[株式会社 池部楽器店]

イベント期間中にはギタリスト黒田晃年氏とFREE THE TONE代表 林 幸宏氏のトークセッションも実施



株式会社 池部楽器店(東京都千代田区 代表取締役社長 田中 義章)が運営するイケベ楽器店 旗艦店 イケシブ(IKEBE SHIBUYA)では、2023年6月17日(土)より7月2日(日)まで世界を舞台に活動し続けるギタリスト布袋寅泰氏とFREE THE TONEのコラボレーション製品「HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System」の発売を記念し、共に歴史を紡いでいる布袋氏所有のギター実機に加え、数々の名演を生み出してきたギターシステムの特別展示を開催いたします。 また、期間中の2023年6月24日(土)にはギタリスト黒田晃年氏とFREE THE TONE代表 林 幸宏氏のトークセッションも実施いたします。







FREE THE TONE『HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System』発売記念 布袋寅泰ギターシステム特別展

イベント期間中イケシブSHOWCASEでは、Pete Cornish & FREE THE TONEによるラックシステムとともに、「HOTEI Model (TC-Hotei)」を特別展示。さらに毎週土曜の18~20時にはラックシステムの電源がONになり、システムに搭載された機材の全貌を見ることができます。



また、イケシブ1Fのポップアップ・スペースでは220インチの巨大LEDモニターでライブ映像を上映、そして特別提供いただいた氏の貴重な写真のパネル展示やHOTEIオフィシャルグッズ(既存商品)を特別販売、さらに6月24日(土)にはスペシャルイベント「HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System 発売記念 黒田晃年×林幸宏スペシャルトークセッション」をイケシブLIVESにて開催いたします。



布袋寅泰氏の実機や関連製品とともに氏のサウンドに浸る特別イベントです。ぜひご参加ください!



※布袋寅泰さんご本人の来場予定はございません。

※「HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System」の店頭予約販売は行いません。



【FREE THE TONE『HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System』発売記念布袋寅泰ギターシステム特別展 概要】

<開催日時>

2023年6月17日(土)~7月2日(日)

11:00~20:00

<会場>

イケシブSHOWCASE / POPUP SPACE(イケシブ1F)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエアB 1F

<ギターシステムの特別展示イベント特設ページ>

https://www.ikeshibu.com/event/20230617-0702-hotei/



HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System 発売記念 黒田晃年×林幸宏スペシャルトークセッション









展示イベント開催期間中の2023年6月24日(土)には、イケシブLIVESにて布袋寅泰さんのツアーギタリストであり、遂に発表された「FREE THE TONE HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System」の開発協力者である黒田晃年さんをお迎えして、FREE THE TONE代表の林幸宏さんと共に「G-STAGE」の魅力を解説するイベント開催いたします。開発にまつわるストーリーや「G-STAGE」の機能解説、使いこなし方など、内容盛りだくさんのスペシャルなトークセッションをお楽しみに!

※「HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System」の店頭予約販売は行いません。



【HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System 発売記念 黒田晃年×林幸宏スペシャルトークセッション概要】

<開催日時>

2023年6月24日(土)

13:30 開場 / 14:00 開演

<会場>

イケシブLIVES(イケシブ1F)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエアB 1F

<お申込>

椅子席(指定席)

2023年5月27日(土)13:00~6月3日(土)18:00

<立ち見>

2023年6月4日(日)13:00~6月11日(日)18:00

<当落発表>

2023年6月15日(木)予定

<下記LivePocketリンクからご応募ください>

https://t.livepocket.jp/e/20230624-free-the-tone



<イベントに関するお知らせ>

※お一人一枚までお申し込みいただけます。

※LivePocketの会員登録および+IDとの連携が必要となります。

※ドメイン指定受信や迷惑メール防止機能を使用されている方は、お申し込み前にあらかじめ「@ikebe.co.jp」「@livepocket.jp」ドメインからメールを受信できるように設定をお願いいたします。

※混雑状況により、一時的に店外で待機整列していただく場合がございます。その際は、係員の指示に従い、ご待機いただけますようお願いいたします。

※整理番号順(抽選時ランダム)の入場となります。

※本イベントは、カメラやビデオカメラ、録音機器、スマートフォンなどでの録音・録画は禁止とさせていただきます。無断での撮影や、スタッフの指示に従っていただけない場合は退場していただくこともございます。



<黒田晃年×林幸宏スペシャルトークセッション特設Webページ>

https://www.ikeshibu.com/event/20230624-free-the-tone/



<出演者プロフィール>





黒田晃年

Akitoshi Kuroda

北海道札幌市出身

札幌西陵高等学校卒業後、プロギタリストを目指し上京。東京コミュニケーションアート専門学校(現 TSM)プロミュージシャン科ギターテクニックコース研究科卒業。98年よりセッション・ギタリストとしてキャリアをスタート。26歳で佐藤行善(SING LIKE TALKING)のレコーディング&ツアーに抜擢されたのを機に数々のアーティストと共演。

YUI、今井美樹、森山直太朗、松任谷由実、絢香、Kinki Kids、NEWS、King & Prince、コブクロ、KARA、TWICE、中島美嘉、岡本真夜、柴咲コウ、浜崎あゆみ、錦戸亮、ワルキューレ、中島愛、熊木杏里、宇野実彩子(AAA)、初音ミク、指田フミヤ、大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、Ms.OOJAなどのサポートに加え劇伴、ゲーム音楽、CM制作とジャンルを超え多岐にわたる。

2016年からはギターを持つきっかけとなった布袋寅泰との夢の共演を果たし、JAPAN / ASIA / LONDON TOURの全公演に、最新アルバム「Still Dreamin’」では全面参加した。

2010年初リーダー作『inside out』を発表。ソロ活動開始。2019年にはアコースティックギターのみで演奏された3曲入りソロ・ギター作『Turn Over』に続き『Lodestar』 をリリース、アコースティックソロギタリストとしても活躍中。最新作はデジタルリリースの「CONTINEW」。







林 幸宏

Yukihiro Hayashi

1968年生まれ。三重県志摩市出身。1991年に芝浦工業大学卒業後、楽器/プロ・オーディオ関連企業にて、楽器/プロ・オーディオ機器の設計やメインテナンス、ミキシング・コンソールの設置、レコーディング・スタジオのシステム設計などを経験。1991年から1997年までは技術者としての活動だけでなく、ギター・テックとしてレコーディングやライブ現場でのキャリアを積む。1997年、大手電機メーカーに入社後、音響ホール向けカスタム・ミキサーの設計、デジタル・コンソール、デジタル・アンプなどの開発・設計を担当。

2002年、(有)フリーザトーンを設立、代表として就任。日本の著名ミュージシャンのシステム設計を幅広く手がけ、FREE THE TONE の名を業界に広める。2011年、(有)フリーザトーンのオーナーおよび代表取締役に就任。現在に至る。



著書

「ギタリストとベーシストのためのシステム構築マニュアル」、「ギタリストとベーシストのためのシステム構築Q&A」 「回路図で音を読み解く!ギター・エフェクタートアンプの秘密がわかる本 」(リットーミュージック)



イベントに関するお問い合わせ

アンプステーション(渋谷)

TEL : 03-6433-7959(11:00~20:00)

MAIL : amp_station@ikebe.co.jp





製品情報







FREE THE TONE

HOTEI Signature G-STAGE Multi-effects System

販売価格¥165,000(税込)







2023年6月17日(土)予約受付開始

先行販売期間:2023年6月17日(土)12:00~7月2日(日)20:00



※製品の詳細は下記リンク「こちらイケベ新商品情報局 製品紹介Webサイト」よりご覧ください。

https://www.ikebe-gakki-pb.com/new_product/?p=147555



<ご注意>

※先行販売受付は「イケベウェブサイト・オンラインストア」のみとさせていただきます。(本製品のお渡しは発送のみとさせていただきます)

※限定数(20台)に到達次第、販売終了となります。

※個数制限:お一人様につき、1点までの注文とさせていただきます。

※先行販売開始日前の事前予約は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。



池部楽器店 旗艦店 イケシブ(IKEBE SHIBUYA)について







イケシブは楽器専門店が一堂に会した旗艦店であるのと同時に、エンターテインメント・カルチャーの発信基地としての側面も持つ“音楽・楽器の次世代型ストア”です。音楽は全ての人に開かれた多様性の象徴であり、老若男女誰もが気軽に立ち寄れて心地よく過ごせる場所でありたいという思いから、店舗空間そのものをエンターテインメントにしました。施設内には、各種イベントやネット配信ライブなど多用途に使える「イケシブ ライヴス」、動画コンテンツの配信やライブコマースの拠点となる「イケシブ スタジオ」を備えているのに加え、お買い物をサポートするデジタルサイネージを設置。その他にも、新しいサービスや取り組みをどんどん進めていく予定です。イケシブは、これまでの楽器店の枠におさまらない新しい体験を創造・提供していきます。



名称 :池部楽器店 旗艦店「イケシブ(IKEBE SHIBUYA)」

住所 :東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアB

アクセス :JR渋谷駅西口南改札より徒歩2分

営業時間:11:00~20:00 (元日休業)





会社概要







会社名:株式会社 池部楽器店

代表者:田中義章

住所:東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立:昭和50年7月

資本金:3000万

事業内容:各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、

自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売

公式ウェブサイト URL:https://www.ikebe-gakki.com/



コーポレートスローガン





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-19:46)