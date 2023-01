[UPWARD株式会社]

~Dynamics 365、Power Platformを基盤とした営業支援テンプレートにセールスエンゲージメント機能を追加可能に~



「現場のラストワンマイルを革新する」をミッションに掲げるUPWARD株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:金木 竜介、以下 UPWARD)は、2023年1月27日、株式会社シーイーシー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大石 仁史、以下 シーイーシー)が提供する、マイクロソフトクラウドサービスに対応したオリジナルソリューションシリーズ「Convergent(コンバージェント)」の営業支援テンプレート「Sales テンプレート for Dynamics 365」「Sales テンプレート for Power Platform」への連携ソリューションとして、採択されたことを発表します。

今回の連携で、「Sales テンプレート for Dynamics 365」「Sales テンプレート for Power Platform」に、地図情報をもとにした顧客情報可視化、滞在記録の自動記録、電話記録入力の自動化といった「UPWARD」の機能を追加できるようになり、実際に利用するフィールドセールスの利便性強化と営業現場のDX推進が可能になります。









営業DXの有効なツールとしてCRM・SFAの普及率は約4割まで進みましたが、一方で「データ入力の手間」などを理由に営業活動の記録については、約7割が「一部を記録」または「全て記録していない」という状況にあり、十分に進んでいません。(※1)

UPWARDはこれまで大手企業を中心に約400社の営業DX支援を行ってきました。「UPWARD」を使うことで営業担当はスマートフォンやタブレット端末を通じて、UPWARDの独自技術である「滞在記録の自動検知」(特許取得済 ※2)により、負荷なく活動報告を行うことができるほか、地図上に可視化された顧客情報を活用して、最適なネクストアクションを取ることもできます。この度、「UPWARD」で自動的に収集された営業活動データや顧客接点データがシーイーシーの「Sales テンプレート for Dynamics 365」「Sales テンプレート for Power Platform」でシームレスに利用できるようになり、CRM・SFAを活用しようとする幅広いお客様にセールスエンゲージメントサービスを提供することが可能になりました。今後もシーイーシー製品やマイクロソフト製品との連携強化を通じて、お客様の利便性強化を行っていきます。





「UPWARD」について



「UPWARD」は高度な位置情報技術を活かし、営業活動データを自動でCRMに検知・記録し、現場の営業担当者の営業活動を最大化するセールスエンゲージメントサービスです。蓄積した営業活動データとCRMデータを地図上に自動で表示し、最適なアプローチ先を自動通知することで、CRMデータを活用した戦略的な営業計画の策定を支援します。



「UPWARD」について、詳しくはこちらをご覧ください。

https://upward.jp/feature/





「Convergent(コンバージェント)」について



マイクロソフト製品の事前の導入支援から、導入後の定着支援、運用診断などの業務サポート、24時間365日の保守運用などの技術サポートまで、幅広く支援するシーイーシーのオリジナルブランドです。



Convergent 製品サイト

https://convergent.cec-ltd.co.jp/index.html





株式会社シーイーシー サービスインテグレーション事業本部 エンタープライズサービス事業部長 土岐 直路氏 コメント



シーイーシーは、この度、UPWARD様のサービスである「UPWARD」と、弊社の営業支援テンプレートにて連携が実現したことを大変嬉しく存じます。

今後も、UPWARD様との連携を通じて、お客様企業の営業力強化を目指し、CRM・SFAへのデータ蓄積の効率化と、データ活用による営業の生産性向上を提案してまいります。





日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部 エンタープライズパートナー営業統括本部 統括本部長 野中 智史氏 コメント



日本マイクロソフトは、UPWARD様が提供するセールスエンゲージメントサービス「UPWARD」が、シーイーシー様の「Convergent」と連携開始することを心より歓迎いたします。

Dynamics 365 や Power Platform を基盤として開発された営業支援テンプレートに、UPWARDが提供する地図情報をもとにした顧客情報や、滞在記録の入力の自動化といった機能が加わることにより、お客様の営業現場におけるCRM/SFAの活用と精度の高いデータインプットを促進し、データドリブンな営業組織づくりと、営業現場のDX推進に繋がることを期待しております。

日本マイクロソフトは今後もUPWARD様と連携し、お客様のデジタルトランスフォーメーションを推進して参ります。





UPWARD株式会社 執行役員 COO ビジネスグループ統括本部長 石田 正樹 コメント



シーイーシー様の「Convergent」の連携ソリューションとして、セールスエンゲージメントサービス「UPWARD」が採択されたこと大変光栄に存じます。「UPWARD」はPower Platform、Dynamics 365 Sales をはじめとするマイクロソフト クラウドサービスと連携しており、「Convergent」ともシームレスに連携されています。

UPWARDは、本連携を通じてシーイーシー様とともに、営業業務のデジタル化・効率化を推進してまいります。





2月8日(水)開催 Webセミナーのご案内



このたびの連携開始を記念し、2月8日11時よりUPWARDとシーイーシーの共催Webセミナー「地図連携SFAがもたらす訪問営業DX -Power PlatformとUPWARDで実現する営業現場活性化の仕組みとは-」を開催、デモや事例をまじえてソリューションの紹介を行います。



詳細・お申込みについては下記イベントページをご覧ください。

https://dx.upward.jp/40efvIb



注1 「営業に関する調査」(営業職800名を対象としたインターネット調査。調査期間:2022年9月28日~9月30日)

注2 UPWARD、「滞在記録の自動検知」に関する特許を取得 (2021年10月29日発表)





会社概要



社 名 : UPWARD株式会社

所在地 : 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目1-1 WeWork 日比谷FORT TOWER

代表者 : 代表取締役社長 CEO 金木 竜介

設 立 : 2002年3月

資本金 : 1億円

事業内容: セールスエンゲージメントサービス「UPWARD(アップワード)」の開発、提供

URL : https://upward.jp/



※記載の会社名・商品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

※Microsoft Power Platform、Power Platform、Microsoft Dynamics 365、Dynamics 365、Dynamics 365 Sales は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



