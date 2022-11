[株式会社長寿荘]

~Ho! Ho! Ho! Christmas is just around the corner~



デザインと機能性を極めた都市型ホテル『ホテルテラスザガーデン水戸』(住所:茨城県水戸市/総支配人:海野勝人/客室数:164) は、12月5日 (月) より12月25日 (日) まで「クリスマスディナーコース」と期間&お日にち限定で「クリスマスディナー付きご宿泊プラン」を販売いたします。







街が華やかなイルミネーションにきらめく、フェスティブの季節がやってまいりました。TRATTORIA Il Bancale「トラットリア・イルバンカーレ」では、心ときめくこの季節にお届けするクリススマスディナーを2コースご用意いたします。茨城県が誇る黒毛和牛最高ブランド・常陸牛やタラバガニ、アワビ、金目鯛など、贅沢な食材を特別な日にふさわしく華やかに仕上げました。特徴的な形と、濃厚な風味によりキノコの王様と称されるポルチーニを使用したPrimo Piattoも是非ご賞味いただきたい一品です。コンソメスープを目の前でかけていただく『金目鯛のコンソメ煮 茨城野菜とビーツを添え』『アワビと金目鯛のコンソメ煮 茨城野菜とビーツを添え』はビーツの赤が鮮やかに浮き出しクリスマス気分を盛り上げます。

大切な人と過ごすクリスマスシーズンにふさわしい、季節の上質な食材をふんだんに使用したリュクスな全6品のディナーコース。クリスマスのオーナメントを思わせるアミューズからホテルパテシェが心を込めて作る甘美なドルチェまで聖夜を彩るスペシャルメニューで心に残るひと時をお過ごしください。お料理に合わせてソムリエがご用意するワインペアリングもご一緒にお楽しみいただけます。

※ワインペアリングは別料金です。



Bancale Course

ご提供期間:12月5日 (月)~25日 (日)

☆Amuse

炭のグージェール 紫いものバトネフロマージュ 小豆島のオリーブ漬

☆Antipasto Misto

カリフラワーのムース 北海道産タラバガニ キャビア添え

☆Primo Piatto

車海老とポルチーニのオマール海老風味 トマトソース

☆Secondo Piatto di Peace

金目鯛のコンソメ煮 茨城野菜とビーツを添えて

☆Secondo Piatto di Carne

常陸牛モモ肉のローストビーフ

行方市のサツマイモのドフィノワ トリュフソース

☆Dolce

テラス風ティラミス

13,200円 (税込)



Premium Course

ご提供期間:12月17日 (土)/18日 (日)/23日 (金)~25日 (日)

☆Amuse

茨城野菜の特別なアミューズ

☆Antipasto Misto

カリフラワーのムース 北海道産タラバガニ キャビア添え

☆Primo Piatto

手長海老とポルチーニのフェットチーネ

☆Secondo Piatto di Peace

アワビと金目鯛のコンソメ煮 茨城野菜とビーツを添えて

☆Secondo Piatto di Carne

常陸牛フィレ肉のグリル 行方市のサツマイモのドフィノワ トリュフのソース

☆Dolce

テラス風ティラミス 紫ジャガイモと抹茶のケーキ

17,600円 (税込)

※写真はイメージです。当日の仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。



3種のイタリアンワインペアリング

■キャンティ・コース

イタリア屈指のワイン生産地として知られるトスカーナ州のエレガントな赤ワイン『キャンティ』のペアリング。

☆スパークリングワイン/リボッラ ジャツラ & 白ワイン/ヴェルディッキオ ディ カステッリ ディ イエージ クラシコ & 赤ワイン/キャンティ モンテスペルトリ リゼルヴァ

3,300円 (税込)

■バルバレスコ・コース

イタリアを代表するワイン銘醸地、ピエモンテ州”ワインの女王”と称される『バルバレスコ』のペアリング 。

☆スパークリングワイン/フランチャコルタ & 白ワイン/フィッチェル サクスム ソーヴィニヨンブラン& 赤ワイン/バルバレスコ

5,500円 (税込)

<クリスマスディナーコース詳細はこちら>

https://bit.ly/3UBumbH



TRATTORIA Il Bancale 「トッテリア・イルバンカーレ」







店名の由来は、イタリア語で「木のベンチ」。大きな窓から自然光がたっぷりと降り注ぐ店内は、明るく開放的な空間が広がります。茨城県産の食材をふんだんに取り入れた『地産地消』を大切に、お料理に合わせた厳選ワインも数多く揃え、皆様のお越しをお待ちしております。

<レストラン詳細はこちら>

https://www.hotel-terrace.com/restaurant/

■ウィークエンド バンカーレ ブッフェ

12月3日 (土) より土・日・祝日限定/11:00~15:00 (L.O 14:30) でスタートいたします。

茨城県産の食材を中心にサラダバーや、ドリンクバー、スープ、温菜、冷菜、パスタ、デザート等の約30品目がブッフェ形式でお楽しみいただけます。

<詳細はこちら>https://bit.ly/3EUPODx

<ご予約・お問い合わせ>

TEL: 029-300-2505 (レストラン直通)



期間限定クリスマスディナー付き宿泊プラン







■クリスマスディナープラン2022【Bancale Course】

12/5 (月)~12/25 (日) の期間限定「トラットリア・イルバンカーレ」のクリスマスディナー "Bancale Course"がセットになったご宿泊プランです。

<詳細・ご予約はこちら>https://bit.ly/3AAUPik

■クリスマスディナープラン2022【Premium Course】

12/17 (土)・12/18 (日)・12/23 (金)・12/24 (土)・12/25 (日) のお日にち限定「トラットリア・イルバンカーレ」のクリスマスディナー" Premium Course"がセットになったご宿泊プランです。

<詳細・ご予約はこちら>https://bit.ly/3EVh1Gj



朝食は栗原農園の野菜を使用したサラダバーや、和洋のおかずをメインに約30品目&ドリンクバーをご用意したブッフエとなります。茨城県産のサザコーヒーを使ったホットコーヒーはお勧めです。

エントランスではきらめくクリスマスツリーが皆様をお迎えいたします。ホテルテラスザガーデン水戸で大切な人と素敵なクリスマスの一日をお過ごしください。

<ご予約・お問い合わせ>

TEL:029-300-2500



ホテルテラスザガーデン水戸について







ホテルテラスザガーデン水戸は水戸駅から徒歩1分の好立地にあり、近隣施設へのアクセスの良さはもちろん、出張や旅行でのご利用の際にもストレスフリーに活動できます。大小様々な宴会場も備えた、デザインと機能性を極めた都市の隠れ家をイメージするホテルです。

住所:茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結)

TEL:029-300-2500

HP:https://www.hotel-terrace.com

Facebook:https://www.facebook.com/terracethegarden

Instagram:https://www.instagram.com/terracethegarden

Line : https: //lin.ee/OZyZR4A (新規お友達特典あり)

■新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みについて

ホテルテラスザガーデン水戸では衛生ガイドラインに基づき、新型コロナウイルスによる感染症予防として、すべてのお客様にご安心してご利用いただけるよう、ご来館時の検温、マスクの着用、そしてご入館時の手指の消毒をお願いしております。感染症対策に関する取り組みはこちらをご覧ください

https://bit.ly/3GnL0nQ



■心のバリアフリー認定について

ホテルテラスザガーデン水戸はバリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定を得た宿泊施設です。ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備に努めております。





株式会社長寿荘 (CHOJUSO GROUP) について







株式会社長寿荘 (本社:茨城県ひたちなか市/代表取締役:海野泰司) は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE -関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域のお客様、県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

CHOJUSO GROUP ファクトシート

https://bit.ly/3FAgE0N



《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルクリスタルパレス (副総支配人:大薗達也 客室数:100)

住所:茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL:029-273-7711

公式HP:https://www.hotel-crystal.co.jp/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人:城戸康 客室数:121)

住所:茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

公式HP:https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人:水越政和 客室数:101)

住所:茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP:https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人:井川勉 客室数:59)

住所:茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1 TEL 029-275-1111

公式HP:https://www.crystal-plaza.co.jp/



