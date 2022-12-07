【株式会社ゲオホールディングス】リユース事業No.1企業のW…
［株式会社LeanGo］
サイトリニューアルにあたって競合サイトの自動解析機能が決め手に
株式会社LeanGo(本社：東京都品川区、代表取締役：平井 翔吏、以下 LeanGo)は、株式会社ゲオ(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉川 恭史)へ、Webマーケティングで成果を出すためのプラットフォームdejamが導入されたことをお知らせします。 https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
■株式会社ゲオグループの事業内容
ゲオグループであるメディアショップ「GEO」や総合リユースショップ「セカンドストリート」などの店舗運営に対する支援の実施
※株式会社ゲオ様はリユース市場の最大手企業です。
https://geo-online.co.jp/
https://www.2ndstreet.jp/store
■ユーザーの声
株式会社ゲオWEB事業企画課 竹中 真幸様にコメントをいただきました。
dejam導入以前に感じていらっしゃった課題はどのようなものでしたか？
複数のタスクを同時に確認する中で、管理や進行が煩雑化してしまいました。
また、過去のプロジェクトなどを振り返る際に、何を考え実行したのが残っておらず、組織といてノウハウがたまっていないという課題がありました。
dejamを導入した決め手はどのようなところでしたか？
タスク管理ツールとして、これまでのツールと違いビジュアルで履歴を残せるところに大きな魅力を感じました。
今後のdejam活用の展望を教えてください
dejamのタスク管理ツールを用いて、現在のサイトで行っているプロジェクトの提案事項について検討事項について「何が良くて何が悪かったのか」をノウハウとして溜めていこうと思います。さらに、検討事項を残すことで今後の改善活動に生かしていきたいと考えています。
■dejam運営会社紹介
dejamとは
dejamは無料で使えるWebサイトやランディングページの自動最適化ツールです。Webマーケティング初心者でも最短5分で成果を出すことができます。「競合調査」や「ヒートマップ機能やGoogleアナリティクスの自動解析」「サイト改善案の獲得」などの機能があり、Webマーケティング業務の必需品を目指しています。
■公式HPはこちら
https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
■無料アカウントはこちら
https://leango.co.jp/dejam/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
■導入事例はこちら
SHE株式会社様
https://leango.co.jp/dejam/case/she_202111/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
マルコ社株式会社様
https://leango.co.jp/dejam/case/maruko_202205/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
株式会社プロトソリューション
https://leango.co.jp/dejam/case/proto-solution_202209/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
LeanGoについて
株式会社LeanGoは「社会の居心地をよくする」をビジョンに掲げ、WebマーケティングのPDCAサイクルを高速化するためのプラットフォーム「dejam」を運営しています。Webマーケティング業務に精通した株式会社リクルートや株式会社サイバーエージェント出身のメンバーが過半数を占めるスタートアップです。
代表取締役：平井 翔吏
設立：2020年4月1日
URL：https://leango.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
その他お役立ち情報
■無料ツール
・LPOチェッカー
https://leango.co.jp/dejam/tools/lpochecker/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
■dejamの機能紹介
ヒートマップ
https://leango.co.jp/dejam/function/heatmap/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
ファネル分析
https://leango.co.jp/dejam/function/funnel/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
GA自動分析(Googleアナリティクス自動分析)
https://leango.co.jp/dejam/function/google-analytics/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
競合リサーチ
https://leango.co.jp/dejam/function/research/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
デザインのデータベース
https://leango.co.jp/dejam/function/library/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
CROサジェスト
https://leango.co.jp/dejam/function/cro-suggest/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
改善データベース
https://leango.co.jp/dejam/function/cro-knowledge/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
プロジェクト管理
https://leango.co.jp/dejam/function/project-management/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
■dejamが公開するお役立ち記事
LPとは？運用のメリットとデメリット・特徴などを細かく解説！
https://blog.leango.co.jp/article0183/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
LPの作り方の8つの手順とは？構成の要素や注意したいポイントも解説
https://blog.leango.co.jp/article0180/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
デザインの参考になるギャラリーサイト16選│自社にぴったりなLPの作り方も
https://blog.leango.co.jp/article0179/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
LPデザインの参考おすすめ17サイト！成功に導くポイント・見せ方のコツも紹介
https://blog.leango.co.jp/article0173/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
デスクトップで使えるToDoリストのおすすめツール12選｜活用するメリット
https://blog.leango.co.jp/article0155/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
グロースハッカーになるには？｜必須スキルや素養・勉強法とは
https://blog.leango.co.jp/article0091/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
成功に導くグロースハックツールとは？｜機能や料金・活用のコツを伝授
https://blog.leango.co.jp/article0090/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20221207
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/07-10:46）
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