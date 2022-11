[Sasuke Financial Lab(株)]

Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」https://sasukefinlab.com/ )が運営する保険の診断・一括比較・見積もりサイト「コのほけん!」( https://konohoken.com/ )において、2022年11月版の「人気の保険ランキング」を発表しましたのでお知らせ致します。







■2022年11月版 人気の保険ランキング

【調査概要】

調査目的:各種保険の人気調査(契約数・資料請求数・閲覧数の多い順に作成)

調査実施期間:2022年10月1日~31日

調査主体:Sasuke Financial Lab株式会社

調査対象者:コのほけん!訪問ユーザー

有効回答数:11,3297件

※商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。



医療保険ランキング https://konohoken.com/medical/ranking/

1位 オリックス生命 医療保険CURE Next[キュア・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/orix/orix_medical_1/

2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ

https://konohoken.com/medical/zurich/zurich_medical_1/

3位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトの終身医療〈I型(入院・手術を保障)〉

https://konohoken.com/medical/axa/axa_medical_1/



女性医療保険ランキング https://konohoken.com/medical/lady/ranking/

1位 オリックス生命 医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]

https://konohoken.com/medical/lady/orix/orix_medical_2/

2位 ライフネット生命 じぶんへの保険3レディース

https://konohoken.com/medical/lady/lifenet/lifenet_medical_2/

3位 ネオファースト生命 ピタッとレディ

https://konohoken.com/medical/lady/neo_first/neo_first_medical_5/



生命保険ランキング https://konohoken.com/life/ranking/

1位 オリックス生命 終身保険RISE [ライズ]

https://konohoken.com/life/whole-life/orix/orix_life_1/

2位 チューリッヒ生命 定期保険プレミアムDX

https://konohoken.com/life/term-life/zurich/zurich_life_1/

3位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトの定期保険2

https://konohoken.com/life/term-life/axa/axa_life_2/



がん保険ランキング https://konohoken.com/cancer/ranking/

1位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトのがん終身

https://konohoken.com/cancer/axa/axa_cancer_1/

2位 オリックス生命 がん保険Believe[ビリーブ]

https://konohoken.com/cancer/orix/orix_cancer_1/

3位 チューリッヒ生命 終身ガン治療保険プレミアムZ

https://konohoken.com/cancer/zurich/zurich_cancer_1/



自動車保険ランキング https://konohoken.com/car/ranking/

1位 セゾン自動車火災保険 おとなの自動車保険

2位 楽天損害保険 ドライブアシスト(個人用自動車保険)

3位 ソニー損害保険 ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険 Type S)



就業不能保険ランキング https://konohoken.com/disability/ranking/

1位 アクサダイレクト生命 アクサダイレクトの働けないときの安心

https://konohoken.com/disability/axa/axa_disability_1/

2位 ライフネット生命 働く人への保険3

https://konohoken.com/disability/lifenet/lifenet_disability_4/

3位 SBI生命 働く人のたより

https://konohoken.com/disability/sbi/sbi_disability_1/



■360度比較

お客様ご自身が納得して保険を選べるよう商品の詳細をあらゆる角度から比較できる機能です。「人気ランキング順」「保険料の安い順」「保険料の高い順」の並び替え、こだわり選択で欲しい保障のある保険商品を絞り込みし、ランキングとの表示切り替えが可能です。(なお、保険会社、商品によって表示されないものもございます。)



医療保険:https://konohoken.com/medical/compare/

生命保険:https://konohoken.com/life/compare/

がん保険:https://konohoken.com/cancer/compare/

女性医療保険:https://konohoken.com/medical/lady/compare/

就業不能保険:https://konohoken.com/disability/compare/

引受基準緩和型医療保険:https://konohoken.com/medical/relax/compare/

定期保険:https://konohoken.com/life/term-life/compare/

収入保障保険:https://konohoken.com/life/family-income/compare/

終身保険:https://konohoken.com/life/whole-life/compare/





■デジタル保険代理店「コのほけん! 」について

URL:https://konohoken.com/

どこのほけんか迷ったら、コのほけん!であなただけの「コの保険」を選びませんか?

この保険を、この決め方で。

「コのほけん!」は、あなたのための、新しいオンライン保険サービス。個人ひとりひとりが「この保険に決めた!」と納得できるように、プロの知見とテクノロジーが融合したサービスです。保険の診断・一括比較・見積もり等、オンラインでお客様の保険選びをサポート致します。





■Sasuke Financial Lab株式会社について

URL:https://sasukefinlab.com/

自分に合った保険を、自分で選べる世界を。

保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指し、よりデジタルを通じて保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界の発展に寄与していきたいと考えております。



■会社概要

会社名: Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )

本社所在地: 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2F FINOLAB内

設立: 2016年3月

代表者: 代表取締役 松井 清隆

事業内容: デジタル保険代理店事業、Insurtech事業

デジタル保険代理店「コのほけん!」

保険の診断・一括比較・見積もりなら【コのほけん】オンライン相談可

WebサイトURL:https://konohoken.com/

