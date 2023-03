[株式会社IGNITE]

2023年3月8日 国際女性デーから全3回のワークショップを実施



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)が運営する「IGNITE YOGA STUDIO」は、2023年3月8日(水)の国際女性デーから全3回に渡り、オンラインワークショップ『Grateful to Be a Woman』を開催いたします。









「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。



このたび「IGNITE YOGA」が主催する『Grateful to Be a Woman』は、女性が潜在的に持っている力を発揮し、自分らしい人生を送り、女性であることが誇りに思えるよう、女性のライフスタイルをテーマに、多方面から学ぶオンラインワークショップです。2023年3月8日(水)の国際女性デーを皮切りに、全3回に渡り開催いたします。



1回目の3月8日(水)は「Mellia株式会社 」CEO 原 由記氏を講師にお招きし、女性のからだのことや、デリケートゾーンのケアについて学びます。原 由記氏は、ホルモンバランスプランナーであり「Mellia株式会社」の人気アイテム「アイム ラフロリア」の商品開発にも携わっております。続いて、2回目の2023年3月19日(日)は、過去20年に渡り、健康とウェルビーイングの向上を推奨してきたヨガ教育分野の先導者である、ホノルルに在住のヨガインストラクターBrynne Caleda Kuch氏による、マタニティヨガ。そして、最終回となる3回目は、3月21日(火)に、7ヶ月の育休を取得した経験をTEDで講演を行うなど、多方面で活躍している松尾ポスト脩平氏によるジェンダーを考えるワークショップを開催いたします。



「IGNITE YOGA」は、グローバルに活躍するエドワーズ壽里の知見を活かし、SDGsに基づいた活動の一環として、ヨガの枠を越えた様々なジャンルのイベント開催に注力してまいりました。これまでに、コロナウィルスの感染拡大が広がり続けているインドへの医療支援を目的に、医療インフラの整備や人工呼吸器の確保のためのチャリティーイベントを開催したり、チャリティーTシャツを販売し、保護犬の支援団体へ寄付を行うなど、様々な取り組みを実施してきました。「IGNITE YOGA」は、SDGsに基づいた企画を通じ、持続可能な未来の実現に向け、参加者一人一人の個の力を、コミュニティを通して広げていきたいと考えております。



「IGNITE YOGA」は、これからも、ヨガやランニングなど、体を動かすことはもちろん、様々なワークショップを通じて、新しい知識を学ぶ場所を提供することで、知識を深めることで広がる、未来へのアクションへの選択肢の提案をして参ります。



『Grateful to Be a Woman』概要



【開催スケジュール】

■第1回 :2023年3月8日(水) 20:00~21:15

I'm La Floria special workshop by 原 由記



■第2回 : 2023年3月19日(日)9:30~10:30

Maternity yoga workshop by Brynne Caleda Kuch



■第3回 : 2023年3月21日(火)20:00~21:15

私から見る世界 by 松尾ポスト脩平



【参加費】

■3回セット参加:¥5,000 ※3回セット申し込み締切:2023年3月8日(水) 18:00

■単発参加:¥2,000 / 回



【お申込み】

https://peatix.com/event/3508024/view



【参加方法】

zoom を使用します。

なおアーカイブでの販売も致しますのでワークショップを録画いたしますのであらかじめご了承くださいませ。URLなどは前日までにお申し込みいただいているアドレス宛にお送りいたしますので @igniteyoga.jp のアドレスが受信できるよう設定をお願いいたします。



※今回のWSは原則オンタイムでのご参加をお願いいたします。アーカイブは後日、オンラインスタジオにて販売する予定ですので、アーカイブをご希望の方は3回のワークショップが終了後にオンラインスタジオよりご購入ください。



【プログラム詳細】

第1回 :2023年3月8日 20:00~21:15

I'm La Floria special workshop by 原 由記

デリケートゾーンケアの仕方って知ってる?改めて知りたい自分のカラダのこと

ホルモンバランスプランナーであり商品開発も務める「Mellia株式会社」CEO 原 由記氏が、女性のからだのことやデリケートゾーンケアの仕方などについてお話しさせていただきます。



第2回 : 2023年3月19日 9:30~10:30

Maternity yoga workshop by Brynne Caleda Kuch

妊娠初期、中期、後期のそれぞれの周期で、どのようにヨガを通して自分自身と、そしてお腹の赤ちゃんと繋がることができるかを学んでいきます。妊娠中から実践できるシンプルな呼吸法、ムーブメント、メディテーションのテクニックを学び、いよいよはじまる赤ちゃんとの生活に向けて体もマインドも心も準備をしていきましょう。ヨガ指導者や、妊活中の方などどなたでもご受講いただけます。



第3回 : 2023年3月21日 20:00~21:15

私から見る世界 by 松尾ポスト脩平

「女性はこうあるべき」、「男性はこうあるべき」という性別に基づく思い込みは、私達の頭の中に小さな時から植え付けられ、それによって生きづらさを感じたり、不平等な社会を生み出しています。近年ニュースで話題のジェンダーギャップとは、どのようなことなのでしょうか?

2017年、アメリカ人と結婚し苗字を変えたShuは、その時に当たり前に社会が女性にやらせていた名前を変更するというタスクを自らが体験し、ジェンダーバイアスについて考えるようになりました。

男らしさ、女らしさ、ジェンダーバイアスを定義するものとは。なぜあらゆる形の多様性にとってインクルージョンが重要なのか。ジェンダー平等指数が121位と先進国で最も低いとされる日本で、ジェンダーについて考えるきっかけをくれるワークショップです。



【講師プロフィール】

原 由記

Mellia株式会社 CEO





ベンチャー系化粧品メーカーで商品企画兼広告プロモーション部を統括。女性特有の悩みや、ホルモンバランスから起こりうるトラブルに着目し、2017年幼馴染の和田とMellia株式会社を設立。女性一人一人に寄り添うデリケートゾーンケアブランド「I’m La Floria」の商品開発・コンセプターを務める。

Instagram: @harayuki09



Brynne Caleda Kuch







母であり、教育者であり、ヨガ講師、マインドフルネス実践者、そして戦略的クリエイティブであるブリン・カレダ・クッチは、キッズヨガブリグラムとして世界的に実践されているヨガエド(Yoga Ed..)の創立者でもある。過去20年に渡り、妊婦や家族、そして教育の場でヨガとマインドフルネスを伝え、家族という核での健康とウェルビーイングの向上を推奨してきたヨガ教育分野の先導者である。現在は夫と3人の子供達とホノルルに在住し、ネイティブプランツやサーフィン、ハイキングを通してハワイの生活を楽しんでいる。

Instagram: @brynne.caleda



松尾ポスト脩平





神奈川県出身。15歳でカリフォルニア州へ留学。アメリカで8年半、香港で5年半過ごす。

Abercrombie & Fitchのディストリクトマネージャーやlululemonのリージョナルマネージャー、WeWorkのシニアディレクターやFlash Coffeeの日本のマネージングディレクターを務める傍ら、2018年には、不動産投資家として自身の会社も設立。

また、2017年にアメリカ人と結婚し、苗字を変えた際、ジェンダーバイアスを体験したことをきっかけに、「フェミニズムは女性のみが関わる社会運動ではなく、男性も同じ様に関わる必要がある。フェミニズムは女性だけではなく、男性も解放すると日本の男性に理解して欲しい」と考え、2020年末に、自身初となる著作、I Took Her Nameを世界の読者に向けて英語で出版。2021年には7ヶ月の育休を取得した経験をTEDで講演を行うなど、多方面で活躍している。

Instagram: @shumatsuopost



Mellia株式会社について



“Everyday be yourself.(毎日を自分らしく)”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指しD2Cブランドの展開をはじめ、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。





『I’m La Floria』(アイム ラフロリア)について



デリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身にお使い頂けるように商品開発をしています。普段のボディケアと同じステップで、デリケートゾーンのケアを習慣にして頂くことを目指しています。

私たちは、“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトに、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランドです。

・HP: https://im-official.com

・Instagram: https://www.instagram.com/im_official.jp/

・Twitter:https://twitter.com/im_lafloria

・公式LINE: @im_official

・note:https://note.com/mellia_inc/



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



IGNITE YOGAについて







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト https://igniteyoga.jp/



