10月7日(土)に東京・大田区総合体育館で開催する「3150FIGHT vol.7」に出場する重岡優大、重岡銀次朗が報道陣にスパーリングを公開しました。



兄弟が揃って王座統一戦に臨む重岡優大、重岡銀次朗(ともにワタナベ)の両選手が、都内のジムで公開スパーリングを行いました。



「3150FIGHT」亀田興毅ファウンダーが、フィリピンから世界トップクラスの3選手をスパーリングパートナーとして招聘。重岡兄弟は充実したスパーリングを重ね、両者ともに順調な仕上がりを披露しました。



尚、「3150FIGHT vol.7」の模様はABEMAにて全試合無料生中継されます。









重岡優大はタイの絶対王者との王座統一戦へ向けて充実





WBC世界ミニマム級王者統一戦で正規王者、パンヤ・プラダブスリ(タイ)と対戦するWBC同級暫定王座の重岡優大は「昨日は3人のパートナーと合計12ラウンドのスパーリングをしました。身体は疲れていますけど、とても良いスパーリングをできているので、心地良い疲労感があります。3人とも強い選手で、日本の選手とのスパーリングでは経験できない感覚を養えてます。パンチがめちゃくちゃある選手、テクニックがある選手、手数が多い選手と、タイプの違う素晴らしいスパーリングパートナーを呼んでいただいて、興毅ファウンダーには感謝しています」と充実したスパーリングをできている様子で、亀田興毅ファウンダーへの感謝を語りました。





重岡銀次朗は因縁の相手との決戦へ向けて順調な仕上がり





IBF世界ミニマム級王者統一戦で正規王者、ダニエル・バラダレス(メキシコ)と対戦するIBF同級暫定王座の重岡銀次朗は1月にバラダレスと対戦した際は無念の無効試合に。そして、8月に予定されていた再戦は自身のケガにより延期に。紆余曲折を得て10月に因縁の相手と対戦する。ケガからは回復し、2週間前からスパーリングを開始したという重岡銀次朗は「ケガの回復も順調で、今はしっかりとトレーニングできて順調に仕上がってきています。フィリピンの3人のパートナーは3人ともタイプが違って、みんなレベルが高いので、緊張感のあるスパーリングができている」と、因縁の対決へ向けて順調な仕上がりと良いトレーニングがきていることを報告しました。





亀田興毅ファウンダーが世界トップクラスの3選手を招聘





重岡兄弟が迎える大一番に備えて、フィリピンから世界トップクラスの3選手を招聘した亀田興毅ファウンダーは「ボクシングの練習で一番大事な練習がスパーリングでの実戦練習だと思います。いかにレベルの高い相手と、色んな国の選手とスパーリングの経験が積めるかで、選手のレベルは上がっていくと思います。自分が現役時代の時もそうでしたけど、強いパートナーとのスパーリングで選手はどんどん成長します。優大も銀次朗も今回のパートナー達と良い練習ができているみたいですし、今後もできる限り、質の高いスパーリングパートナーを招聘して、二人のレベルアップの手助けができれと考えています」と、今後の重岡兄弟へのバックアップを誓いました。



◎スパーリングパートナー3選手



ミエル・ファバルド(フィリピン)

東洋太平洋ライトフライ級王者

WBCライトフライ級6位、WBOライトフライ級12位、IBFフライ級世界7位

11勝(10KO)1敗2分



ジョン・マイケル・ズレータ(フィリピン)

WBA世界ミニマム級3位

15勝(8KO)無敗3分



ジェイソン・バヤソン(フィリピン)

元WBCライトフライ級世界ランカー

10勝(5KO)1敗



10月7日(土)「3150FIGHT vol.7」詳細







「3150FIGHT vol.7」

■日時:2023年10月7日(土) 開場 13:00 開始予定 14:00

■会場:大田区総合体育館(東京都大田区東蒲田1-11-1)

※JR「蒲田駅」東口徒歩15分・京浜急行「蒲田駅」徒歩7分・同「梅屋敷駅」5分

https://goo.gl/maps/qmkkuCjbgmphs28J9

■ABEMAにて全試合無料生中継

■チケット販売

ローソンチケットにて発売中

https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=698957

・発売チケット一覧

VIP 100,000円

SRS 30,000円

アリーナスタンドS 15,000円

2階指定A 10,000円

2階自由B 5,000円

2階自由3150シート(プレイガイド限定) 3,150円

■「3150FIGHT vol.7」イベント詳細

https://www.3150fight.com/schedule/21/



◎対戦カード

〇WBC世界ミニマム級王座統一戦 12回戦

正規王者 パンヤ・プラダブスリ(タイ)41戦40勝(24KO)1敗

vs

暫定王者 重岡 優大(ワタナベ)7戦7勝(5KO)



〇IBF世界ミニマム級王座統一戦 12回戦

正規王者 ダニエル・バラダレス(メキシコ)31戦26勝(15KO)3敗1分1無効試合

vs

暫定王者 重岡 銀次朗(ワタナベ)10戦9勝(7KO)1無効試合



○スーパーフライ級8回戦

花田 颯(KWORLD3)1戦1勝(1KO)

vs

WBA世界スーパーフライ級12位

レネ・ビビアーノ(メキシコ)20戦20勝(7KO)無敗



○スーパーフライ級8回戦

政所 椋(KWORLD3)2戦2勝(2KO)

vs

日本スーパーフライ級6位

吉田 京太郎(ワタナベ)5戦3勝2敗



○スーパーフライ級8回戦

野上 翔(RK蒲田)1戦1勝(1KO)

vs

アナンタチャイ・ドゥウォンヤイ(タイ)

※元ムエタイ王者・アマチュアボクシング出身



◎出場決定選手

・亀田 和毅(TMK)

・但馬 ミツロ(KWORLD3)

※対戦相手、未発表カードは後日発表となります。



「3150FIGHT」とは







プロボクシング元世界三階級制覇王者 亀田興毅が立ち上げたプロボクシングイベント「3150FIGHT」(サイコーファイト)。そのコンセプトは、「最高のボクシング 再興へ」。

所属ジムに関わらず、全ての選手が出場できる“プラットフォーム”を目指し、ABEMAとタッグを組んでスタートした「3150FIGHT」では、全試合、全選手にスポットライトを当てることを掲げ、全試合が世界タイトルマッチ並みの会場演出の中で行われ、全試合がABEMAにて生中継される。

ボクサーにとってはこれ以上ない最高の舞台作りを掲げる「3150FIGHT」は、ファンやステークホルダーの全ての夢を一つにし、新時代のボクシングビジネスモデルとなることを目指している。



「3150FIGHT SURVIVAL」とは







「3150FIGHT SURVIVAL」(サイコーファイト サバイバル)は、ビッグイベント「3150FIGHT」への出場権をかけたサバイバルマッチ。全国の新進気鋭のボクサー達がこのイベントでしのぎを削り、自らをアピールできた者のみが「3150FIGHT」への出場権を手にできる。

「3150FIGHT SURVIVAL」が、選手にとってはチャンスを掴むための登竜門となり、ボクシングファンにとっては新たな才能との出会いの場となる。全国に眠る才能ある選手達を発掘し、ボクサー達は自らを世間にアピールする、未来のボクシング界の発展へと繋がる新機軸を目指している。



■公式サイト:https://www.3150fight.com

■公式Instagram:https://www.instagram.com/3150fight

■公式Twitter:https://twitter.com/3150Fight

■公式Youtube:https://www.youtube.com/@kameda3150channel



