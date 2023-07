[ニッコー株式会社]

忘れ物保管所からの宝物が蘇る。



洋食器メーカーのニッコー株式会社(本社 : 石川県白山市、代表取締役社長 : 三谷明子、以下NIKKO)が運営する「LOST AND FOUND」は昨年開催したマーケットイベント「BAZAAR(バザー)」が好評だったことを受けて、この度第2弾を2023年7月26日(水)から8月14日(月)にかけて開催いたします。アートディレクター平林 奈緒美氏とセレクター小林 和人氏の2人が選んだアイテムが並びます。













LOST AND FOUNDが開催する「BAZAAR」とは





「BAZAAR」は、アートディレクター平林 奈緒美氏・セレクター小林 和人氏(Roundabout, OUTBOUND オーナー)2人の独自の審美眼により各地の「忘れ物保管所」で掘り起こされた、日用品を集めたマーケットイベント。選りすぐりのアイテムが店舗のセンターテーブルに並びます。「確かな技術に基づいて長い間作り続けられてきたのに、世の中に溢れた多くのものに紛れてしまったり、今も通用するのに時代の流れに埋もれてしまった、良いものが見つかる場所」という平林氏が掲げたブランドコンセプトの想いを、改めて今回のマーケットイベント「BAZAAR」に込めました。



LOST AND FOUND のウェブサイト内「JOURNAL」にて、平林 奈緒美氏・小林 和人氏による、「BAZAAR」第2弾についての対談記事を公開中です。

2人の視点から、掘り起こされた商品や今回の買い付けツアーでのデザインへの気づきなどが語られており、「BAZAAR」商品の魅力を深めながらお買い物が楽しめる内容となっています。

・LOST AND FOUND[JOURNAL] https://lost-found-store.jp/blogs/journal/bazaar2_0714



前回のBAZAARはLOST AND FOUND TOKYO STORE(ロストアンドファウンド トウキョウ ストア)の1周年を記念した1st ANNIVERSARY BAZAAR として開催されました。今では希少な歴代のNIKKOのバックスタンプが入ったテーブルウェアをはじめ、2人が発掘した様々な日用品が並び大好評のイベントになりました。今回の第2弾ではガラスやステンレスのものが揃い、夏らしさが溢れる商品ラインナップになっています。それだけではなく、オールドニッコーと言われるNIKKOの珍しい食器たちも並びます。



【開催概要】





開催日:2023年7月26日(水)~8月14日(月)

場所:LOST AND FOUND TOKYO STORE

※「BAZAAR」の売上の一部は、LOST AND FOUND の店舗がある渋谷区に少しでも貢献できるよう、社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会が運営する「渋谷区こどもテーブル」https://shibuyaku-kodomo-table.jp に寄付いたします。

※イベントは、商品がなくなり次第終了となります。



【LOST AND FOUNDとは】







「LOST AND FOUND 」(=忘れ物保管所 )は、確かな技術に基づいて長い間作り続けられてきたのに、世の中に溢れた多くのものに紛れてしまったり、今も通用するのに時代の流れに埋もれてしまった良いものが見つかる場所として、2021年5月にECサイトを、11月に富ヶ谷に旗艦店をオープン。







LOST AND FOUND TOKYO STORE





住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-15-12 1階

TEL・FAX:03-5454-8925

営業時間:11時~19時

定休日:火曜日

ECストア URL:https://lost-found-store.jp

公式 Instagram:@lost.and.found_store



