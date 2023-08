[GOOPASS]

『人生を彩ろう』をパーパスに掲げるGOOPASS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高坂勲、以下:GOOPASS)は、株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ(本拠地:東京都、クラブ代表:家本賢太郎、以下「TUBC」)と2023年10月14日(土)、15日(日)に有明アリーナで行なわれる開幕戦にて『GOOPASS presents PREMIUM CAMERA SEMINAR』を開催する事をお知らせいたします。







GOOPASSは、これまでもBリーグのオフィシャルカメラマンが使用するプロ向け一眼レフや、望遠~超望遠レンズなど、本格的な撮影機材を1ヶ月定額でレンタルできる、サブスクリプション型カメラレンタルサービスを提供してきました。

そして、さらにカメラという"モノ"の提供にとどまらず、手にした後の"体験"や、こころに残る"トキ"を届けるサブスク事業を展開しています。

今回のTUBCとの取り組みでは”体験”や”トキ”を大切にしたいという思いから機材の無償提供だけではなく、機材を利用した撮影方法などBリーグでの撮影経験のあるカメラマン石井ジョゼ氏を講師に迎え直接の講習もセットとなったspecialプランです。

カメラがお好きな方、スポーツ観戦が趣味の方、興味はあるけど初めての方、どなたでもお気軽にご参加いただけますのでぜひこの機会に体感ください。



講師「石井ジョゼ」氏





Bリーグの撮影経験を持つプロスポーツカメラマン。ライターとして携わっていたストリートボールリーグ・SOMECITYでカメラ・写真の可能性に衝撃を受けて、独学でカメラを学ぶ。主な撮影種目は、バスケットボール、バレーボールなど。



開幕特別企画チケット「プレミアムカメラシート」詳細





開幕特別企画チケット「プレミアムカメラシート」は、選手に近い距離から撮影が可能になる特別なお席です。

試合の臨場感や躍動感を体感いただき、ぜひその大切な”トキ”をカメラに残してください。

https://tubc.tokyo/club_news/2959/



チケット販売は、TUBC公式オンラインストアから購入いただけます。

TUBC公式オンラインストア https://blue-rabbits.tubc.tokyo/stores



販売期間:2023/08/04 11:00 ~ 2023/10/11 11:00





GOOPASS presents PREMIUM CAMERA SEMINAR



対象試合:B3リーグ 2023-24season

第2戦 PREMIUM FES 東京ユナイテッドBC ホーム開幕戦 江東区民DAY



日時:10月14日(土)17:30 TIP OFF

会場:有明アリーナ(メイン)

概要:B3リーグ 第2戦 「東京ユナイテッドBC vs 鹿児島レブナイズ」

タイムテーブル:

14:00-15:00 カメラ講習会@有明アリーナプレスルーム

15:30 開場

17:30 TIP-OFF

19:30ごろ 試合終了



日時:10月15日(日)15:00 TIP OFF

会場:有明アリーナ(メイン)

概要:B3リーグ 第2戦 「東京ユナイテッドBC vs 鹿児島レブナイズ」

タイムテーブル:

11:30-12:30 カメラ講習会@有明アリーナプレスルーム

13:00 開場

15:00 TIP-OFF

17:00ごろ 試合終了

貸出機材情報(一部)





SONY サイバーショット DSC-RX10M4

https://goopass.jp/products/detail/994/

Canon フラッグシップフルサイズ×TAMRON大三元望遠ズームセット EOS 5D Mark IV + SP 70-200mm F2.8 G2

https://goopass.jp/products/detail/1605/

Nikonプロ仕様最上位機 & 大口径望遠ズームレンズセット Z 9 ボディ + NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

https://goopass.jp/products/detail/5790/

※在庫状況により変更の可能性がございます。



株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブについて





TUBCは、東京ベイエリア(東京東側エリア、東京湾・河川周辺エリア)を拠点とするバスケットボールクラブです。コロナによって失われた様々なつながりに対して、バスケットボールやエンターテイメントを通じて新たな出逢いを生み出し、グローバル都市TOKYOに人のつながりとコミュニティを生み出すクラブを目指しています。2023-24シーズンは、勝負の2年目として、早水HCのもと魅力的でアグレッシブなバスケでB2昇格を目指します。







GOOPASS 株式会社





こころに残る"トキ”の積み重ねは、人生に彩りを与えてくれます。

GOOPASSは『人生を彩ろう』をパーパスに掲げ、カメラのような"モノ"の提供にとどまらず、手にした後の"体験"や、こころに残る"トキ"を届けるサブスク事業を展開しています。





設立:2017年4月10日

所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル13F

代表者:代表取締役 高坂 勲

事業内容:こころに残る”トキ”のサブスク『GOOPASS』

URL:https://goopass.co.jp/





