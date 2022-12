[ネクスター株式会社]

多大な貢献をいただいたインフルエンサーに、心から感謝の意を表しその功績をたたえてトロフィーと賞品を贈呈させていただきます。



SNSマーケティング/インフルエンサーキャスティング事業を行う、ネクスター株式会社(本社:東京都 新宿区、代表取締役社長CEO:細田悠巨)が、トップインフルエンサーを表彰する『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022』を開催することをお知らせいたします。ネクスター株式会社からトロフィーと賞品を贈呈致します。





『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』とは





『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』とは

インフルエンサーキャスティング事業を行う、ネクスター株式会社が

今後もインフルエンサーキャスティングで企業社会に貢献するため、

2022年、多大な貢献をいただいた日本のトップインフルエンサーを表彰するアワードです。



当社がインフルエンサーキャスティングを安定的に企業社会に貢献できるのは、

パートナー(インフルエンサー)の皆様のご協力あってのものです。

当社は、パートナーの皆様の声を大事にして、より良いビジネスパートナーとしての関係を構築していく為に、

心から感謝の意を表し、『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』実施いたします。



選考対象は、2022年で、弊社からの案件を快く取り組んでいただいたおよそ1000名のインフルエンサーの方々を対象としております。選考基準としては、実施案件数と、企業からの評価が高く、リピートした案件数を基に選考させていただいております。



誠に勝手ながら、その功績をたたえて記念品と賞品を贈り、その栄誉を永く表彰いたします。





ネクスター株式会社から開催の挨拶









当記事をご覧いただいている皆様、深く感謝申し上げます。



この度私どもが主催させていただく『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』は、

今後も弊社事業であるインフルエンサーキャスティングで、企業社会により貢献をしたいという想いから構想に至りました。



弊社がインフルエンサーキャスティングを安定的に企業社会に貢献できるのは、パートナー(インフルエンサー)の皆様のご協力あってのものです。



弊社は、パートナーの皆様の声を大事にして、より良いビジネスパートナーとしての関係を構築していく為に、

心から感謝の意を表し、『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』実施いたします。



誠に勝手ながら2022年で、弊社からの案件を快く取り組んでいただいたおよそ1000名のインフルエンサーの中から選考基準を満たした4名のインフルエンサーを表彰させていただきます。

伊藤 りか様、サキ吉様、水野佐彩様、CHIAKI🌿 CYBERJAPAN 様に、その功績をたたえて記念品と賞品を贈り、その栄誉を永く表彰いたします。



企業、インフルエンサーの皆様

そして、当記事をご覧いただいている皆様、ご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致しております。

本年は大変お世話になりました。

どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。

新年も宜しくお願い申し上げます。





伊藤りか からのコメント









(写真:伊藤りか / Instagram @rrrika.i『SNSクリエイター』)

以下伊藤りかからのコメント↓



初めまして。SNSクリエイターとして活動しております伊藤りかと申します。

この度は、"JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022"に表彰して頂き大変光栄です。



私は、美容部員やネイリスト、モデル等、常に女性の美に関する職業に携わってきた経験を活かしてSNSでは簡単に真似出来るヘアアレンジやメイクを発信しております。



今後も、ご期待に添うべく、精一杯努力してまいりますので、何卒ご支援賜りますようお願い申し上げます。



Instagram:https://www.instagram.com/rrrika.i/





サキ吉 からのコメント







(写真:サキ吉 / Instagram @sakikichi1201『SNSクリエイター』)



以下サキ吉からのコメント↓



この度は『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』に選んで頂き、誠にありがとうございます。



私がインフルエンサーとして最も大切にしていることは【信頼】です。



必ず自分で調べ、試して納得したものシェアしています。



近日では色々なメーカーとタイアップ出来るようになり、自分の意見も取り入れて頂けるようになってきました。

これからも企業様にとっても、フォロワー様にとっても有益な情報をインフルエンス出来るように精進していきたいです。



Instagram:https://www.instagram.com/sakikichi1201/





水野佐彩からのコメント









(写真:水野佐彩 / Instagram @

saaya_mizuno

『SNSクリエイター』)







以下水野佐彩からのコメント↓









この度は『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』に選んで頂き、ありがとうございます。

このような名誉な賞をいただき、とても光栄です。



18歳から始めた読者モデルの活動から15年。SNSでの更新をしなかった日は1日もなく、"発信"することが大好きでした。



その大好きなことを、お仕事にすることができ、何年もやり続けてこられたのは、企業様やキャスティングしてくださる会社の方々、そして応援し続けてくださるフォロワー様のおかげです。



これからも、コツコツ真面目に、楽しく、大好きなお仕事に取り組んでいきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いします。



Instagram:https://www.instagram.com/saaya_mizuno/





CHIAKI CYBERJAPAN からのコメント











(写真:CHIAKI CYBERJAPAN / Instagram @cjd_chiaki『サイバージャパンダンサーズ / SNSクリエイター』)











以下CHIAKI CYBERJAPANからのコメント↓









CYBERJAPAN DANCERSのCHIAKIです。

この度はアワードに選定して頂きとても嬉しいです!



これも、支えて下さる事務所の方やいつも迅速に対応して下さるネクスターの皆様のお陰です。

本当にありがとうございます!



これから、本業であるダンサーはもちろん、インフルエンサーとしてもより一層頑張ります!

ぜひ応援して貰えたら嬉しいです!



Instagram:https://www.instagram.com/cjd_chiaki/





ネクスター株式会社 執行役員 CBO 伊藤実祐の謝辞







(写真:ネクスター株式会社 執行役員 CBO 伊藤実祐 / みゆちゃい / @miyu.61『インスタグラマー・YouTuber』)

以下伊藤実祐からのコメント↓



2022年も大変お世話になりました。



インスタグラマーの皆様、企業の皆様とより良いビジネスパートナーとしての関係を築いていく為に、

心から感謝の意を表し、誠に勝手ながら『JAPAN'S TOP INFLUENCERS 2022 』を実施いたします。



本年は大変お世話になりました。

2023年もネクスター株式会社をどうぞよろしくお願い致します。



伊藤実祐 / みゆちゃい

ネクスター株式会社 執行役員 CBO ネクスタークリエイティスト 共同代表 CBO

D2Cブランド Emélla Creative Director

YouTube 伊藤実祐のみゆちゃいchannél:https://www.youtube.com/@miyu.61/featured

Instagram:https://www.instagram.com/miyu.61/

Twitter:https://twitter.com/miyu6110





本件に関する問い合わせ



ネクスター株式会社 / ネクスタークリエイティスト株式会社 /トーキョークリエイティスト株式会社

General Manager 二瓶 寛史(ニヘイヒロフミ)

メールアドレス: hirofumi@nexter.tokyo





ネクスターホールディングスについて









Nexter社は、12期目を迎えたSNSマーケティングカンパニーです。またグループ会社では、システムコンサルティング領域から、複数のD2C / P2C ブランド事業などを展開しております。



事業会社名 : ネクスタークリエイティスト 株式会社 ( D2C / P2C ブランド事業 )

持株会社名 : ネクスターホールディングス 株式会社

英語表記 : Nexter Inc. / Nexter Holdings.

本社所在地 : 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー / ラ・トゥール新宿ガーデン29F

代表者名 : 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 : 42名(グループ合計・業務委託、アルバイト含む)

資本金 : 1億 2428万 4842円(グループ合計・資本準備金含む

公式HP : https://nexter.tokyo/companyprofile/

公式twitter : @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram : @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/25-00:40)