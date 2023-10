[グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社]

~2023年10月2日より視聴申し込みを開始~



グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社(以下、GSKコンシューマー・ヘルスケア、代表取締役社長:野上 麻理、本社:東京都港区)は、公益社団法人 東京都歯科医師会と共に本年も東京デンタルフェスティバルを主催いたします。東京デンタルフェスティバルは2015年より今年で9回目の開催となります。





東京デンタルフェスティバルは本年もオンラインで開催いたします。本年は、「よい睡眠は健口から −専門家からのアドバイスですぐできるセルフケア−」をテーマに、日本睡眠歯科学会 理事長の外木 守雄先生から「『ストップ ザ イビキ』 そのイビキ 歯科で治るかもしれません −閉塞性睡眠時無呼吸症に対する歯科の役割−」、元プロビーチバレー選手の浅尾 美和さんから「口腔ケアと睡眠の質で毎日を明るく元気に過ごす方法」をご講演いただきます。



弊社代表取締役社長の野上 麻理は、次のように述べています。

「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行を経て、多くの生活者の方がよりアクティブに毎日を楽しまれるようになりました。ヘルシー・エイジング(健康な高齢化)を社会全体で進めるにあたり、口腔の健康が大きな関心を集めています。弊社は、日々のセルフケアに役立つ製品をお届けするだけではなく、生活者の皆さまが健康でいられる機会を広げる取り組みを、情報提供の場などを通じて、積極的に行ってまいります。」



GSKコンシューマー・ヘルスケアは「Deliver better everyday health with humanity. (もっと健康に、ずっと寄りそって)」というパーパスを掲げ、生活者のみなさまの日々の健康に貢献することを目指しています。



【東京デンタルフェスティバル2023 概要】



日時:2023年12月3日(日) 14:00~16:00

会場:オンライン配信

参加費:無料(事前視聴申し込みが必要となります)

主催:公益社団法人 東京都歯科医師会、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

詳細・視聴申し込み: https://www.dental-fes.tokyo/





なお、視聴申し込みが定員を越えた時点で締め切りとなります。ご注意ください。



【GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社】

GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパンは、コンシューマー・ヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon(ヘイリオン)(本社・英国)の日本法人です。Haleonは世界中で何百万人もの消費者から信頼されている数多くのブランドを展開、170の市場にて22,000人以上の従業員を擁し、「Deliver better everyday health with humanity.」(もっと健康に、ずっと寄りそって)というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。

詳細情報はhttps://www.haleon.jp/をご参照ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-17:17)