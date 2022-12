[株式会社SPRジャパン]

~ドン・キホーテ限定発売~



株式会社SPRジャパン(東京都渋谷区)は、株式会社サンリオの人気キャラクターと「サムライウーマン」がコラボしたファブリックケア商品をドン・キホーテ限定、数量限定として2022年12月5日(月)より順次発売いたします。※

「ハローキティ」と「マイメロディ」のボトルがキュートな柔軟剤、ファブリックミストには「ハローキティ」「マイメロディ」のラインナップに「シナモロール」が新たに加わり、香りを選ぶ楽しさも広がります。

お洋服やお部屋がお気に入りの香りに囲まれ、毎日の暮らしがより華やかなものとなるでしょう。

※一部取り扱いの無い店舗がございます







・柔軟剤は2019年に発売した「マイメロディ」以来、3年ぶりのコラボ企画

・香りを閉じ込めたカプセルで心地よい香りが長続き「マイクロフレグランスビーズ」配合

・機能も充実 ふんわり柔らか仕上げ 防臭抗菌 静電気防止 毛羽立ち防止







・大人気のファブリックミストシリーズに、爽やかな「サムライウーマン ブルージャスミン」の香りが登場

・香りを閉じ込めたカプセルで心地よい香りが長続き「マイクロフレグランスビーズ」配合

・多機能で便利、衣類や布製品、お部屋の 香りづけ 除菌 防臭 消臭 シワとり











(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636027



【サムライウーマンについて】

「サムライウーマン」は、 フランスの俳優アラン・ドロンが創作したメンズフレグランス「サムライ」のレディース用として2000年に誕生しました。

大和撫子をイメージしたふんわり優しい香りは多くの日本女性の支持を受け、 毎シーズン新作の香りを発表し続けています。ヘア&ボディケア、 ファブリックケア、 カー用品など更に香りを楽しんでいただく商品を幅広く展開しております



【会社概要】



・ 商号 株式会社SPRジャパン

・ 所在地 〒151-0046 東京都渋谷区松濤1-28-4

・ TEL 03-5843-0862

・ FAX 03-5843-0864

・ URL http://www.sprjapan.com

・ 設立 1998年2月27日

・ 代表者 山下せつ子

・ 事業内容

1998年の設立以来、こだわりをもった高品質なヘアケア、ボディケア、ファブリックケア、ルームケアその他芳香剤など、商品の企画・開発から製造販売まで一貫した事業活動を展開しています。

商品はフランスのフレグランス「サムライ」「サムライウーマン」をスタートに、MVNE(ミューネ)などの独自ブランドも展開。2017年より、世界的認知度を誇るブランド「メルセデス・ベンツ」フレグランスの日本総代理店としての事業を開始しています。

当社の製品は、ドラッグストア、量販店、ホームセンター、GMS、バラエティショップなど幅広い販売チャネルを通じて販売されています。

流行に敏感な街「渋谷」で発祥し、ヨーロッパ製の高品質なフレグランスおよび化粧品を日本に紹介、おしゃれな女性に支持を得て参りました。そのノウハウをより一層活かして日本市場にマッチした夢のあるブランディングに勤しみ、今後も高品質な製品をお客様に提供してまいります。

2005年4月化粧品製造販売業許可取得。



