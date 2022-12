[ネクスター株式会社]

ラーメン激戦区中野に家系ラーメン箕輪家をオープンするためのクラウドファンディングを支援します。



SNSマーケティング事業を行う、ネクスター株式会社(本社:東京都 新宿区、代表取締役社長CEO:細田悠巨)が、丸山紘平と箕輪厚介(幻冬舎)が設立した株式会社箕輪家とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。2022年11月28日(月)にグランドオープンする箕輪家 中野旗艦店の暖簾に、ネクスター株式会社のロゴを掲載いただけることになりました。







「新生」家系ラーメン箕輪家について







(写真左:丸山紘平『箕輪家店主』/ 写真右:箕輪厚介『幻冬舎』)



家系ラーメン箕輪家のラーメンは、どこの系譜にも属さない「新生」家系ラーメン。

家系ラーメンの要である豚骨スープは、豚骨の炊き方を熟知している「博多ラーメンでぶちゃん」の甲斐師匠の元で修行をし、アレンジを重ねた上に生み出した。

箕輪イズムを汲み、脂ギトギト、中毒性が高いのに、どこか優しい豚骨スープを、日々、お店で炊いている。



スープにしっかり絡む特製の麺を、大成食品で製造している。

この特製麺は、保存料を使っていないため長くは保たず、また保管方法にも気を配る必要があり、最高の麺を、お客さまのオーダーに合わせて丁寧に茹で、最適な状態で提供している。



「箕輪家の主役は、あくまでお客さまと考えています。ラーメンが大好きな人も、ご家族づれも、みんなにラーメンを楽しんでほしい。」と丸山紘平店主は語っている。





スポンサー契約についての謝辞









この度、ネクスター株式会社がスポンサー契約を結ばせていただきましたことに、深く感謝申し上げます。

丸山紘平様と箕輪厚介(幻冬舎)様が設立した株式会社箕輪家に貢献できることを大変嬉しく思っております。

グランドオープンする箕輪家 中野旗艦店の一助となれれば幸いです。

『東京から世界へ』のモットーへ全面的な応援体制の元で契約締結させていただきます。

お客様・ファン・関係者各位の皆さまと共に、「箕輪家」を応援し、盛り上げてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。





ネクスターホールディングスについて









Nexter社は、12期目を迎えたSNSマーケティングカンパニーです。またグループ会社では、システムコンサルティング領域から、複数のD2C / P2C ブランド事業などを展開しております。



事業会社名 : ネクスタークリエイティスト 株式会社 ( D2C / P2C ブランド事業 )

持株会社名 : ネクスターホールディングス 株式会社

英語表記 : Nexter Inc. / Nexter Holdings.

本社所在地 : 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー / ラ・トゥール新宿ガーデン29F

代表者名 : 代表取締役社長 CEO 細田悠巨

スタッフ数 : 42名(グループ合計・業務委託、アルバイト含む)

資本金 : 1億 2428万 4842円(グループ合計・資本準備金含む

公式HP : https://nexter.tokyo/companyprofile/

公式twitter : @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram : @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/



本件に関する問い合わせ



ネクスター株式会社 / ネクスタークリエイティスト株式会社 /トーキョークリエイティスト株式会社

General Manager 二瓶 寛史(ニヘイヒロフミ)

メールアドレス: hirofumi@nexter.tokyo



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-00:40)