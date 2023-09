[クラウドストライク合同会社]

新プログラムを通じてパートナーを教育、奨励、動機付けし、サイバーセキュリティ効果をFalconプラットフォームに統合



CrowdStrike(NASDAQ: CRWD)の日本法人であるクラウドストライク合同会社(本社:東京都港区、代表執行役員:尾羽沢 功、以下クラウドストライク)は、CrowdStrike Falconプラットフォームの導入およびエコシステムの拡大に向け、進歩的かつ革新的な取り組みをリードする新たなパートナープログラム、Accelerateの提供を開始しました。AccelerateはCrowdStrike Falconの導入・拡大を進めるパートナーエコシステムを支援するとともに、業界をリードするAIネイティブのサイバーセキュリティプラットフォームを通じてコラボレーションを促進します。





新たに発表したクラウドストライクのAccelerateプログラムは、クラウドストライクのミッションであるデータ侵害を阻止する(Stop the breaches)を共同ミッションとし、VAR、MSP、MSSP、GSI、SI、クラウドマーケットプレイス、ディストリビューター、通信企業、OEM、保険会社、インシデント対応事業者、ISVなど、あらゆる種類のサイバーセキュリティパートナーの連携を実現します。現代の脅威環境に対応するには、XDRに対してオープンかつコラボレーション型のアプローチを採用することが不可欠です。こうしたアプローチは、常に変化するテクノロジーやサービスのニーズに対応できる柔軟性と選択肢を企業に与えます。同様に、今日のソフトウェアサプライチェーンにおいても、最新のSaaSを調達するための新しいプログラムやシステムが求められます。クラウドストライクのパートナーは、ソリューションごとのGTMコース、新世代の「教育エンターテインメント」、ゲーム的な報酬獲得に加え、営業、マーケティング、パートナーのサポートツールを利用することで、かつてない速さで成功へ向かうことができます。これにより、顧客のTCO(総保有コスト)を削減し、ポイント製品の統合や保護体制の維持が実現します。



クラウドストライクで最高業務責任者(Chief Business Officer)を務めるダニエル・バーナード(Daniel Bernard)は次のように述べています。

「サイバーセキュリティは今、大きな変化の時を迎えています。パートナーエコシステムも例外ではありません。今回提供するAccelerateプログラムはあらゆるタイプのパートナーがクラウドストライクを一層活用できるよう、新たな機会をもたらします。これは、Falconプラットフォーム全体を幅広く、かつ、ソリューション機能について深く学ぶことができるプログラムです。新しい教育形式や営業ツール、報酬は、クラウドストライクがサイバーセキュリティエコシステムの基準を確立するために行う投資のうち、ほんの一部に過ぎません。クラウドストライクは揺るぎない信念のもと、攻撃者を打ち負かす戦いの中心にパートナーを据え、パートナーの皆様と共に侵害を阻止してまいります」



新しいAccelerateプログラムがもたらすもの



楽しく学び、迅速なアクションを実現します。





知識は力です。新しいAccelerateプログラムでは、パートナーへCrowdClassを提供します。CrowdClassは、革新的な教育シリーズで、クラウドストライクのエキスパートが登場する短時間の動画です。どこからでもオンデマンドで視聴できる10分以下の動画でクラウドストライクの専門知識をご紹介します。また、他社との違いや販売方法、価値や強みも解説します。



デマンドジェネレーションや営業ツールで、案件の成約にかかる時間を短縮します。





サイバーセキュリティ業界での成功は、スピードにかかっています。ビジネスを始めたり、コラボレーションをしたり、案件を成約させたりすることに関しても、迅速に進めることが肝要です。新しいインフラストラクチャの導入や運用の強化により、パートナーは円滑かつ迅速に、需要の創出や案件の登録、価値ベースの営業キャンペーンの実施、受注を進めることができます。また、Accelerateにはクラウドストライクのセルフサービス型マーケティングキャンペーンプラットフォーム、The Gridを採用しています。これによりランディングページ、メール、SNSへの投稿を支援し、パートナーのCrowdStrike Falconプラットフォーム活用を成功へと導きます。



報酬により、パートナーによる収益獲得の加速と拡大を促します。





パートナーが成果を達成すれば、報酬獲得の機会を得られます。Accelerateにはサイバーセキュリティ業界初の試みである新たにCrowdCardが採用されており、個々の営業担当者やソリューションエンジニアリングのプロフェッショナルに対し、クラウドストライクブランドのデビットカードによるキャッシュバック報酬を付与するものです。報酬は、新規顧客との取引や、戦略的ソリューション領域でのプラットフォーム導入拡大に対し支払われます。CrowdCardは数日で報酬を付与することで、担当者の営業活動や成果を積極的に促します。また、Accelerateは魅力的なマージン、ディスカウントティア、バックエンドのリベートによる報酬を用意しており、これによりクラウドストライクならではのターゲットを絞った収益性の高い営業活動を支援します。



「クラウドストライクは当社の素晴らしいパートナーです。顧客中心を重視する一貫した企業カルチャーと優れた従業員エンゲージメントにより顧客を成功へと導き、過去数年間で双方に大きな成果と成長をもたらしただけでなく、当社のサイバーセキュリティ事業の基準確立に貢献しました。クラウドストライクチームのアプローチに加え、常に明瞭な提案を顧客に行うというコミットメントとも整合したFalconプラットフォームポートフォリオの継続的なイノベーションは、業界でもトップクラスに位置します」

- Softcat、ベンダーアライアンス責任者、デイビッド・フランシス(David Francis)氏



「クラウドストライクにより、当社のセキュリティに対するアプローチは刷新されました。非の打ち所のないFalconプラットフォームと、顧客の成功に対する確固としたクラウドストライクのコミットメントは、顧客に最先端のイノベーションを提供するという当社の姿勢とも重なるものです。クラウドストライクとの協業は、非常に相性が良かったと感じています。互いの企業カルチャーは自然に通じ合うものでしたし、パートナーシップの枠組みにより、しっかりとしたセキュリティのGTM構築を簡単に進めることができました。常に安心感を得られたことに感謝しています」

- World Wide Technology、グローバルサイバー、エリアバイスプレジデント、クリス・コンラッド(Chris Konrad)氏



「クラウドストライクとは、強力な戦略的パートナーシップを約束しています。相互成長を重視したコラボレーションに取り組むことで、DX(デジタルトランスフォーメーション)ジャーニーに継続的に取り組むクライアントに対し、データ駆動型かつセキュリティを重視した成果をもたらすことができました」

- Optiv、パートナー、アライアンス、ソリューション担当SVP、アラン・メイヤー(Alan Mayer)氏



「当社はクラウドストライクとともに業界を牽引し、前例のない成功や成長を達成することで、顧客のサイバーセキュリティを最新化し、Falconプラットフォームへの統合を進めてきました。顧客エンゲージメントのあらゆるステージで当社の能力を強化し、引き続き記録的な成長をサポートしてくれるAccelerateプログラムに期待しています」

- Sekuro、CEO、ノエル・オルナット(Noel Allnutt)氏



追加リソース(英語のみ)

パートナー企業は、こちらよりAccelerateプログラムにご登録いただけます。





https://www.crowdstrike.com/partners/partner-program/



※この資料は、米国時間2023年 9月18日に発表されたプレスリリースの抄訳です。



CrowdStrikeについて

CrowdStrike Holdings Inc.(Nasdaq:CRWD)は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業におけるリスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。



CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security CloudとワールドクラスのAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリーを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。



Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの低減、短期間での価値提供を実現します。



CrowdStrike: We Stop Breaches



詳細はこちら: https://www.crowdstrike.jp/

