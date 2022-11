[Dynabook株式会社]





当社は、基幹システムや店舗・受付、デジタルサイネージや工場の生産ラインの制御用端末などさまざまな業種の特定の用途において、デスクトップPCを長期に継続して使用したい、セキュリティを確保しながら運用の負担を軽減したいというニーズにおこたえするため、特定用途向け組み込みOS「Windows Embedded OS」(Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021)を搭載した法人向けデスクトップPC「dynaDesk DT200/IoT」を新たに商品化し、本日より受注を開始します。



新商品は、コンパクトながらも充実の拡張性やインターフェースを兼ね備え、高速処理※注1を実現する第12世代インテル(R)CPUを搭載することで大容量データの処理やマルチウィンドウの作業など、ハードユースにも対応するハイパフォーマンスを実現したデスクトップPCです。特定用途向け組み込みOS「Windows Embedded OS」(Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021)を搭載することで、機能アップデートの影響を受けず一定のバージョンのまま、長期間安定して使用することができます(PC本体の保証を除く。Microsoft社によるOSのサポート期間は2032年1月13日までとなり、本モデルでは最長9年間となります。)。また、特定のアプリのみを操作可能にしたり、画面表示の制御、ストレージへの書き込み制限等が行えるロックダウン機能により、使用デバイスの制御が可能なため、運用による負担を軽減することができます。



さらに、RAID1構成によりミラーリングが可能なモデルもご用意。2つのHDDに同時に同じデータを書き込むミラーリングは、いずれか1台のHDDが破損した場合でも、残ったもう1台のHDDからデータを読み出すことでデータの消失を防ぎ、運用を続けることができます。新たにコストや手間をかけずに冗長性を確保でき、大切なデータを守ることができます。



セキュリティ面においては、サイバーセキュリティに関するガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」<NIST(National Institute of Standards and Technology:アメリカ国立標準技術研究所)とは、科学技術分野における計測と標準に関する研究を行うアメリカ商務省に属する政府機関。>に準拠し、BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染拡大を防ぐことで、巧妙化するマルウェアの手口やウィルスの脅威からPCやデータを守り、情報流出や不正アクセス等を防止するなど、セキュリティにも配慮しています。



当社は、ワークスタイルを支えるハードウェアとサービス・ソリューションをより多くの人々にご提供し、ビジネスを支えるパートナーとしてご支援してまいります。



■デスクトップPC新商品「dynaDesk DT200/IoT」主な特長

(1)充実の基本性能



・PCI Expressスロット

PCI Express ×1 が1つ、PCI Express ×4 が2つ、PCI Express ×16 が1つ、計4スロットを標準装備。グラフィックカード(別売)やインターフェースカード(別売)の拡張が可能。



・メモリ

8GB搭載モデル※注2/16GB搭載モデル※注2を選択可能。いずれも最大128GBまで増設が可能です。



・HDD/SSD

256GB SSD※注3(M.2)×1と2.5型 1TB HDD※注3 (SATA)×2基 搭載モデル※注4/256GB SSD※注3 (M.2)×1搭載モデル※注5を選択可能。



・インターフェース

USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ(前面×1、背面×2)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ(前面×3)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(前面×1)、USB 2.0 Type-Aコネクタ(背面×2)の計9ポートを搭載しており、幅広い周辺機器との接続が可能。



(2)横置き可能なコンパクトな新筐体。内部スロットへのアクセスも容易に



幅約100.0mm×奥行約310.0mm×高さ約325.0mmの省スペース設計。デスクのスペースに合わせて、縦置きだけでなく、横置きにも対応できます。また、工具を使用しなくてもネジを外すことができ、HDDやSSD、メモリの交換や増設がしやすい筐体設計を採用。



(3)電源の電力変換効率の向上で、消費電力の低減を実現



電力変換効率の規格「80 PLUS プログラム」の「80 PLUS Platinum」の認証を取得した電源ユニットを採用しており、静音化、省エネ化、長寿命化を実現しています。



(4)4画面同時出力にも対応



マルチタスクで業務の生産性向上を実現するため、4画面同時出力(アナログRGBコネクタ、DisplayPort、HDMI(R)出力端子、USB Type-C™コネクタでの接続)も可能※注6です。



詳細は、下記商品紹介ページをご覧ください。

https://dynabook.com/business-desktop-dynadesk-series/dt200u-iot-nov-2022-desktop.html



※注1:本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※注2:メモリ8GB搭載モデルは、256GB SSD×1搭載となります。メモリ16GB搭載モデルは、256GB SSD×1および1TB HDD×2搭載となります。

※注3:HDD/SSDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。

※注4:RAID1構成が可能です。メモリは16GBになります。

※注5:メモリは8GBになります。

※注6:接続には各種市販のケーブルが必要です。使用状況によりメモリの増設が必要となります。



※画面はハメコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。



●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Optane、Celeron、Intel Core、Intel Evo、インテルEvo、Intel Insideロゴ、Iris、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、vProは、アメリカ合衆国および/ またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。

●HDMIは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

●USB Type-C™は、USB Implementers Forumの商標です。

※その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-14:16)