『Kipling x Hello Kitty ラビットイヤーコレクション』で、絶え間ない幸運を呼び込みましょう



ベルギーのバッグブランド・キプリングは、Kipling x Hello Kittyカプセルコレクションとして2023年の干支・兎年を祝う「Kipling x Hello Kitty ラビットイヤーコレクション」を2022年12月28日(水)に発売いたします。

これに先駆けて、キプリングオンラインショップでは12月15日(木)より先行予約販売を開始いたします。









キプリングは、前年のタイガーイヤーコレクションに続きこのラビットイヤーコレクションで伝統を進化させました。幸せと優しさをもたらす象徴のようなハローキティがラビットコスチュームに身を包み、幸運や精神的な強さそしてハッピーな気持ちを表現しています。

このコレクションが内なる子供心を引き出し、エモーショナルでノスタルジックな気分で明るく心穏やかに新年を迎えられることでしょう。実用的でありつつかわいらしくそして印象的。そんな気分を上げるバッグで新しい年を迎えて、自分らしく輝こう。







新年のお出かけや家族の集いの装いにぴったりなKipling x Hello Kittyのバッグで新しい年への飛躍を。

今こそ日常を離れてホームタウンに戻り、家族や旧友たちとの再会を楽しみ自分だけの時間にもフォーカスしてみましょう。便利で使いやすさ抜群のこのコレクションのバッグが移動を楽にしてくれます。

商品展開はキュートでさっと持ち運べる2wayバッグからハンズフリーになるバックパック、スタイリッシュなクロスボディバッグやファッション性と機能性を兼ね備えたポーチと多岐に渡ります。







ラビットコスチュームに身を包んだHello Kittyはキュートでフレンドリー。このコレクションではどんなシーンにもフィットするよう、黒とピンクの2色展開をご用意しました。



何にでもマッチするブラックは、トレンドのスタイルやドレスアップした装いにも、Tシャツ&スェットのカジュアルなスタイルにもよく合います。赤いウェビングとゴールドとメタルのディテールがアクセントとなりワンランク上のスタイルを演出。カラフルな裏地は、ハローキティのアイコニックなシルエットをフィーチャーしました。







ハローキティのファンが大好きなかわいらしいライトピンクのバッグは、新年から一気に春のホリデーシーズンそして夏へと連れて行ってくれます。ハローキティのリボンやコスチュームの赤いアクセントカラーが、新春らしさを演出しており、また淡いピンクが春先から暖かくなる季節にぴったりな色彩です。

「ラビットブラック」、「ラビットピンク」ともに裏地にはリサイクルポリエステル100%を使用。地球に優しいサステナブルなアイテムです。

Kipling x Hello Kittyのダブルネームメタルチャームはすべてアイテムに付属しています。







コンパクトサイズのバックパック「デリアミニ」は必需品をしっかり持ち運べてハンズフリーのお出かけを楽しめるマストハブなアイテム。「デリアミニ」と一緒に街でのサイクリングやグランピング、週末旅行をお楽しみください。見た目もキュートで軽量な「デリアミニ」が、あなたの毎日を輝かせます。新年のドレスアップした装いにも普段使いにもぴったりなアイテムです。









パーティの必需品「リリ」は、外装はシンプルでスタイリッシュ、内装は多層構造で優れた機能性を誇ります。スマートフォンやクレジットカード、鍵、リップグロスなどを二つに分かれた収納コンパートメントにしっかり収納。パーティや家族の集まり、街の散策など、あなたのお出かけに欠かせないクロスボディバッグです。









ポーチの「ザドック」は要チェック!外出先で必需品を持ち運ぶのに理想的なポーチです。一見コンパクトに見えるポーチは収納力抜群!メイク道具や小物を入れて持ち運ぶのにとても便利です。旅行やデイリーユースにおすすめのアイテムです。





多用途に使えるのが「Kipling x Hello Kitty ラビットイヤーコレクション」の一番のポイント。いろんなスタイルに合わせやすく、年末年始のトラベルスタイルや新年のドレスアップした装いやにもおすすめ。そして実用的で軽量なので日常使いにも活躍するコレクションです。

幸運を呼ぶ贈り物として、ノスタルジックな心地良いアイテムとして、Kipling x Hello Kitty ラビットイヤーコレクション」とともに、軽やかに明るく新年を迎えましょう。





▼コレクション特集ページはこちら

https://www.kipling.jp/hellokitty-2023



#KiplingLiveLight #LiveYourDream #KiplingxHelloKitty







Kipling x Hello Kitty Collection













【キプリングについて】

キプリングのサクセスストーリーは、1987年にファッションの中心地の一つであるベルギーのアントワープで、クリンクルナイロン素材のバッグと共に始まりました。型にはまらないクリエイティブな発想を源泉に、クールでカジュアルなスタイルと考え抜かれたデザインを形にしたキプリングのバッグは、どこかへ行きたいという気持ちを呼び起こし、自分らしく輝く人に寄り添います 。キプリングは単なるバッグブランドを超えて、前向きな姿勢、楽しく軽やかな心、自由な精神、インクルーシブな生き方を体現しています。幅広く知られるキプリングのバッグやアクセサリーは現在、世界80カ国以上の店舗のほか、オンライン( www.kipling.jp )でもお求めいただけます。



