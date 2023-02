[株式会社Sweets HD]

【会員様・フォロワー様限定】ポップアップ限定の焼き菓子プレゼント



この度、This is CASSATA.は大丸東京店で出店されるポップアップストアにて、一足早く「CASSATA Sand strawberry」を発売いたします。







いつもThis is CASSATA.をご利用いただき誠にありがとうございます。



この度、2/22(水)~2/28(火)の1週間限定で大丸東京店1階「ウィークリー・セレクトスイーツ」にてThis is CASSATA.のポップアップストアを出店いたします。



さらに、ポップアップストアでは新商品である「CASSATA Sand strawberry」を特別に先行販売いたします。

濃厚なクリームチーズの中にいちごの果肉がギュッと詰まった、クリーミーだけどさっぱりした味わいになっています。



ポップアップストアにお越しの際には、ぜひ一足先にご賞味ください。



【会員様・フォロワー様限定】

ポップアップ限定の焼き菓子プレゼント

店頭でお買い上げいただいた際、メールマガジン会員様、LINEのお友だち登録者様、Instagramのフォロワー様にポップアップ限定の焼き菓子1つをプレゼントいたします。

会員様、フォロワー様は、店頭でお会計の際に、フォロー画面をご提示ください。



ポップアップにお越しの際には、Thisi is CASSATA.のメールマガジン、公式LINEのお友だち登録、公式Instagramのフォローをしていくことをおすすめします。



事前オンライン予約サービスの開始

この度、大丸東京店出店に伴い、事前オンラインで予約できるサービスを開始いたします。

事前にオンライン予約をしていただければ、期間中のご指定の日時にポップアップストアで商品を受け取ることができます。



どのフレーバーにするかじっくり悩んで選びたい方、電車の時間を考慮して店頭でスムーズに商品を受け取りたい方におすすめなサービスになっています。



【注意事項】

・ご予約期間は2月27日(月)までとなります。

・事前予約は受取希望日の前日までにご予約ください。

・お支払いは店頭にてお願いいたします。



オンライン予約はこちら

https://forms.gle/ukH7wsuEXcF9Wx256



【ポップアップストア詳細】

■出店期間

2023年2月22日(水)~ 2月28日(火)

■出店場所

大丸東京店 1階 ウィークリー・セレクトスイーツ

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

■営業時間

10:00~20:00









<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisiscassata.com



■This is CASSATA.オフィシャルサイト

https://bit.ly/37uoVsb



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_cassata/



■姉妹ブランド

シフォンケーキ専門店オンラインストア「This is CHIFFON CAKE.」

https://bit.ly/38fSi1u





