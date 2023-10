[株式会社 スタジオアリス]

「The Love」をテーマにしたディズニーデザイン振袖第4弾が2024年1月6日より予約開始



株式会社スタジオアリス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:牧野俊介)は、安心の一律価格にこだわった成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」にて、ディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』にインスパイアされた新作振袖を含む、毎年大好評のディズ二―デザイン振袖 第4弾の予約受付を2024年1月6日より開始いたします。ディズニーデザイン振袖 第4弾は「The Love」をテーマに、作品・キャラクターの中で表現されている愛のカタチを織り交ぜてデザインした、合計5種類が新登場いたします。









▼ディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』 ヒロイン・アーシャをインスパイアした新作振袖が登場!

100年のすべてが、この物語に。この冬、あなたの“願い”が輝き出すー

ディズニー100周年の記念作品となる12月15日公開予定の新作映画『ウィッシュ』。公開を記念し、願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャをイメージした新作振袖がスタジオアリスの「ふりホ」に登場いたします。

冒険のワクワク感や、アーシャの相棒である子ヤギのバレンティノ、空から舞い降りた“願い星”のスターなどのキャラクターを振袖に取り入れました。キラキラと光り輝く魔法の粉は、金彩加工で表現しています。



■毎年大好評のディズニーデザイン振袖 今年のコンセプトは「The Love」

ディズニーデザイン振袖 第4弾のテーマは「The Love」。ディズニーの作品には、いずれも様々なカタチの「愛」が描かれ、100年もの間、映像・セリフ・歌を通して人々の心を動かしてきました。第4弾となる今回は、その名作をテーマに、作品・キャラクターの中で表現されている愛のカタチを織り交ぜたデザインが登場。その他ディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』の新作振袖や、『ミッキーマウス』や『アナと雪の女王』など大人気作品の中から合計5種類が新登場いたします。





▼王道人気の『ミッキーマウス』や『アナと雪の女王』、実写化予定の『白雪姫』の新作振袖が登場

<『ウィッシュ』>





























<ミッキーマウス&プルート>





プルートをイメージしたクリーム系の地色に古典柄の七宝を大きく入れディズニーアートを入れる事で、古典とモダンの中間になるような仕上がりに。メインの花は赤と黄色のぼかしを入れ、色でミッキーとプルートを表現いたしました。

デザインの中に沢山のアイコンを使用したことで、二人の楽しい雰囲気が表現され、隠れアイコンを探して楽しめる1着となっています。

(C) Disney



<白雪姫&王子>





「私の願い」を歌い王子様と初めて会うシーンをインスパイアし、色合いでクラシックな茶系で構成いたしました。ピンクのバラで愛を表現し白雪姫を思わせるアイテムや7人の炭鉱士を着物全体に取り入れ、前回のデザインと雰囲気を変えシックに大人の女性を演出しています。







(C) Disney



<エルサ&アナ>





アナの衣装を基調とした振袖に、エルサの要素として雪の結晶・精霊のシンボルを加え、衿周りや小物には2人の育ったアレンデール王国や服に使用されている紋様を使用。トレンド感の高いシンプルなデザインでまとめた振袖です。







(C) Disney





<シンデレラ&プリンス・チャーミング>





第3弾となるシンデレラは、王子と恋に落ちた瞬間のふんわりピンク色に代わるシーンをインスパイア。メインの柄は王子様と出会ったシンデレラ城で、ガラスの靴や魔法にかかった馬車などのアイコンを取り入れシンデレラ感を出しました。シンデレラが信じ続けた幸せを、ふんわりと花を咲かせレース調のデザインを優しく取り入れることで表現いたしました。



(C) Disney



▼ディズニーデザイン振袖の匠の技にも注目!



様々な匠(職人)が伝統技法や熟練の手加工で、特別なディズニーデザイン振袖を制作。ハレの日にふさわしい上質な振袖をきていただきたいという思いが、随所に込められています。



▼ディズニーデザイン振袖 第4弾:概要

・名称:スタジオアリス ディズニーデザイン振袖 第4弾

・予約開始日:2024年1月6日(土)~

・ラインアップ数:全56種類(第4弾:5種類)

・予約方法:HPのWEBカタログアプリから仮予約まで行えます

・価格:99,800円(税別) ※追加料金なしの一律価格

・ディズニーデザイン振袖公式HP: https://www.studio-alice.co.jp/seijin/furiho/disney/

※髪飾りは別売りとなります。



・最大1500種類の正絹を中心とした振袖が揃う 成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」

大人になる特別な瞬間を心から楽しんでいただきたい想いから、追加費用一切なしの安心の一律価格に

こだわった成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」が誕生いたしました。最大1500種類の正絹を中心とした高品質な振袖から、お気に入りの1着をお選びいただけます。どの振袖を選んでも前撮り+着付け+

ヘアセット&小物付き振袖一式が109,780円(税込)でご利用いただけます。



株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国47都道府県で451店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしていきます。



