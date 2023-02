[関西電力株式会社]

~岩田剛典さんが「熱く!?」「爽やかに!?」引越しする人へ訴えかける~



関西電力株式会社(本社:大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長 森 望)は、2023年2月1日(水)から2023年4月30日(日)までの3ヶ月間、「引越すなら、電気は関電 キャンペーン」と題して、キャンペーンを実施いたします。











概要



関西電力は、より多くのお客さまに関西電力の「電気」と「ガス」をお選びいただけるように、2023年2月1日(水)から2023年4月30日(日)までの3ヶ月間、「引越すなら、電気は関電 キャンペーン」と題し、電気とガスのキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に、お引越しで、対象の電気料金メニューをWEBサイトから新規でお申込みいただき、かつ「はぴeみる電」にご登録いただいたお客さまを対象に「オリジナル岩田剛典QUOカード(3,000円分)」を抽選で1,000名さまに進呈させていただきます。

また、期間中に、関電ガス「なっトクプラン」を新規でお申込みいただいたお客さまは、関電ガスの基本料金を2ヶ月分無料とさせていただきます。(詳細は下表の通り)

この機会に、ぜひ関西電力の「電気」と「ガス」をご検討ください。



(詳細)



詳しくは以下サイトをご覧ください。

URL:https://kepco.jp/gas/lp_gas_2022/





新CM概要



新CMでは岩田剛典さんが「引越すなら、電気は関電」というメッセージを2つのシチュエーションで気持ちを込めて表現しています。



●「どうしても伝えたい男篇」 30秒

URL:https://youtu.be/ptI-uKskcfI





今まさに引越しで旅立とうとしている人のもとへ、どうしても伝えたことがある岩田剛典さんが駆けつけます。どうしても伝えたい事とは何なのか?最後に伝えたい言葉とは?

さらに、岩田剛典さんの楽曲「Can’t Get Enough」とタイアップしており、そのリズムが別れ際の臨場感を際立たせます。ドラマチックなCMとなっておりますので、ぜひCMでご確認ください。



●「引越し祝い篇」 30秒

URL:https://youtu.be/A9UJjUOIHr4





これから引越しを控えている人のもとに岩田剛典さんが引越し祝いに駆けつけます。岩田剛典さんからの引越し祝いの品は、なんと!真っ赤なバラの花束!なのです。赤いバラのプレゼントとともに「引越すなら、電気は関電」ということを爽やかに語りかけてくれる岩田剛典さんに思わず見とれてしまう作品となっています。また、タイアップ曲の岩田剛典さんの楽曲「Only One For Me」の歌詞は、岩田剛典さんがファンの様々な人生をイメージしながら作詞されておりますので、ぜひ「Only One For Me」の歌詞にもご注目ください。



両方ともドラマや映画などで活躍する岩田剛典さんの演技に目が離せないCMとなっていますので、お楽しみいただけると思います。ぜひ、ご視聴ください。(詳細は、ページ下部をご確認ください。)



放映開始日:2023年2月1日(水)~

放映エリア:関西





Webサイト

URL:https://kepco.jp/gas/lp_gas_2022/



