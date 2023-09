[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]

11月10日(金)には渋谷WWWでZILLION、ONE LOVE ONE HEARTを呼んでChego主催の初めての対バンライブも開催!



K-POPの踊ってみたで一躍人気に火が付き、TikTokのフォロワーは70万人超え、YouTubeの登録者も40万超えのティーンに絶大な人気を誇る3人組・Chego。

ソニー・ミュージックとともに音楽面を強化して臨む第三弾の新曲「Over Drive」のミュージックビデオが本日20時に公開された。

歌詞に「この夏も やけに暑すぎない?」や「どこへ行った太陽 夏をジャックしよう」など、入っており、夏を感じさせる1曲。

MVでも、プールサイドで日焼け止めを塗るシーンや、「Vroom Vroom Vroom 狂喜乱舞 Stand up! Vroom Vroom Vroom 歌え!叫べ!爽(快)」の歌詞に合わせて、外でタオルを回すシーンなど、映像からも夏の暑さとそれを吹き飛ばす勢いが感じられる作品に。

ダンスを得意とするChegoの良さを存分に引き出したカメラワークやカットにも注目。

監督は、サカナクションのプロモーションムービーをはじめ、10-FEETやsumikaなど様々なアーティストのミュージックビデオを手がけるRyo Ichikawa。楽曲を何倍にも昇華した映像に要注目。





11月10日(金)には渋谷WWWでChego主催の初めての対バンライブも開催。出演者にZILLION、ONE LOVE ONE HEARTも。





飛ぶ鳥を落とす勢いのChegoから、引き続き、目が離せない。





【Official MV】Chego - Over Drive

https://www.youtube.com/watch?v=wwOUOpwgmPc



<プロフィール>

Chego

メンバー全員ダンス歴15年以上、高校の同級生で構成されたダンス&ボーカルユニット「Chego」。2017年よりYouTube活動を開始。K-POPダンスカバーを軸にオリジナル振り付けのダンス動画も投稿。2018年にはアーティストとして活動を開始し初のワンマンライブは即ソールドアウト。1stアルバムが8分で完売。

2023年3月より、ソニー・ミュージックとともに音楽活動を本格化。5月に池袋harevutaiで行われたワンライブは満員御礼で大盛況の中終了。2023年ブレイク必須のアーティスト。





YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCjyvXWWlijuhPH_gd0InDdA

Twitter :https://twitter.com/chego_4

Instagram:https://www.instagram.com/chego_4/

TikTok :https://www.tiktok.com/@chego_4?is_from_webapp=1&sender_device=pc





<リリース情報>

■「Real」

4月12日(水)リリース

サブスク&ダウンロード:https://orcd.co/zd25oke

Music Video:https://youtu.be/KDi3GgFQe7k





■「Searchlight」

6月28日(水)リリース

サブスク&ダウンロード:https://orcd.co/m9vmpbj

Music Video:https://youtu.be/oE0sS2fu5Rk





■新曲「Over Drive」

好評配信中

https://orcd.co/neybqzm



<対バンライブ情報>

■タイトル

チェゴリズム vol.1~Chego×ZILLION×ONE LOVE ONE HEART~





■スケジュール・会場

2023/11/10(金)開場 18:00 / 開演 19:00

渋谷WWW

https://www-shibuya.jp/





■料金

5,000円+1ドリンク





■チケット

e+ https://eplus.jp/chegorhythm/

プレオーダー受付

受付期間:2023/9/13(水)12:00~2023/9/24(日)23:59



