[C-United株式会社]

~ 事前予約は11/7(火)から受付開始いたします。~



C-United株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:友成 勇樹)は、全国の『珈琲館』・『珈琲館 蔵』・『CAFE DI ESPRESSO珈琲館』にて、癒しのキャラクター「リラックマ」と初のコラボレーションを実施し、「リラックマ」のオリジナルグッズやドリップバッグ、トラディショナル・ホットケーキ引換券など、4つのアイテムが入った期間限定のオリジナルハッピーバッグを、2023年12月15日(金)より数量限定で発売いたします。







世代を越えて多くの人々を魅了する「リラックマ」。癒しや、やすらぎ、くつろぎが感じられる「リラックマ」の世界観が、”くつろぎのひとときや楽しい語らいの場を提供したい”という『珈琲館』の想いとリンクすることや、リラックマが珈琲やホットケーキを楽しむ日常のシーンが、珈琲館のお店での光景と重なること等から、今回の「リラックマ」とのコラボレーションが実現しました。

愛らしい姿のリラックマのモチーフがあしらわれた、可愛いオリジナルデザインのグッズが、おうち時間や

ちょっとしたお出かけシーンを楽しく盛り上げます。



◆オリジナルトートバッグは、ベージュ、グリーン、グレーの選べる3種類!

マグカップなど、うれしい4アイテムがセットに!

オリジナルハッピーバッグは、リラックマをシンプルに配置し、大人可愛いデザインで内生地にもこだわった、ちょっとしたお出かけにも便利なオリジナルのトートバッグや、オリジナルのマグカップのほか、珈琲館ブレンド ドリップバッグ、お店でご利用いただけるトラディショナル・ホットケーキの引換券3枚をセットにして販売いたします。



<リラックマ オリジナルハッピーバッグ概要>









リラックマとは









着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見る https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/





(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

以上



【C-United株式会社について】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客様の日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、11ブランド約580店舗を全国で展開しています。



商号 :C-United株式会社

代表者 :代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 :〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 :カフェチェーンの経営(直営店及びフランチャイズ店舗)/物販事業/食材卸売事業

従業員数 :8,731名(うち社員数676名、2023年1月現在)

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、コーヒーハウス・シャノアール、

カフェ・ド・クリエ/カフェ・ド・クリエ ホピタル/カフェ・ド・クリエ リーブル

カフェ・ド・クリエ グラン/カフェ・ド・クリエ プラス/メゾン・ド・ヴェール



【珈琲館について】

『珈琲館』は、1970年に東京神田神保町に1号店をオープンし、創業以来、”一杯のコーヒーに心をこめて。“という経営ポリシーの下、オーダーを受けてから一杯ずつ丁寧に淹れる本格派の珈琲をご提供してまいりました。こだわりの珈琲をはじめ、トラディショナル・ホットケーキ、ナポリタン、フルーツ牛乳ミックスなど、「喫茶店」ならではの昔懐かしい味わいのメニューを取り揃え、ほっと一息おくつろぎいただける空間をお届けしております。



<カフェ満足度調査 2部門で1位を獲得!>

・珈琲好きが選ぶ 珈琲の品質満足度 No.1

・珈琲好きが選ぶ 美味しい喫茶店 No.1

※2021年9月「日本トレンドリサーチ」調べ



コーポレートサイト:https://c-united.co.jp/

珈琲館HP:https://c-united.co.jp/coffeekan/

珈琲館オンラインストア:https://onlinestore-coffeekan.com/

珈琲館 公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCs17zWyzmWCb0_mh-V0aUpw



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-13:16)