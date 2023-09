[株式会社フォンス]

人気商品を詰め合わせたお得な「THE CITY BAKERY みなとみらいオープン記念セット」も数量限定販売!







神奈川を代表するランドマークや美術館、大規模アリーナなどが集まる芸術の街、みなとみらい。「住」を中心に暮らしの新しいカタチを提案するコミュニティとして、住宅展示場、自動車ディーラー、レストランと、3 つの異なるテーマで構成された新たな複合施設「LIVINGTOWN みなとみらい」に、2023年9月26日(火)ベーカリー&カフェ「THE CITY BAKERY リビングタウンみなとみらい」がオープンいたします。1990年にニューヨーク・ユニオンスクエアで開業したTHE CITY BAKERY。NYの味を再現した「プレッツェルクロワッサン」や、ユニークなパンやペイストリー、テイクアウトにもぴったりなサンドイッチがショーケースを彩ります。採光の良い大きな窓と、白を基調とし開放感のあるイートインスペースには86席をご用意。ご友人やご家族と話が弾むテーブル席のほか、青々と広がる芝生公園を見渡せるカウンター席、ウォーターフロントの四季折々の風を感じながらお寛ぎいただけるテラス席など、様々なご利用スタイルに合わせ、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。





BREAD & SANDWICHES





小麦の旨みを引き出したバリエーション豊かな食事パンや、厳選された食材をたっぷりはさんだサンドイッチ



風味豊かな全粒粉を配合した「CB スクエア」や、しっとりもちもちとした食感が人気の「プルマンブレッド」など、毎日の食卓が華やぐ食事パンのラインナップのほか、代名詞の「プレッツェルクロワッサン」をはじめとする丁寧に作られたパンやペイストリーなど、常時30~40種類の商品が並びます。





さらに、THE CITY BAKERY リビングタウンみなとみらいでは、ユニークな発想で素材を掛け合わせた週末限定のサンドイッチメニューをご用意。さわやかなグリーンペッパーの辛味が効いたブロッコリーが溢れる「フォカッチャサンド グリルドブロッコリー&ペッパーマヨ」や、甜面醤と醤油の風味が効いた甘辛ソースが絡んだシェフいち推しのラップサンド「CB ラップ 豆腐と鶏むね肉のつくね」もお楽しみください。



SET MENU





毎日のランチタイムには、日替わりでメニューが変わるお手軽なランチバッグシリーズをご用意。ドリンク付きでボリュームもお得感もたっぷりなセットは、ベジシェイクサラダとミニバンズサンドの「サラダバッグ」、ピタサンドとミニサイズデリの「ピタサンドバッグ」の2種類からお選びいただけます。エスプレッソ、ホット、アイスと、それぞれ豆の種類を使い分けたコーヒーや、リッチな味わいのホットチョコレートなどオリジナルドリンクも充実。一部の対象商品との組み合わせで100円オフになる、お得な「ドリンクセット」もご用意しております。





SOFT CREAM & CAKE





THE CITY BAKERY 関東店舗初登場の「CBクッキーソフトクリーム」は、マスカルポーネチーズのフレッシュな風味が広がるソフトクリームにNYレシピを再現した「チョコレートチャンククッキー」を添えた、子どもから大人まで手が伸びてしまう満足感たっぷりの商品。チョコチップとオレンジピールをプラスし、はちみつを加えてしっとりと焼き上げた「キャロットケーキ」や、爽やかなレモンの風味が効いたなめらかなレモンカードと、ふわふわのメレンゲが程よくマッチした「レモンパイ」はお土産にもおすすめです。







50個限定販売!「 THE CITY BAKERY リビングタウンみなとみらい オープン記念セット」







プレッツェルクロワッサンやチョコレートチャンククッキーなどを詰め込んだ、オープン記念セットを販売。

準備数がなくなり次第販売終了のため、お早めにお買い求めください。

----------------------------

オープン記念セット ¥2,500(税込¥2,750)

エコバッグ/プレッツェルクロワッサン/フォカッチャ/チョコレートチャンククッキー (JPサイズ)/

チョコレートクロワッサンブロック/CBブレンドコーヒー ドリップバッグ×2

----------------------------





【THE CITY BAKERY リビングタウンみなとみらい】

[所在地]

〒220-0012 神奈川県横浜市西区

みなとみらい4-2-1 LIVINGTOWN みなとみらい1F

[営業時間]

平日:8:00~18:00

*9/26(火)は10:00よりオープン

[電話番号]

045-306-9996

[アクセス]

みなとみらい線「みなとみらい」、「新高島」駅徒歩6分

JR線「横浜」駅徒歩14分



▶▶ PRESSRELEASE PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d44858-66-fdffa57fe8e1214e40620ef41820d3e8.pdf



ABOUT THE CITY BAKERY







THE CITY BAKERYはニューヨーク・ユニオンスクエアに1990年に開業したベーカリー。創業者のモーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは瞬く間に人気となりました。2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・名古屋・京都などに展開。日本でも「街(CITY)のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。2013年4月より、日本上陸10年アニバーサリーグッズを期間限定販売中。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-19:46)