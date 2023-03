[株式会社羽田未来総合研究所]

「Fashion & Design take off from HANEDA」をテーマに羽田エリアが初参加!



東京クリエイティブサロン実行委員会は、国内最大級のファッションとデザインの祭典「東京クリエイティブサロン2023」(TOKYO CREATIVE SALON 2023)を、2023年3月17日(金) ~3月31日(金)にわたり、都内6つのエリア(日本橋・丸の内・銀座・渋谷・原宿・羽田)で開催いたします。









日本空港ビルデング株式会社とグループ会社の株式会社羽田未来総合研究所は、東京クリエイティブサロン羽田エリア実行委員会として、

TOKYO CREATIVE SALONに初参加をします。

羽田エリアのテーマは、

「Fashion & Design take off from HANEDA」。

東京・日本の空の玄関口、羽田空港という特別な空間でファッションとデザインを通して、新たな感情を呼び起こします。飛行機の離発着が見える最高のロケーションで行われる「HANEDA FLIGHT DECK TRADESHOW」、

デザイナー坂部三樹郎プロデュースの「FASHION TREE」、学生たちによるファッション展示「HANEDA RUNWAY 2023 EXHIBITION」、まだ見ぬ新たな旅先へと誘うデザイン展示

「PATHWAY OF EXPERIENCE」、参加型音楽イベント「Sound and City 2023」に是非、お越しください。





「HANEDA FLIGHT DECK TRADESHOW」



未来へと飛び立つ若手デザイナーたちが羽田空港に集結

元rooms プロデューサーが演出するトレードショー。

ファッションの未来を感じる新進気鋭の若手デザイナーが集結します。絶望的な状況でも一枚の衣服が勇気を与えてくれるように、ファッションには夢や希望を与える力がある。そんな想いを込めて、大空に飛び立つ飛行機が見えるLocation で展示会を行います。

日程: 2023年3月17日~3月21日 10:00~18:00

場所: 第2ターミナル 5F FLIGHT DECK TOKYO

概要:ファッション展示会 (入場無料)





「PATHWAY OF EXPERIENCE」



窓の向こうに広がる新たな世界を見つけるアート体験

多くの人々が行き交う空港を舞台に、世界をまたにかけるクリエイティブスタジオ「YAR(ヤール)」が手掛けるインスタレーションを披露。

飛行機の窓をモチーフにしたオブジェクトに、「YAR」のグラフィックアーティストたちが窓越しに広がる夢の世界を思い思いに描き、まだ見ぬ新たな旅先へと誘います。

日程: 2023年3月19日~ 3月26日

場所: 第3ターミナル 4F 広小路

概要:デザイン展示 (入場無料)





「FASHION TREE」



樹木のように個性が広がる「見上げるファッション」

東京を代表するファッションデザイナー坂部三樹郎が、個性的なコンセプトを持って作品を生み出すデザイナーをセレクション。

「見るだけでもファッションは楽しい」をテーマに、ファッションのツリーを展示します。

日程: 2023年3月17日~26日

場所: 第1ターミナル 2F マーケットプレイス

概要:ファッション展示(入場無料)





日本元気プロジェクト 「HANEDA RUNWAY 2023 EXHIBITION」



行く夢も、来る夢も、いずれも羽田空港からはじまる

羽田空港は、夢を持ち世界に挑戦する人々の旅立ちの場であり、同時に日本へ夢を叶えに来 た る外国人にとっての玄関ともいえます。そんな世界中の夢が往来する特別な場所に、都内でファッションを学ぶ学生たちの衣装作品を集結させたエキシビションを、「日本元気プロジェクト(山本寛斎事務所)」がプロデュースします。

日程: 2023年3月17日~26 日

場所: 第1ターミナル 2F マーケットプレイス

概要: ファッション展示(入場無料)



「Sound and City 2023」

音を通して来るべき都市の姿に思いを馳せる参加型音楽イベント





今回のテーマは「音で考える自律分散」。これからの時代を見据え、合意形成や規範のあり方、自律分散組織(DAO)における音楽(家)の役割について、ともに考え、実践します。様々な都市で生まれた音楽の紹介だけではなく、アーティストによるワークショップなど開催。都市環境と音楽シーンの関係、そしてそれに参加・体験することを深堀するコンテンツを展開します。事前予約制で、最大150名程度(想定)のイベントです。

予約方法はTCS公式HPにて、公開予定です。

URL:https://tokyo-creativesalon.com/

日 程:3月25日(土)

開 場:12:30、開演13:00、終演20:00(予定)

場 所:Haneda Innovation City, 羽田出島|DEJIMA、足湯スカイデッキ(京浜急行電鉄 天空橋駅・東京モノレール 天空橋駅直結)

概要:音楽ライブ・共創型ワークショップ・トークショー等の複合型イベント (入場無料)



■運営体制

主 催:東京クリエイティブサロン羽田エリア実行委員会

代表企業:日本空港ビルデング株式会社、株式会社羽田未来総合研究所

協 力:東京モノレール株式会社、京浜急行電鉄株式会社・全日本空輸株式会社、日本航空株式会社、 羽田みらい開発株式会社、株式会社毎日新聞社、東京国際空港ターミナル株式会社(順不同)



■「TOKYO CREATIVE SALON 2023」とは?



東京クリエイティブサロン実行委員会とエリア毎の独立した実行委員会、さらに協力企業・団体との連携によって、それぞれが企画・実行するイベントを集約させた一大フェスティバル。



東京がパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンに次ぐ、ファッションとデザイン都市の一つとして位置づけられ、日本中、世界中から東京にクリエイティブが集まる2週間となることを目指し企画しています。第4回となる今回は、ファッションとデザインという日々の生活の営みには欠かせない2つの分野にフォーカスを置いた、すべての生活者に開けた祭典として開催、様々なデザインセクターのトップクリエイターを巻き込み、都内6つの各エリアの街を表現の場=キャンバスとして捉え、様々な場所でクリエイティブ表現を発信してまいります。



■「TOKYO CREATIVE SALON 2023」概要

※各イベントの詳細「TOKYO CREATIVE SALONの公式HPでご確認ください(3/10オープン予定)





■東京クリエイティブサロン実行委員会メンバーのご紹介



主催

東京クリエイティブサロン実行委員会

企画プロデュース

統括クリエイティブディレクター 齋藤 精一(パノラマティクス)

統括共創ディレクター 浜野 良太(株式会社博報堂)

ファッション統括ディレクター 松井 智則(株式会社ワンオー)



エリアイベント主催/代表企業

丸の内ファッションウィーク実行委員会 三菱地所株式会社

東京クリエイティブサロン日本橋実行委員会 三井不動産株式会社

東京クリエイティブサロン銀座エリア実行委員会 全銀座会

渋谷ファッションウィーク実行委員会 東急株式会社

渋谷原宿ファッションフェスティバル実行委員会 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

東京クリエイティブサロン羽田エリア実行委員会 日本空港ビルデング株式会社、株式会社羽田未来総合研究所

顧問 清原 雅文

会長 廣内 武



各エリア クリエイティブディレクター

日本橋エリア

寺岡 重人(株式会社ハッピーアワーズ博報堂)

丸の内エリア

松田 千広(株式会社博報堂プロダクツ)

銀座エリア

岸仲 真(株式会社新東通信)

渋谷エリア

田中 ヒロ(株式会社東急エージェンシー)

原宿エリア

古瀬 伸一郎(株式会社ワンオー)

羽田エリア

佐藤 美加(株式会社Fifty)









