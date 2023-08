[(株)アーシュ・ツジグチ]

LE CHOCOLAT DE H吉川美南店のサロン限定メニュー





辻口博啓が手掛けるショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」の新作、桃づくしのパフェと

素材の特徴を活かした5種類のグラスから2種類選べる「グラスメゾン」を

2023年8月5日(土)より販売開始します。

LE CHOCOLAT DE H吉川美南店のサロン限定商品です。





桃とジャスミンのパフェ









桃とジャスミンのパフェ 税込3,800円

パフェとプチガトーを掛け合わせることで生まれた

「桃とジャスミンのパフェ」



みずみずしい旬の桃をメインに、口どけにこだわった

なめらかな桃のソルベと爽やかなジャスミンのジュレ、

とろけるような食感の桃のパンナコッタを重ね、

最後に桃のモンブランをのせました。



テクスチャーの異なる様々な層と桃のモンブランを

口の中で調理して味わう新感覚のパフェ。

食べる組み合わせにより様々な表情をのぞかせる

わくわくするようなパフェに仕上げました。



お席についてからひとつひとつ作り上げるので

できたてのフレッシュな味わいをお楽しみ頂けます。







桃のモンブラン 構成

・桃のモンブランクリーム

・生クリーム

・桃

・ジェノワーズ生地

・さくさくのメレンゲ





グラスメゾン











グラスメゾン (2個入)税込880円

素材選びから仕上げまでこだわり抜いた5種類のグラスから

2種類を選べる「グラスメゾン」



旬を迎えるプラムや自社農園のカカオ豆から作った

FARM to BARショコラなどを使い、素材を生かした

LE CHOCOLAT DE Hならではの味わいに仕上げました。



真夏に食べたいひんやりデザート。

吉川美南店のサロン限定メニューです。



カカオソルベ、チョコミント、プラム

ラムレーズン、カカオフルーツの5種類







カカオソルベ

ペルーにある自社農園のカカオ豆から1枚のタブレットショコラまでを一貫して手掛ける

FARM to BARショコラのカカオブランコを使用。

フレッシュミックスジュースのようなフルーティな味わいのカカオソルベ。



チョコミント

ミントやミントティーで作ったアイスにエクアドル産のショコラを加えました。

ミント本来の味わいを活かしたチョコミントです。



プラム

時期により最も美味しい品種のプラムを選び作ったグラス。

プラムの果実感をそのまま食べているかのようなフレッシュな味わい。



ラムレーズン

ラムをほんのりきかせたレーズンを忍ばせ、誰からも愛される味わいに仕上げました。



カカオフルーツ

カカオの果肉であるフルーティーな味わいのカカオパルプとパッションフルーツを合わせました。

南国フルーツを思わせる夏らしいアイスに仕上げました。







『 LE CHOCOLAT DE H (ル ショコラ ドゥ アッシュ) 』は辻口博啓が2003年にオープンし、今年で20周年を迎えるショコラ専門店。世界のカカオの香りや味わいを日本の素材・文化と融合させ一粒のショコラに込め日本から世界に発信するショコラブランド。 ショコラの可能性を日々追及し、和素材や発酵をテーマにさまざまなショコラを創造。

口どけ、香り、歯ざわりはもちろん、一粒のショコラを計算し尽くし、素材にこだわり抜いたショコラティエ

「Tsujiguchi」のショコラにかける熱い思いを表現。

2022年にはペルーに自社農園を取得し、カカオ豆から1枚のショコラタブレットになるまでを一貫して手掛ける日本発のFARM to BARショコラブティックを本格稼働。



LE CHOCOLAT DE H 吉川美南店

〒342-0038 埼玉県吉川市美南3-25-1 LE CHOCOLAT DE H イオンタウン吉川美南店 1階、2階

電話番号048-940-6776

営業時間11:00~19:00(LO 18:30)

席数70席



HP:lcdh.jp/

Instagram:@lechocolatdeh_ginza



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-15:46)