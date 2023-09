[株式会社on the bakery]

SNS・インフルエンサーマーケティングを支援する株式会社on the bakery(本社:神奈川県横浜市 代表取締役:井戸 裕哉)は、2023年10月4日(水)『【日本へ団体旅行が解禁】中国SNSでインバウンドをごっそり!~企業のRED・Douyin運用術~』セミナーを開催します。

セミナー概要







セミナー名:【日本へ団体旅行が解禁】中国SNSでインバウンドをごっそり!~企業のRED・Douyin運用術~



開催日時:2023年10月04日(水)12:00~13:00

開催形式:オンライン(Zoom)

対象者 :法人のみ参加可

参加費 :無料



講演内容:2023年8月10日、中国政府が団体旅行を解禁しました。今後、多くの中国人観光客が訪日することが予測されます。



中国SNS事情を知り尽くした陳 逸翔(チン イッショウ)さんをお招きし、観光施設、化粧品、アパレル、不動産、ドラッグストアなど、中国人向けのプロモーションを行う企業様に役立つ情報をお届けします。



特に、中国SNSのなかでいま最も勢いのある「RED(小紅書)」、国民SNSトップの「Douyin(抖音/ドウイン)」の運用方法についてお話しいたします。



ここから急回復しているインバウンド需要の獲得について対策を取り組まれる企業様、ぜひご視聴くださいませ。



登壇者プロフィール









株式会社篤月(トゲツ)

代表取締役

陳 逸翔(チン イッショウ)



新卒で株式会社DYMにてWebマーケティングコンサルタントを経験。

新卒から営業・コンサルタントとして売上1位を獲得し、その後独立。



フリーランスとして中国国内の企業から依頼を受け、中国SNS運用やアカウントコンサルタントを務める。

そこで実力のある中国人運用者を計4名まとめ上げ、トータル290アカウントのコンサルティング実績を持つ。



2022年7月より、株式会社篤月を経営開始。

インバウンド需要、中国進出といったニーズに応えるため、

現在は日本企業向けに、中国SNS運用のトータルサポートを行っている。





株式会社on the bakery

代表取締役

井戸 裕哉(イド ヒロヤ)



新卒で野村證券に3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。



その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、同社独自の分析ツールの営業組織立ち上げ、営業部門全体を見る部長職を担う。



2021年11月より、株式会社on the bakeryを経営。SNS・インフルエンサーのマーケティングを支援してきたノウハウをもとに「COCO PARK」・「インフルエンサーフォース」・「クロワッサン」を開発・提供している。



