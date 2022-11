[コーンズテクノロジー株式会社]

イスラエルのテクノロジー企業Eye-Net Mobile社と、大手スマホ決済アプリプロバイダーPango Pay & Go Ltd. 社が5年間の商業提携契約を締結



コーンズテクノロジー(本社:東京都港区、代表取締役:山口 雅彦)が代理店を務めるEye-Net Mobile社(イスラエル)のセルラー通信ベースV2X事故防止ソリューション「Eye-Net(TM) Protect」が、ソフトウェア開発キット(SDK)として同じくイスラエルのスマホ決済アプリで知られる「Pango」に統合されます。この大規模な統合により、イスラエル国内数百万人のPangoアプリユーザーの道路利用時の安全性を高めます。







2022年9月28日、テクノロジー専門商社のコーンズテクノロジー(本社:東京都港区、代表取締役:山口 雅彦)が代理店を務めるイスラエルの事故防止ソリューションの設計・開発企業:Eye-Net Mobile Ltd.(以下、Eye-Net)が同国内のMaaS、ロードサービス決済アプリで広く認知されているPango Pay & Go Ltd.(以下、Pango*)と5年間の商業協力契約を締結したと発表しました。





*Pangoはイスラエルにおけるドライバー及び公共交通機関利用者向け総合サービスの代表的なアプリであり、ここ数年はイスラエル国内において総ダウンロード数と総アクティブユーザー数において最も普及しているアプリのひとつとなっています。











この合意に基づき、Eye-Netのセルラー通信ベースV2X事故防止ソリューション「Eye-Net™ Protect」が、ソフトウェア開発キット(SDK)としてPangoのアプリに統合されることとなります。SDKのオンボーディングプロセスが完了するとPangoアプリのユーザーはEye-Netの衝突事故防止サービスが使用可能となり、運転中や道路歩行中など、衝突の危険性がある際にはユーザーに事前警告(スマホ画面と音によるアラーム)が発信、事故を未然に防ぐことも可能となります。すなわち『Eye-Net™ Protect』のPangoへの大規模な統合により、イスラエルでは数100万人ものユーザーの命や安全性が守られることになります。









https://www.youtube.com/watch?v=X2T2B5HNH9I&t=4s



・『Eye-Net™ Protect』のPangoアプリへの統合が完了すると、PangoはEye-Net SDKを含むアップデート版アプリをイスラエル国内でリリースします。

・アップデート版のアプリは関連するすべてのアプリストアからダウンロード可能となります。

・アップデート版のアプリではEye-Net™ Protectのみが使用可能な無料版とEye-Net™ Protect Plusが使用可能な月額サブスクリプション版がリリース予定です。

・レベニューシェアにより、PangoはEye-Netに代わってエンドユーザーから月額料金を徴収し、1ユーザーあたりのアプリ使用料の50%を受け取ります。





「イスラエルの主要なスマートモビリティアプリとして、300万人以上のPangoユーザーに革新的なソリューションを提供し、イスラエルの道路をより安全にする可能性を秘めたEye-Netとの商取引契約を締結できることを嬉しく思います。」- Pango / Roy Elbaz CEO







「この1年間、交通事故での負傷者数と死亡者数を削減できるEye-Netの優れた可能性を証明する為に、Eye-Net™ Protectの商品化に注力してきました。Pangoのような強力なパートナーと協力することで非常に多くのユーザーにEye-Netを届けることができます。この取り組みにおいて、Pangoをパートナーとして迎えられることに感謝しています。このパートナーシップにより、イスラエルの交通安全パラダイムを変えることができます。広く利用可能なセルラー通信技術を使用して、ドライバーだけでなく、自転車や歩行者等の交通弱者を保護する為の包括的なソリューションを提供します。(Pangoと)一緒に新しい交通安全モデルを創造できると信じています。」- Eye-Net / Dror Elbaz COO兼Deputy CEO









Eye-Net Mobile社について



https://eyenet-mobile.com/

Eye-Net Mobile社は、2018年5月に指定企業として活動を開始する前の約2年間、Foresight Automotive社内でプロジェクトを進めてきました。

独自の最先端技術 (洗練されたアルゴリズムと高度なシステムアーキテクチャ)を駆使し、スマートセルラーベースのプラットフォームで道路利用者とインフラを繋ぐことで、悪天候下や視界の先が見えない状況下でも、全ての道路利用者を交通事故から守ります。









Pango Pay & Go社について



Pangoは、様々な交通手段の総合的な決済ソリューションを提供するアプリケーションで、2007年に活動を開始しました。現在ではイスラエル国内の約300万人のユーザーにサービスを提供しています。



Pangoは都市部の有料駐車場での決済サービス、ガソリンスタンド及びガソリンスタンドに併設されたコンビニエンスストアでの決済サービス、さらにMoovitアプリと連携して公共交通機関の決済サービスを提供します。その他にも有料道路、洗車サービス、ロードサービスの決済サービスを提供します。





コーンズテクノロジーよりお知らせ



この度、Eye-Net Mobile社のロードショー(デモ)が日本国内で開催されることが決定致しました。

Eye-Net Mobile社の最先端セルラー通信ベースV2X事故防止ソリューションの革新的なテクノロジーを是非この機会にご体験ください。以下詳細。



1. 日程/開催場所

11月7日(月)@藤沢高等自動車学校(神奈川)

11月8日(火)@JARI多目的市街地コース(茨城)

11月11日(金)@KM自動車教習所(埼玉)



2. 内容

車両2台を使用した衝突防止警告の実演等



各社様、1時間半程度/1スロットのお時間にて個別のデモをさせて頂くことを考えております。

参加をご希望の際には、以下までお問い合わせ下さい。



お問い合わせ先





コーンズテクノロジー株式会社

電子システム営業部 オートモーティブチーム

Tel:03-5427-7566

Mail:ctl-auto@cornes.jp

担当者:粂川/中西





コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術をプロモーション、マーケティング、及び販売する技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、お客様に迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案をさせて頂きます。





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:16)