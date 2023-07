[マムート・スポーツグループジャパン株式会社]





マムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えました。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。





マムートは、7月27日(木)に、「MAMMUT STORE サッポロファクトリー」をリニューアルオープン致します。2009年にオープンした同店舗。初めてのリニューアルとなります。自然豊かな北海道はアウトドアの中心とも呼べるエリアです。北海道での拡大に、ブランドとして力を入れていく事をこのリニューアルで表明していきたいと思っております。約42坪のスペースを誇る店内は、アパレル・バックパック・シューズ・クライミングギアとほぼすべての商品をラインナップ。マムート直営店の中でも有数の商品数を誇ります。特に、北海道という事もあり、スキーウェアやスキー・スノーボード用バックパック、アバランチギアは他のストアに比べても充実のラインナップとなっており、国内だけではなく、海外からも日本の雪を楽しみに来られるお客様にも対応できる店舗となっております。



店舗の側面に設置されたヒストリーボード。160年以上にわたる歴史が一目で確認できる。





店内には国内屈指の商品ラインナップを展開。ブランドのDNAでもあるロープを使用したディスプレイも





【リニューアルオープンを記念したキャンペーンも開催!】





7月27日(木)からMAMMUT STORE サッポロファクトリーでは、リニューアルオープンを記念して、お買い上げ金額 10,000円(税込)以上の方に、「MAMMUTオリジナルロープキーチェーン」をプレゼント致します。マムートのDNAでもあるロープをあしらったキーホルダーはココだけしかもらえないノベルティとなっております。この機会に是非、MAMMUT STORE サッポロファクトリーへ足をお運びください。





【店舗詳細】

店舗名:MAMMUT STORE サッポロファクトリー

住所:北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館 3F

電話番号:011-223-5900

営業時間:10:00 ~ 20:00

定休日:不定休





ABOUT MAMMUT:マムートについて





1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。





[ABOUT MAMMUT:マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage





「Go Further Together with MAMMUT! 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」

特設サイトはこちらから:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





〈ブランド表記〉

英:MAMMUT

和:マムート





〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/









