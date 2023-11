[株式会社LUSH]

株式会社LUSH(本社:静岡県焼津市、代表取締役社長:原田萌子)が運営する音楽レーベルLush Music所属アーティストもにゅそでの最新フルアルバム『コラボしまーす。2』。2023年11月16日(木)0時よりApple Music、Spotify他、各種音楽配信サイトにて配信開始となりましたことをお知らせいたします。







SNSを中心に活躍中の韻踏むエンサー<もにゅそで>の最新フルアルバム『コラボしまーす。2』が、11月16日(木)0時より、各音楽配信サービスより配信リリース。

前作の6曲EP「コラボしまーす。」から収録数も14曲に拡大。フルアルバムとして、ファンのみなさんにお届けいたします。



前作から引き続き参加はRimoママ、地球人ベイちゃん、Ape’s、冬姫、SING ARTHUR。そして、新たに加わる博多4K、TAK、ダイチ大佐など、今回のコラボによる音楽的な融合と創造にも注目です。

その他、イヌイサン、L-指定、タイチーズなど、ジャンルを問わず、魅力的なアーティストも参加し、ますますファンの方々に楽しんでいただける仕上がりとなっています。

2023年Lush Musicが贈る珠玉のフルアルバム『コラボしまーす。2』に、ぜひご期待ください。



タイトル:コラボしまーす。2

配信リンク:https://linkco.re/AtfmehN7



<収録曲>

韻踏みかませ feat.博多4K

作詞:もにゅそで/博多4K 作曲:もにゅそで/博多4K/chelkyo



Spotlight feat.TAK

作詞:TAK/もにゅそで 作曲:TAK/もにゅそで



生きたい世界 feat.冬姫

作詞:もにゅそで/冬姫 作曲:もにゅそで/冬姫/chelkyo



瑠璃色センチメンタル feat.ダイチ大佐

作詞:ダイチ大佐/もにゅそで 作曲:ダイチ大佐/もにゅそで



Showは花盛り feat.Rimoママ

作詞:もにゅそで/Rimoママ 作曲:もにゅそで/Rimoママ/chelkyo



えーるして~ feat.L-指定

作詞:もにゅそで/L-指定 作曲:もにゅそで/L-指定/chelkyo



なんでなんやねん feat.地球人ベイちゃん

作詞:もにゅそで/地球人ベイちゃん 作曲:もにゅそで/chelkyo/地球人ベイちゃん



Smile for me!! feat.SING ARTHUR

作詞:もにゅそで/SING ARTHUR 作曲:もにゅそで/SING ARTHUR/Hi-G



STARZ feat.Ape's

作詞:もにゅそで/Ape's 作曲:もにゅそで/Ape's/chelkyo



盗塁 feat.イヌイサン

作詞:もにゅそで/イヌイサン 作曲:もにゅそで/イヌイサン/UTA



Lost heart feat.タイチーズ

作詞:もにゅそで/タイチーズ 作曲:もにゅそで/タイチーズ/chelkyo



ゴキゲン麗しゅってる Remix feat.TAK

作詞:TAK/もにゅそで 作曲:TAK/もにゅそで リミキサー:TAK/もにゅそで



Galaxy Coaster feat.博多4K

作詞:もにゅそで/博多4K 作曲:もにゅそで/博多4K



KEEP FIGHTING Remix feat.ダイチ大佐

作詞:ダイチ大佐/もにゅそで 作曲:ダイチ大佐/もにゅそで リミキサー:ダイチ大佐/もにゅそで









もにゅそで プロフィール

Lush Musicを運営する株式会社LUSHの代表取締役社長もにゅこ(左)、取締役ミナミムラソデコ(右)による女性デュオ。2020年12月結成。テレビ、ラジオ、TikTok、YouTubeなどで積極的に活動中。

SNSを中心に話題の『韻踏みます』ラップシリーズ、 昨年末グランドオープンのLush Musicプロデュース「LIVEHOUSE LUSH」での定期的なライブ開催など、アーティスト活動にも積極的に取り組む他、自身のアパレルブランド「NyucoDeco」のリアル店舗をオープン。テレビ、ラジオ、SNSからリアル店舗のプロデュースなど、さまざまな展開の中心を担っております。

また、TOKYO FM(80.0MHz)及びJFN38局ネットにて、毎週金曜日23:00から放送中のラジオ番組『 もにゅそで 知らんけどアッパー』のパーソナリティなど、各種メディア、イベントなど活動の幅を広げております。



