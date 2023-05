[富士ソフト株式会社]

富士ソフト株式会社は、2023年5月23日(火)に開催されたRubrik社のユーザーカンファレンス「Forward 2023」で発表された「第2回Global Partner Awards」において、国内パートナーとしては初となるRegional AwardsのPartner Sales Champion of the Year(APAC)を受賞いたしました。今回、国内のパートナーは当社を含めた3社がアワードを受賞しました。





Rubrikは、オンプレからクラウドまであらゆる環境をサポートしているDX時代のためのデータ管理プラットフォームです。ランサムウェア対策としても注目されています。

富士ソフトは、いち早くRubrik製品の有効性に着目し、2021年よりサービスの提供を開始しております。2021年5月に開催された「Forward 2021」では、当社の執行役員 山本 祥正が国内パートナーとしては唯一、かつ初めての登壇者となりました。2022年には自社内に「Rubrik Virtual Lab」を開設し、お客様にランサムウェア対策に有効なハイブリッドデータ保護プラットフォームをリモートで体験いただくことで、お客様環境のデータ保護の促進を支援してまいりました。

この度のアワード受賞は、これまでの取り組みとその実績を評価いただいたものです。



世の中は常にサイバー攻撃にさらされており、あらゆる企業、組織が強固なセキュリティ対策を必要としています。情報資産を守るためのバックアップを含むランサムウェア対策も重要です。

富士ソフトは、お客様へのランサムウェア対策支援の強化を目指し、Rubrik Japan社と連携して人材育成に取り組んでいます。2023年にはRubrik社の認定技術者制度が開始され、当社の技術者56名が国内初のRubrik認定技術者として認定されました。引き続き、さらなる技術力の強化とスペシャリスト育成に注力してまいります。

今後も当社は、Rubrik社との連携を強化し、Rubrik社製品と、当社の強みである技術と経験を活かしたセキュリティ対策でお客様のビジネスを支援いたします。





受賞にあたり、Rubrik Japan株式会社のカントリーマネージャーである石井晃一氏からコメントを頂戴しました。

「この度の富士ソフト株式会社様のRubrik Global Partner Award受賞を心よりお祝い申し上げます。豊富な技術と経験を有する富士ソフト株式会社様は、早々にRubrikの製品を導入いただき、これまでも多くのお客様のデータ保護に取り組んでおりました。Rubrikは、今後も富士ソフト株式会社様との強固な連携を通じて、進化し続けるサイバー攻撃からお客様のデータ保護の促進に貢献してまいります。」





