株式会社エドウイン(本社:東京都品川区 代表取締役社長:小谷建夫)のウィメンズブランドとして誕生した「SOMETHING(サムシング)」。5つの定番ジーンズに女の子の名前がついた「TOKYO SOME GIRLS(トーキョーサムガールズ)」のPOP-UPストアを1月18日より開催します。2023Spring/Summerではフラワークリエイターedenworks(エデンワークス)を起用したプロモーションがスタートします。花がジーンズに浸食したような刺繍が施されたスペシャルジーンズとオリジナルドライフラワーを販売します。





1979年にエドウインのウィメンズブランドとして誕生した「SOMETHING(サムシング)」。ブランドのメインとなる5つの定番ジーンズに女の子の名前がついた「TOKYO SOME GIRLS(トーキョーサムガールズ)」にフラワークリエイターedenworks(エデンワークス)を起用したプロモーションをスタート。1月18日(水)からSOMETHING直営店舗、EDWIN ONLINE MALL他全国153店舗で順次開催します。キャンペーンビジュアルにはSOMETHINGの「女の子はかならずきれいになる。」のコンセプトと花言葉に親和性があるデイジー(花言葉:純潔・美・平和・希望)を用いてビジュアルを制作。

5人の女の子(シルエット)には、それぞれのペルソナに沿った花をセレクトしており「花言葉にそれぞれの女の子を重ねたい」というedenworksの思いを伝えます。

ジーンズの上に置いた花がジーンズに浸食をしたイメージで作られたスペシャルアイテムも6型と『TOKYO SOME GIRLS』オリジナルドライフラワー(一部店舗のみ)を販売します。



TOKYO SOME GIRLS ラインナップ







ANN STANDARD SKINNY(アン スタンダード スキニー)

花:マトリカリア

花言葉:楽しむ



¥16,500‐(in tax)





HANA TAPERED(ハナ テーパード)

花:レースフラワー

花言葉:可憐な恋、繊細



¥19,800-(in tax)







LISA FLARE(リサ フレア)

花:デルフィニウム

花言葉:高貴、清明



¥16,500‐(in tax)







LISA WIDE(リサ ワイド)

花:デルフィニウム

花言葉:高貴、清明



¥16,500‐(in tax)





ELSA STRAIGHT(エルザ ストレート)

花:アシダンセラ

花言葉:豊かな気品



¥16,500‐(in tax)



CLAUDIA SLIM(クラウディア スリム)

花:クレマチス

花言葉:美しい精神、旅人の喜び



¥16,500‐(in tax)





TOKYO SOME GIRLS オリジナルドライフラワー

5人(シルエット)のパーソナルカラーをモチーフにedenworksがセレクトした

オリジナルドライフラワー。

8種類の花から5種類がランダムにセレクトされています。

※一部店舗のみお取り扱い



¥3,850-(in tax)





SOMETHING 【TOKYO SOME GIRLS】POP-UPショップ



■1月18日(水)~

SOMETHING SHOP 錦糸町PARCO店

EDWIN SHOP 東急吉祥寺店

EDWIN ONLINE MALL



■1月20日(金)~

FREAK'S STORE 全店



■1月24日(金)~

ROSE BUD

札幌店

仙台店

名古屋店

なんばシティ店

広島店

LIMITED BOXアミュプラザ店

鹿児島店



■2月10日(金)~

JEANS FACTORY

卸団地本店

土佐道路店

沼田店

福山店



■2月17日(金)~

UNITED ARROWS green label relax

柏の葉店

光が丘IMA店

ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店

エスパル仙台店



※詳しい開催店舗期間については店舗にお問い合わせください













独自の感性で花の可能性を見つけ、植物と様々なアイテムを使って店内装飾からウィンドウ、雑誌、広告、CM、MVなど、花にまつわる様々な創作を行っている。

週末限定のフラワーショップ「edenworks bedroom」、ドライフラワーショップ「EW.Pharmacy」、植物のコンセプトショップ「conservatory by edenworks」、花と人を繋ぐフラワーショップ「ew.note」など様々なショップを展開。

また、2017年にイタリアミラノで紙の花のプロジェクト「PAPER EDEN」を発表。

ブランドとのコラボレーションやインスタレーションなどアーティストとしても国内外で活動中。









