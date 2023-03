[株式会社STPR]

「STPR ONLINE STORE」初のデジタルコンテンツ作品!ばぁう(Knight A - 騎士A -)のオリジナルボイスドラマを2023年3月7日(火)0時より販売開始!





株式会社STPR (本社:東京都渋谷区 代表:柏原真人 / ななもり。以下STPR)は、STPR初のデジタルコンテンツ作品となるボイスドラマ「ドS彼氏。独占欲が強い彼に溺れて…【Dating with VAU】」を2023年3月7日(火)0時より「STPR ONLINE STORE」にて販売開始したことをお知らせ致します。









ばぁう(Knight A - 騎士A -)のASMRオリジナルボイスドラマ作品!



STPR所属の5人組アイドルユニット「Knight A - 騎⼠A -」のメンバーである「ばぁう」のASMRオリジナルボイスドラマ作品を、ばぁう自身の誕生日となる本日2023年3月7日(火)0時よりSTPR ONLINE STOREにて販売開始いたしました。











ドS彼氏。独占欲が強い彼に溺れて…【Dating with VAU】



【作品内容】

出演:ばぁう



▼ストーリー

仕事終わり、アナタの部屋を訪れるばぁう。

2人で夜のお部屋デート、ドライブデートと楽しい時間を過ごしていく。

普段はドSな彼だけどーーー



▼トラック

#1 彼女の部屋へ

#2 ふたりの夜

#3 朝

#4 ドライブデート

#5 トラブル

#6 レストランで食事

#7 デートの終わり

#8 帰宅



◆総再生時間:47分05秒



▼ボイスファイル形式

ボイスデータ:wav

圧縮形式:zip



【商品概要】

◆ASMRボイスドラマ

ドS彼氏。独占欲が強い彼に溺れて…【Dating with VAU】2,500円(税込)

※ダウンロード特典として、今回のキービジュアルを使用した限定壁紙(PC&スマートフォン用)がついています!



◆ダウンロード特典

スマートフォン用:1290×2796pix

PC用:2880×1800pix



【販売サイト】

・STPR ONLINE STORE:https://store.stpr.com/

・商品ページ:https://store.stpr.com/products/spvc-0000001







Knight A - 騎士A - 主なリンク先一覧



騎士A 公式サイト:https://knight-a.com/

騎士A 公式LINE:https://lin.ee/y5TXGLo

騎士A 公式Twitter:https://twitter.com/Knight_A_info

騎士A 公式YouTube:https://www.youtube.com/@Knight_A_info

騎士A 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@knighta_info

騎士A 公式Instagram:https://www.instagram.com/knight_a_info/





■株式会社STPRについて





「ワクワクするようなビックリと、ステキな思い出を届けたい」

エンタメユニット「すとぷり」の活動をサポート/プロデュースするため、2018年に柏原真人/ななもり。が創業いたしました。

現在は、動画配信を中心に活動するクリエイターのサポートやプロデュースを手掛ける他、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営、ライブ&イベントの企画制作、グッズの企画制作販売、XRコンテンツの企画制作等、エンタメコンテンツを中心としたプロデュース事業を行っております。





■株式会社STPR

会社名:株式会社STPR

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立:2018年6月

代表者:柏原真人 / ななもり。

URL:https://stprcorp.com/



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社STPR お問い合わせフォーム

https://stprcorp.com/#contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-08:45)