ドイツのラグジュアリーブランドMCMは、新たなモノグラムとなる「ローレトス」を発表。象徴的なローレルモチーフからインスパイアを受け、デザイン志向の高い「ヴィセトス」をリフレッシュし、新しいアイコンとして、柔らかくクリアなデザインで表現されています。



2024年春夏コレクションは、MCMが1976年から築いてきたビジュアルシグネチャーを追求し、ブランドロゴを刷新。サイズ、スケールのバランスを通じて各デザインに磨きをかけ、ヘリテージと未来へのビジョンを結びつけた新しいビジュアルアイデンティティを提案しています。新たなアイコンはブランドのLaurelに焦点を当て、妥協のない品質を象徴しています。本コレクションのメインとなる「ローレトス」、従来のVisetosパターンをLaurelアイコンへと新しいモノグラムパターンとして使用されます。シンプルで力強いデザインは、アイコニックなブランドコードにMCM Laurelの側面をリボンで結びつけるパターンとして、柔らかな美学に継承されています。



ローレトスラインにはコーテッドキャンバスとジャガードがあり、ウィークエンダー、リズショッパー、ミュンヘントートバッグ、ボストンバッグなどのクラシックなスタイルが含まれています。新しいトライングルバッグやアクセサリーもラインナップに加わります。すべてのスタイルは動きやすさを重視し、ショルダー、クロスボディ、リストストラップなど自分らしいスタイリングで着用可能です。



ローレトスラインは2023年11月3日から店舗及びオンラインストアにて販売開始。







COLLECTION NOTES



LAURETOS CANVAS

MCMのクラシックなヴィセトス柄を再解釈し、モダナイズした「ローレトス」がコレクションの特徴。Laurelを強調した「ローレトス」は、多機能なデイバッグの数々に採用され、新たなアイコンへの情熱を象徴しています。レディースでは、巾着型、ショルダー型、トート型、ホーボー型、ショッパー型、クロスボディー型など、カラー・コーティング・キャンバスのバリエーションや、レザー小物、アクセサリーも充実しています。メンズ&ユニセックスでは、バックパック、トートバッグ、ベルトバッグ、メッセンジャーバッグのほか、財布、カードケース、ポーチ、キーホルダー、チャーム、ベルトなど、充実したラインナップを展開します。。



LAURETOS JACQUARD

MCMのハンズフリー・ムーブメントのパイオニアとして、最新のバックパック・デザインは、新しいローレトス・ジャカード柄のモダンさとマルチな機能性と軽さを兼ね備えています。ローレトス・ジャカードのラインは、ショルダーバッグ、ベルトバッグ、トートバッグ、バックパック、そしてウェアまで、ジェンダーレスで展開します。







CREDITS

Art Director:MJ Kim

Photographer:Sangjun Park

Videogrpaher:NUHA film production

3D Designer:ESTATE



Modern Creation München (MCM)

MCMは1976年にドイツ・ミュンヘンで誕生、以来ドイツの文化的な歴史や伝統を受け継ぎながら最先端の技術による商品開発を追求してきた、ラグジュアリーライフスタイルブランドです。今日まで音楽やアート、トラベル、テクノロジーなどをインスピレーションに、既成概念にとらわれず、クラシックなデザインを新しい解釈で生まれ変わらせるという独自のスタイルを貫いています。ドリーマーやクリエイター、デジタルネイティブといった21世紀を生きるグローバルノマド世代を惹きつけるMCM。そのミレニアルマインドを持つオーディエンスは、ジェンダーレスでエイジレス、エネルギッシュでルールや国境に縛られません。 MCMは現在オンラインストアのほか、ミュンヘン、ベルリン、チューリッヒ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、上海、北京、ソウル、東京、中東をはじめとする世界43か国以上で584店舗を展開しています。詳しくは、https://jp.mcmworldwide.com/をご覧ください。



【公式サイトHP】

https://jp.mcmworldwide.com



【SNS】

LINE : MCM JAPAN Instagram : @mcmjapan



