[AironWorks]

イスラエル発サイバーセキュリティ訓練・教育SaaS提供のAironWorks株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:寺田 彼日、以下「AironWorks」)は、セキュリティ認証オートメーションツール「SecureNavi」を提供するSecureNavi株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:井崎友博、以下「SecureNavi株式会社」)の井崎氏をゲストに迎え、『経営者/情報セキュリティご担当者が直面する情報セキュリティリスクに対し、継続的かつ有効な対策』について解説するウェビナーを2月24日(金)14時より開催いたします。















イベント概要



◾︎今回のウェビナーについて

近年世界的にサイバー攻撃による被害が増加し、企業の経済活動や日常生活にまで大きな影響が発生しています。こうした背景もあり、政府は2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」とし、官民一体でサイバーセキュリティに関する普及啓発強化に関する取り組みを集中的に実施しています。

AironWorksでも、働く方々がサイバー空間をより安全・安心に利用できるよう、サイバーセキュリティに関する情報を発信してまいります。



今回のWebinarでは、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得が「到達点ではない」という視点から、セキュリティ認証オートメーションツール「SecureNavi」を提供するSecureNavi株式会社 代表取締役CEO 井崎友博氏をゲストに迎え、経営者/情報セキュリティご担当者が直面する情報セキュリティリスクに対して「どのように継続的かつ有効な対策をとるべきか」をご説明いたします。



◾︎登壇者紹介

井崎 友博 / SecureNavi

神戸大学卒。セキュリティコンサルティング企業にて、大手から中小企業まで、数多くの情報セキュリティ体制構築プロジェクトを手掛ける。その後、テック系スタートアップ企業にて、Webエンジニアとしてプロダクト開発を行う傍ら、新規事業開発やアライアンスなどの幅広い業務を経験し、2020年にSecureNavi株式会社を創業。情報処理安全確保支援士。



寺田 彼日 / AironWorks

京都大学在学中にSloganの京都支社起ち上げ、トルコKoç Universityへの研究者派遣留学を経て、Benesse Corporationにてデジタルマーケティング及び社内新規事業に携わる。2014年イスラエルに渡りAniwoを創業。日本 – イスラエル間のオープンイノベーション推進、イノベーション人材の育成・採用サービス運営を行う。2021年サイバーセキュリティ領域に特化したプラットフォームを開発・提供するAironWorksを創業。京都大学経営管理大学院修了(MBA)、大阪大学経済学部卒。





イベント詳細



◾︎日程

2023年2月24日(金) 14:00 - 15:00



◾︎参加方法

オンライン:Zoom(参加費無料)



◾︎対象

経営者、セキュリティ担当者、情報システム担当者、ISMS運用担当者



◾︎主催

AironWorks株式会社



◾︎公式イベントページ

https://www.aironworks.com/event/652/



◾︎イベントスケジュール

14:00 – 14:05 開場・ご挨拶 by AironWorks

14:05 – 14:30『ISMS認証を活用してセキュリティレベルを向上するには?』by SecureNavi

14:30 – 14:45『社員の行動を変える実践的な訓練が必要な理由』by AironWorks

14:45 – 15:00 質疑応答 by SecureNavi, AironWorks





AironWorksについて



◾︎AironWorksサービスについて





AironWorksは世界トップレベルのハッカー集団であるイスラエル国防軍 Unit 8200出身エンジニアが開発した、最先端技術を用いた『サイバーセキュリティ訓練・教育プラットフォーム』です。従来の標的型メール訓練ではカバーできないSNS (Facebook、Twitter、LinkedIn) やSMS攻撃など、多様なベクトルからの攻撃に対する訓練が可能になります。また、標的に応じて個別最適化された今日のサイバー攻撃に対抗するべく、継続的でより実践的な訓練を行えるシステムになっています。さらに、イスラエル国防軍の教育メソッド+ゲーミフィケーションを活用した「オリジナル教育プログラム」を実装して高い教育効果を実現します。





◾︎会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" を企業ミッションに、イスラエルで開発する先進的な技術を駆使したサイバーセキュリティソリューションで、よりよい社会の創出、働く人々・チームをエンパワーメントします。



・会社名:AironWorks株式会社

・代表者:寺田 彼日

・所在地:東京都港区虎ノ門4-3-1

・創 業:2021年8月

・事 業:サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング



■AironWorksプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/87353



■お問い合わせ (下記URLフォームからご連絡ください)

https://aironworks.com/contact/









企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)