ZIP-FM(77.8FM)で放送中、注目のアーティストが週替わりで登場する60分プログラム『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』(毎週金曜日26:00~27:00)。

前半が女性アーティスト、後半が男性アーティストで毎回2アーティストが登場。2024年1月からスタートする3rdシーズンのアーティストとして、下記8アーティストを発表します。



毎月1週目 前半:SKE48/後半:BOYS AND MEN

毎月2週目 前半:VALSHE(バルシェ)/後半:ピコ

毎月3週目 前半:仮面女子/後半:大平峻也(おおひらしゅんや)

毎月4週目 前半:SAKURA GRADUATION(サクラ グラデュエーション)/後半:ZIPANG OPERA(ジパングオペラ)



●第1週はSKE48とBOYS AND MENが登場!





SKE48番組へのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/4b6102dd-edbc-4024-b40f-9aeb7acda25c】

▶ SKE48プロフィール

名古屋・栄を拠点とする秋元康プロデュースのアイドル・グループ。AKB48の全国展開版第1弾として、“会いに行けるアイドル”とともに“地域密着・地域貢献”をコンセプトに2008年に結成。名古屋栄にあるSKE48劇場にて日々公演を行なっている。

2023年7月5日(水)には31stシングル「好きになっちゃった」リリース。





BOYS AND MEN番組へのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/c15d6dc6-7b98-46ff-af74-81c1e03c59ea】

▶ BOYS AND MENプロフィール

愛称は“ボイメン”。東海エリア出身・在住メンバーで構成され、2010年より始動。東海地方のTV、ラジオを中心に歌、ダンス、芝居、ミュージカルなど幅広く活動。その後、東海エリアを飛び出したボーイズ・ユニットとして注目され、2016年には日本レコード大賞新人賞を受賞。以降もグループのみならずソロでも各分野で活躍。





●第2週はVALSHEとピコが登場!





VALSHEへのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/1f181c7e-3f74-43cc-b7b1-8af6bee9df71】

▶ VALSHEプロフィール

中性的な声を自在に操り、力強くエモーショナルな歌声が特長のデジタルロックシンガー。2010年9月メジャーデビュー以降、主にアニメファン層やWeb上での支持を集め続け、現在に至る。 2013年、TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマ「Butterfly Core」で初顔出し・実写ビジュアルを公開。「名探偵コナン」ではオンエア歴代最長記録を保有する「君への嘘」を含めた計3回主題歌を担当。その他にもテレビ、アニメ、ゲームへのタイアップ楽曲を多数担当している。近年ではシンガー・アーティストの枠を超えて活動を展開。声優や舞台俳優としても活動中。さらに、VALSHEプロデュースブランド「REMAIDEN」を立ち上げるなど、その活躍は多方面にわたる。 現在は、自身の活動のほぼ全てをセルフ・プロデュース。本人ビジュアルとイラストレーションを併用した独自のスタイルで、コンセプチュアルな楽曲・ライブを構成し、演出・脚本の分野にも関わるなど、パフォーマンスの幅を拡大し続けている。近年では各フェスやイベントへの参加も精力的に行い活躍の場を広げている。





ピコへのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/2e9af834-9aa7-470a-bee0-59887971694b】

▶ ピコ プロフィール

2007年動画投稿サイトに自ら歌った曲を投稿することからその活動を開始。1番の魅力であるその声は、男声・女声それぞれの声⾊を共に歌いこなすことができ、「両声類」という言葉の⽕付け役でもある。2010年3月27日にはCDデビューから渋谷AXワンマンライブの最短記録となる、初のワンマンライブ 「「Infinity」~AXの無駄遣い~(仮)★」を渋谷AXで行い、満員のファンを集めた。2010年10月13日にデビューシングル「Story」でメジャーデビュー。2010年秋にフランス、イタリア、ドイツ、ベルギーで行われる「JAPAN ANiME LiVE」全公演に出演。2019年に持病により一度活動を休止するも 2020年には復帰。その後はアーティスト活動だけでなく舞台、ミュージカルなど演技活動も精力的に行なっている。





●第3週は仮面女子と大平峻也が登場!





仮面女子へのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/4a77bc0f-5da9-43c1-88e7-987edc627557】

▶ 仮面女子プロフィール

4つの異なるコンセプトを持った「アリス十番」「スチームガールズ」「アーマーガールズ」「イースターガールズ」の集合体が仮面女子。

2023年2月から新体制として、各ユニットのセンター4名に加え、5年前に事故によって車椅子で活動する猪狩ともか、他2名を加えた選りすぐりの7名で活動中。

仮面を被り武器を持つホラー映画のようなビジュアルとは裏腹に素顔は可愛い普通の女の子。

ROCKサウンドに本格的なダンスパフォーマンスで一度見たら忘れられない、アイドルの定義をぶち壊すアイドルグループ。





大平峻也へのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/7e61a064-cc4e-4f1c-98ef-1fb003c919b0】

▶ 大平峻也プロフィール

1994年2月8日生まれ、東京都出身の俳優/歌手。2007年よりドラマ出演を果たし、2009年の『本日も晴れ。異状なし』、2014年の『ごめんね青春!』といったドラマをはじめ、舞台、映画、CMを中心に活動。特に舞台では『ミュージカル・テニスの王子様』シリーズの加藤勝郎役や『刀剣乱舞』シリーズの今剣役で人気を博す。2016~2018年にはロードオブメジャーの松本賢一とのユニット“Shoe3s(仮)”でも活動。2020年にソロ名義で1st EP『はじまりの詩』を発表。2021年6月に2nd EP『FIRE BIRD』をリリース。





●第4週はSAKURA GRADUATIONとZIPANG OPERAが登場!





SAKURA GRADUATIONへのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/3b1de7a3-2668-4f72-a341-3ab05c3afa07】

▶ SAKURA GRADUATIONプロフィール

新たなるJ-POPを名古屋から全国、世界へ!クラグラ旋風を巻き起こします!!オーディション番組で結成された平均年齢18歳の6人組のダンス&ボーカルグループ!『サクラ グラデュエーション』通称『クラグラ』





ZIPANG OPERAへのメッセージ受付

【https://zip-fm.co.jp/entries/b279b04e-817e-44fb-8dae-b3dee0dd1d4e】

▶ ZIPANG OPERAプロフィール

「ZIPANG OPERA」は、ライブ・スペクタクル『NARUTO ナルト』でうちはサスケ、舞台「呪術廻戦」では⻁杖悠仁を演じ、ミュージカル『刀剣乱舞』加州清光としてはソロライブ公演のアジアツアーを行う等、ワールドワ イドに活躍をしている佐藤流司。「進撃の巨人」-the Musical-、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー』、 ミュージカル『黒執事』に出演し、振付家としても活躍している福澤 侑。ミュージカル『刀剣乱舞』、舞台『黒子 のバスケ』、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』、『RENT』等に出演し、圧倒的な歌唱力で定評のあるspi。 そして一聴して記憶に残る魅力的な歌声を持つボーカリスト心之介の4人による、これまでの伝統的な日本カル チャーとは一線を画す、全く新しいジャパニーズポップを世界に向けて発信する音楽パフォーマンスユニット。

アーティスト名「ZIPANG OPERA」は一曲一曲が歌劇になっているようなパフォーマンスを行うことから命名さ れた。EDM、エレクトロ・ポップ、ミクスチャー、ラップ、ポップなど様々な音楽アプローチで独特の日本(和) の世界観を表現する。楽曲によってそれぞれのメンバーの特性を生かして世界観が変化する所も見どころである。

2022年8月22日に東京ドームで開催された「ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2022」ではオープニングアクトを 務め注目を集めた。





■『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』番組概要

放送局:ZIP-FM(77.8FM)

番組名:『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』

放送日時:毎週金曜日26:00~27:00

Navigator:矢方美紀(やかたみき)

番組Twitter:@ICONICMOMENT778 #あいこにっく

インフォメーション担当:

▶黒田鈴華(くろだりんか)

愛知県出身 ミスいちご2023としての活動の他、『GirlsAward 2022 A/W』『超十代2023』のファッションショー出演等、幅広く活動中。

▶村田大斗(むらたひろと)

愛知県春日井市出身 ミスターモデルプレス準グランプリ。2024年、ブレイク間違いなしの新人俳優。





■ZIP-FMとは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局(周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz)。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得。

WEBSITE:https://zip-fm.co.jp/

Instagram:@ zipfm77.8(https://www.instagram.com/zipfm77.8/)

Twitter:@ zip_special(https://twitter.com/zip_special)



