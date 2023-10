[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

飛行機と競争!? 飛行機牽引走!?主演・監督マイケル・B・ジョーダンとスタッフ・キャストの勇姿過酷な撮影の裏側に密着した豪華特典映像収録!



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)のテレビジョン & ホームエンターテイメント部門は、10月4日(水)より『クリード 過去の逆襲』の4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD発売、レンタルを開始いたします。







本作は、「ロッキー」シリーズでシルベスター・スタローン演じる主人公ロッキー・バルボアの意志を受け継ぐ後継者、アドニス・クリードの物語を描くシリーズ第3弾。ボクシング界を制覇し充実した日々を送っていたアドニスが、長期間の服役を終えた幼なじみのデイミアンとの過去の因縁と向き合い、自らの未来を賭けた戦いに挑む姿が描かれる。







全米で初登場No.1を獲得し、前作「クリード 炎の宿敵」を超えシリーズ過去NO.1のオープニングで全世界1億ドル超えの大ヒットスタートを記録した本作は、日本アニメにも影響を受けたマイケル・B・ジョーダンが主演を務めるだけでなく本作で監督デビュー。スポーツ映画初となるIMAX(R)認証デジタルカメラでの撮影を敢行したド迫力のファイトシーンは必見だ。





ついに明日発売となった本作の4K ULTRA HD商品およびブルーレイ&DVD商品には、「ロッキー」シリーズ、「クリード」シリーズファンにはたまらない豪華映像特典を収録。特に「撮影の舞台裏」には、主演・監督を務めたマイケル・B・ジョーダンをはじめスタッフやキャストの臨場感あふれる撮影の様子がとらえられており、本作をより深く理解し堪能できる。



映像は、なんと飛行機との競争を試みるマイケルの映像から始まる。「これを数年前に提案した時は驚かれたけど実現した」と語る彼は、「アクション!」の合図で、クラウチングスタートで走り出すと飛行機を相手に全力疾走。「最高だ。いい加速だった」と語る彼が、体当たりでこの作品の撮影に挑んでいる様子がよくわかる場面となっている。





今作が監督デビューとなるマイケル・B・ジョーダン。映像では「映画作りとはチームワークだ」と語る彼の、制作に対する情熱やこだわりを感じることができる。ろう者の娘、アマーラ・クリードとの手話を使った対話シーンの撮影では、手話をすぐに覚え、さらにその出来栄えや改善点を確認するためにスタッフに意見を求めていたというマイケル。これにはミラ・デイビス・ケント(アマーラ・クリード役)も「“大丈夫 できるよ”って私を励まして、安心させてくれた」と、人柄にも優れた人物であったことを語り、驚きの表情を見せた。そんな彼の謙虚に学ぶ姿勢はもちろん、共演者のインタビューもたっぷりと収められている。



ほかにも、撮影が何日にもかけて行われ、実際に殴られることもあるという過酷なファイトシーンや、飛行機を生身で引っ張る特訓、“飛行機牽引走”シーンの舞台裏など、まさにロッキーの意思を受け継いだといえるマイケル・B・ジョーダンの勇姿や、スタッフ・キャスト陣の熱さとチームワークを感じてほしい。





映像特典には「撮影の舞台裏」のほかに、本作で最大の敵となるジョナサン・メジャース演じるデイミアン・アンダーソンとの奮闘の様子を映した「かつてないライバル」や、劇場版では加わらなかった貴重な「未公開シーン集」も収録されており、作品の魅力をより味わうことができる。





『クリード 過去の逆襲』は、明日10月4日(水)より、4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDが発売、レンタル開始となる。



飛行機牽引走シーンが入った、マイケル・B・ジョーダンのコメント付き予告編も要チェック!!







STORY





ボクシング界を制覇して以来、アドニス・クリード(マイケル・B・ジョーダン)はキャリアでも家庭でも充実した日々を送っていた。そんな中、幼なじみの(ジョナサン・メジャース)が、長期間の服役を終えて刑務所から出てくる。かつてボクシング界の神童だったデイミアンは、リングで自分の強さを証明したいと意気込んでいた。実は、アドニスとデイミアンには、過去に知られざる因縁があった。アドニスは、今や復讐を誓う敵となったデイミアン――失うものは何もない最強の戦士との戦いに、自らの未来を賭けることになる。

CAST





アドニス・クリード:マイケル・B・ジョーダン

ビアンカ・クリード:テッサ・トンプソン

デイミアン・アンダーソン:ジョナサン・メジャース

リトル・デューク:ウッド・ハリス

アマーラ・クリード:ミラ・デイビス・ケント

若き日のアドニス:タデウス・J・ミクソン

若き日のデイミアン:スペンス・ムーア二世

STAFF





監督/製作:マイケル・B・ジョーダン

製作:アーウィン・ウィンクラー

製作:チャールズ・ウィンクラー

製作:ウィリアム・チャートフ

製作:デビッド・ウィンクラー

製作/ストーリー:ライアン・クーグラー

製作:エリザベス・ラポーソ

製作:ジョナサン・グリックマン

製作:シルベスター・スタローン

脚本/ストーリー:キーナン・クーグラー

脚本/ストーリー:ザック・ベイリン

『クリード 過去の逆襲』 商品情報





10月4日(水)4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVD発売開始



■クリード 過去の逆襲 ブルーレイ&DVDセット(2枚組)

品番:1000829864/¥5,280 (税込)

【映像特典内容】

●撮影の舞台裏 ●かつてないライバル

●未公開シーン集 *シーン29 *シーン40 *シーン103



■クリード 過去の逆襲 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組)

品番:1000829872/¥7,480 (税込)

※映像特典はクリード 過去の逆襲 ブルーレイ&DVDセットと同じ内容になります。





発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント





(C) 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

※映像特典、商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更となる場合がございます。

制作年:2023年/アメリカ/映倫:G/本編分数:116分

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/creed/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-11:46)