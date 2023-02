[キンプトン新宿東京]

待ちに待ったお花見シーズン到来!今や世界中の人々の心をとらえる桜の季節が今年も訪れます。咲き始めの桜には何かが始まる高揚感を、満開の桜には満たされた幸福感を、そして散りゆく桜には哀愁を、それぞれの想いをのせて桜はただ美しくそこに佇んでいます。

いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、ラグジュアリーライフスタイルホテル、キンプトン新宿東京では、期間中いつでもお花見気分でアフタヌーンティーを満喫していただける #Ohanami 桜アフタヌーンティーを桜の開花よりひと足早くお届けします。









エグゼクティブシェフ諸戸 清貴によるスイーツは、すべて桜を纏った桜スイーツパーティ!9種すべてのスイーツに桜のフレーバーを散りばめていながら、アーティーなルックスだけでなくテイストやテクスチャーがひとつひとつ異なる、どれをとっても新しい美味しさがつまったシェフ渾身の自信作です。今回アフタヌーンティーとともに愉しめるのはAR(拡張現実)機能で浮かび上がる桜の木。ARの桜の木は変幻自在!あなただけのお花見体験をスマホで撮影して、思い出に残して。そよぐ花びらはまるで春風に吹かれているよう。お天気を問わず快適な空間で春を感じてハッピー#Ohamamiタイムをお過ごしください。







キンプトン #Ohanami桜アフタヌーンティー

平日 5,500 yen | 土日祝 6,490 yen(税込、サービス料別)

期間:2023年3月1日(水) - 4月30日(日)

時間:11:30 - 17:00(L.O 15:00) 2時間制

*前日16 時までの要予約

場所:ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ







桜レモンマシュマロタルト





桜の葉で香りづけしたストロベリーがふわっと香るマシュマロ。忍ばせたレッドカラント(赤すぐり)ジャムの程よい酸味が全体の味わいをまとめています。桜クランチが可愛さと食感のアクセントに。





桜ムース





下から桜餅風味のピスタチオスポンジ、グリオットチェリーのバタークリーム、桜餅風味のピスタチオスポンジ、いちごムース、桜フレーバーゼリーを重ねた、5層ものレイヤードが美しいなめらかムース。





桜ベリーシュー





なんとも愛らしい、アイコニックな桜ゼリーをトッピングした、チョコレートクランチのザクザク食感と生地のしっとり食感のコントラストが楽しいシュー。ラズベリーとストロベリージャムの異なる酸味が奥行きを生むダブルベリーとともに。





桜スウィリ





甘さのバランスが絶妙のトンカ豆&ホワイトチョコレートムースに桜フレーバーをプラスして。いちごソースが桜の香りを引き立てます。食べるのが惜しいほどのアーティーな装い。





桜チーズケーキ





なめらかな口あたりのベイクドチーズケーキ。フレッシュいちごと桜の花びらを模したルビーチョコレートを添えて。





桜ドーム





桜パウダーを練り込んだクランキーチョコレートに、ヨーグルトやサワークリームを混ぜ合わせた桜フレーバーの濃厚クリームをあわせました。口いっぱいに広がる桜フレーバーとコンポートミックスベリーのマリアージュ。





桜レイヤードケーキ





いちご&桜バタークリームを抹茶スポンジでサンドしました。ジュエリーのようなサクサクのパールクラッカンがより一層華やかに。





桜ドーナツ





ルビーチョコレートブラウニーにクランベリー&レモンコンフィの爽やかな酸味のクリームが心地よいミニドーナツ。仕上げの艶やかなルビーチョコレートコーティングがキュート!





桜マカロン





ホワイトチョコレート&バタークリームと軽やかな桜カラーのマカロン。いちご&桜の葉の優美な香りをのせて。









◇アフタヌーンティースイーツに人気ブランチメニュー5種から選べるメイン、季節のサラダ、スイーツがセットになったハイブリッドメニュー。ディナータイムにはオールフォーミ―も。

ディナー& #Ohanami桜アフタヌーンティー“ ALL for ME ”

7,500 yen(税込、サービス料別)

18:00 - 23:00(L.O. 21:00) *前日16 時までの要予約



※お料理によって追加料金が発生します。詳しくはホームページよりメニューをご確認ください。

※表記料金に、サービスチャージ15%を別途申し受けます。

※食材の仕入れ状況により、一部メニューが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※期間等は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。



ご予約・お問い合わせ:https://bit.ly/ohanamiat_kst or 03-6258-1414









◇Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な1日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス(事前予約制)やペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ“をご体験いただけます。





<キンプトン新宿東京公式ウェブサイト> https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

<キンプトン新宿東京公式SNS>

インスタグラム:@kimptonshinjukutokyo | @thejonestokyo | @districttokyo

フェイスブック: https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo







キンプトン新宿東京

総支配人 マキシム オトリエ



フランス・パリ出身。フランス・メジェーヴにあるシャレ ドゥ モン ダルボアで経験を積む。日本に移り、「ピエール・ガニェール」(ANAインターコンチネンタルホテル東京)にて支配人を務め、2019年よりキンプトン新宿東京 副総支配人に着任し、2022年に総支配人となる。プライベートではテニスと読書を愛する二児の父でもある。仏語、英語、日本語が堪能。





