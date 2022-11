[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

【場所】〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25-9 1・2F JMFビル神宮前03



SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、 2022年11月13日(日)にショールーム『SHEIN TOKYO』のオープン初日を東京・原宿キャットストリートにて迎えました。本ショールームでは、日本市場のニーズにマッチしたアイテム及びスタイリングを展示しております。展示商品は、商品タグのQRコードを読み取むことで、SHEINのWebサイトおよび公式アプリにてご購入いただけます。※ショールーム内では、商品の販売は行っておりません。予め了承ください。







URL:https://jp.shein.com/campaign/shein-tokyo?ici=



「SHEIN」は今夏に全国5都市にて2日間限定開催した日本初のPOPUPイベント『SHEIN POPUP ~JAPAN TOUR 2022~』や、 2022年10月から来年1月末までオープンで日本初の試着を可能にした『SHEIN POPUP OSAKA』を通して、ECプラットフォームの枠を超え「SHEIN」のサービスを実際に体験していただける場をお届けし、 年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて誰も自由にファッションを楽しめるブランド体験を様々な形で提案しつづけてまいりました。



この度、人気ファッション媒体のCanCamとコラボをした27体のスタイリングと、約350点のトレンドアイテムを展示し、より多くの方にSHEINブランドおよびサービスを知っていただくべく、日本でも有数の最先端ファッションの発信地として知られる東京・原宿にショールームをオープンいたしました。ショールーム内の展示商品は、レディースアパレル商品(衣服、靴、バッグ、アクセサリー、下着等)以外にも、メンズ、キッズ、生活雑貨やペット用品など、お手頃価格にもかかわらず高品質で最新トレンド反映した商品を随時更新していきます。また、それぞれ全く異なる世界観を持つ3部屋のフィッティングルームにて気になった商品をご試着いただけるほか、様々なシチュエーションにマッチする「SHEIN」のファッション体験をお楽しみいただけます。『SHEIN TOKYO』オリジナルの「My room(フォトブース)」セクションでは、「SHEIN」のロゴカラーに併せモノクロのトーンをベースにした空間に、カラフルな小物を用意し、トレンドやスタイルを問わず、自分自身の色を表現いただける場にいたしました。 そのほか、SNS上で話題となった商品や、最大10,000円分のギフトカードが無料で当たるSHEINガチャも設置しております。



また、27体のスタイリングアイテムを含む会場展示アイテム約350点をご購入いただける特設ぺージをオープンいたしました。さらに、特設ページ内では「SHEIN」でご利用いただける最大20%OFFとなるクーポンコード「SHEIN TOKYO」を配布しております。

ぜひ『SHEIN TOKYO』にお越しいただき、 「SHEIN」の商品を実際に見て触り、試着いただくことで、「SHEIN」のブランド、商品、サービスのリアルな体験をお楽しみください。





『SHEIN TOKYO』 | 概要



オープン日:2022年11月13日(日)

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25−9 1・2F JMFビル神宮前03

営業時間 :11:00~19:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

展示面積 :201平方メートル

展示 :フィッティングルーム 3部屋/My room (フォトブース)/SHEINガチャ

ジャンル :SEASONABLE、WOMAN(TREND、STREET、OFFICE,COLLAB COLEECTION、PLUS SIZE、LINGERIE)、MENS、ACTIVE WEAR、HOME&PET、KIDS、BEAUTY、ACCESSORIES、SHOES、BAGS





『SHEIN TOKYO』 | 特設ページ







『SHEIN TOKYO』にて展示されている、人気ファッション媒体のCanCamとコラボをした27体のスタイリングに使用されているアイテムを含む約350点のアイテムをご購入いただける特設ページをオープンいたしました。「SHEIN」の幅広いカテゴリーを活かしたレディース、ビューティー、メンズ&キッズ、プラスサイズ、ホーム&ペットのコーディネートおよびアイテムラインナップをぜひチェックしてみてください。さらに、「SHEIN」内でご利用いただける最大20%OFFとなるクーポンコード「SHEINTOKYO」を配布しております。詳細につきましては 「SHEIN」の公式サイトおよびSNSをご覧ください。



■特設ページURL:https://jp.shein.com/campaign/shein-tokyo?ici=

■SHEIN JAPAN 公式Instagramhttps://www.instagram.com/shein_japan/

■SHEIN JAPAN 公式LINE:https://lin.ee/PMjYdcm



【クーポンコードについて】

クーポンコード:SHEINTOKYO

割引率:0~5999円 15%オフ,6,000円以上20%オフ

使用可能期間:2022年11月13日(日)~





『SHEIN TOKYO』|会場内観



















「SHEIN」のご紹介



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。













【会社概要】

U R L : https://jp.shein.com/

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://lin.ee/PMjYdcm

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



