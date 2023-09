[株式会社フュートレック]

~ 「ATRオープンハウス2023」にて、デモシステムを展示 ~



株式会社フュートレックは、菱洋エレクトロ株式会社へ、「音のAI検査SDK for Windows」を提供したことをお知らせします。





「音のAI検査」は、当社独自の音響処理とAI技術によって、機械製品や生産設備の稼働音や振動を分析し、正常状態との違いを数値によって見える化する技術で、「音のAI検査 SDK for Windows」は、当社の「音のAI検査」の効果を容易に確認できるよう作られた開発用キットです。あえて通信は必要とせず、必要な機能だけを詰め込んで市販の Windows パソコンで十分に動作する仕様とし、多くの方に体感いただけるよう使いやすくしました。また、サンプルアプリを同梱しますので、開発作業を容易に行っていただけます。



菱洋エレクトロでは、本SDKを用いた異音検知と菱洋エレクトロの異音識別を組み合わせたデモシステム(扇風機に挿入された異物をAIにて識別するデモシステム)を2023年10月5日(木)~6日(金)に株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)が主催する「ATRオープンハウス2023」に出展する予定です。



フュートレックは今後も、「音のAI検査SDK for Windows」を活用して各社ごとの「音のAI検査」システムを実現し、正式採用を目指してまいります。



* 記載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標の場合があります。



○営業関連のお問い合わせ先

株式会社フュートレック TEL: 03-6206-4850

ホームページからのお問い合わせ https://www.fuetrek.co.jp/contact/index_product.cgi



○取材およびこのプレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社フュートレック TEL: 06-4806-3112

ホームページからのお問い合わせ https://www.fuetrek.co.jp/contact/index.cgi



≪会社概要≫

会 社 名:株式会社フュートレック

代 表 者:代表取締役社長 西田 明弘

設 立 日:2000年4月17日

資 本 金:100,000,000円

業務内容:

・音声認識技術を利用したサービスの企画・提案、及びそれを実現するためのシステム設計

・デジタルマーケティングソリューションの提供、及びそれに伴うシステム設計等

URL:https://www.fuetrek.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-20:16)