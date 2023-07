[株式会社heart relation]

ヴィンテージトロピカルな空間で夏を楽しむアイスクリームショップ。店内ではアイスクリームやドリンクの他、オリジナルアイテムを販売。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は2023年7月22日(土)から8月20日(日)まで東京・六本木ヒルズ内のヒルズボックスにて<Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP>を開催いたします。







<ヴィンテージトロピカルな空間が広がるアイスクリームショップ。店内ではオリジナルグッズも販売>

東京・六本木ヒルズ内のヒルズボックスにて、ブランド初となるアイスクリームショップ「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」が明日より約1ヶ月間、期間限定でオープンいたします。





レトロなオレンジカラーと落ち着いたウッドのコントラストが目を惹く、オールドハバナを感じさせるヴィンテージトロピカルな空間のアイスクリームショップ。



店内では「Her lip to」「Her lip to BEAUTY」「ROSIER by Her lip to」の3つのブランドをイメージしたアイスクリームやドリンクの他、夏にぴったりのオリジナルグッズを販売いたします。

その他、各ブランドの一部定番アイテムやオリジナルショッピングバッグも有料でご用意しております。



太陽の日差しが降り注ぐ空間で、この夏を彩る特別な時間をお過ごしください。



オリジナルグッズ詳細



HLT Ice Cream Tee ¥5,500(tax in) 《ショップ限定アイテム》

color:coconut / soda / sugar / lemon

size:M / UNISEX(coconutのみ)



PERFECT BASIC CAP ¥5,200(tax in)

color:beige / summer rouge / olive



ROSIER x Her lip to BEAUTY Big Tote ¥5,800(tax in)

color:ecru / mauve



HLT Ice Cream Glass ¥1,800(tax in) 《ショップ限定アイテム》



※アイテムには購入いただける数に制限がございます。店頭や公式SNSにて随時お知らせいたします。

※その他、発売アイテムの詳細に関しましては、Her lip to Ice Cream公式インスタグラムやHer lip to 公式Twitter等にて公開いたします。



■「Her lip to Ice Cream THE VACATION SHOP」詳細

開催期間:2023年7月22日(土)~8月20日(日)

営業時間:11:00~20:00(L.O. 19:30)、金土・祝前日は11:00~21:00(L.O. 20:30)

開催場所:六本木ヒルズ ヒルサイド 2F ヒルズ ボックス

アクセス:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2F

※テイクアウトのみの販売となります。六本木ヒルズ施設内にベンチやゴミ箱などの設備がございますので、ご利用くださいませ。

※混雑時は、入場制限を行う場合がございます。

※詳細はHer lip to Ice CreamやHer lip toの公式SNS(Instagram/Twitter)にてお知らせいたします。



Her lip to Ice Cream 公式Instagram

https://www.instagram.com/herlipto_icecream/



アイスクリームメニュー 一覧

https://herlipto.jp/blogs/her-edits/her-lip-to-ice-cream-menu

※アイスクリームのフレーバーは変更になる場合がございます。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。



Her lip to



「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



“Her life is her art.”



小嶋陽菜がプロデュースする、

Her lip toはこの言葉が由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、

それがHer lip toです。



公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



■その他ブランド一覧

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数987万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-09:16)