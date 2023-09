[株式会社バンダイ ベンダー事業部]

~2023年9月第4週よりカプセルトイ売場で順次発売~



株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、株式会社タニタ(本社:東京都板橋区)の体組成計をミニチュアサイズで再現した「TANITA ウォッチコレクション」(1回500円・税10%込、全4種)を2023年9月第4週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたカプセルトイ自販機にて発売いたします。







■商品特長

本商品は、“Healthy Habits for Happiness”のスローガンの基、様々なプロダクトとサービスを通して世界中の人々の健康づくりをサポートする、TANITAの体組成計をモチーフにしたミニチュアウォッチです。体組成計デザインの液晶部分で実際に時刻を確認することができます。TANITAのロゴがスタイリッシュにデザインされた取り外し可能なベルトが全種付属するので、腕時計としてはもちろん、ミニチュアフィギュアとしてもお楽しみいただけます。























































■商品概要

・商品名 : TANITA ウォッチコレクション

・発売日 : 2023年9月第4週から順次発売

・価格 : 1回500円(税10%込)

・対象年齢 : 15才以上

・種類数 : 全4種

1. BC-210

2. BC-723

3. BC-315

4. BC-760

・商品素材 : 本体…ABS、ベルト…PVC、シール…PET

・生産エリア : 中国

・販売ルート : 全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたカプセルトイ自販機

・発売元 :株式会社バンダイ

※最新の情報・詳細は商品情報ページをご確認ください。

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※本商品は時計機能を搭載しています。ストップウォッチ機能はありません。

















































■「TANITA」とは

タニタは体組成計や活動量計などの健康計測機器、「丸の内タニタ食堂」をはじめとする健康サービスを展開する

健康総合企業です。タニタでは1959年に家庭用体重計の製造を開始。以来、乗るだけで計測できる体脂肪計、全

身を5つの部位に分割して計測できる体組成計など、世界初の商品を次々と開発・発売し、市場をリードしてきました。体重計・体組成計のパイオニアとして、お客さまの健康づくりをサポートしています。







■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。





※本資料に記載されている情報は 2023年9月22日現在のものです。

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。



(C) TANITA corporation. All Rights Reserved.



