利き茶やアップサイクル体験など、3つのワークショップ追加ラインナップ!



株式会社フラクタ(本社:東京都渋谷区、代表:河野 貴伸)は、ブランドとの対話を通して未来の文化について考えながら商品の購入や体験ができる一般来場者に向けたブランド体験イベントを、2023年9月16日(土)~17日(日)の2日間にわたり原宿のWITH HARAJUKUにて初開催します。期日中、同イベント内で開催のワークショップ企画第二弾を本日公開いたしました。







イベント概要





「文化商店」は「まだ見ぬブランド、まだ見ぬ顧客と出会う商店。売り買いするのは、未来の文化。」をテーマに、ブランドを運営する人々との対話や商品購入などを通じて、これから先の未来のために続けている取り組みを体験できるイベントです。会場には、全26ブランドが出展し、商品が購入できるブースエリア*と、シンボリックな取り組みを体験できるワークショップエリア、そして飲食を楽しむことができるバーカウンターを設けています。

*ブースにより商品販売の有無は異なります。



ワークショップエリアでは、ブランドや商品の魅力に気づくだけでなく体験を通じて文化を知る、文化に触れるきっかけとなる企画を2日間で合計6つご用意しています。

文化商店に出展するブランド同士のコラボレーションもございますのでぜひご参加ください。

※ワークショップの内容は状況により変更となる可能性がございます。変更の際は特設サイトとお申し込みフォームにてお知らせいたします。



ワークショップ追加発表ラインナップ





今回3つのワークショップを追加発表しました。お茶の銘柄を当てる利き茶が体験できるワークショップやZ世代起業家とファッション業界の有識者のトークセッション、パンの耳をアップサイクルして作られたビールやジンの飲み比べが楽しめるワークショップをご用意しています。すでに発表されているワークショップのうち、お申し込み可能なものもご紹介しているのでぜひご参加ください。



■9月16日(土)開催



14:00~15:00 日本茶インストラクターと学ぶ「利き茶」体験ワークショップ





[出展企業]ALL GREEN

[参加料金]無料

[参加申し込み]https://peatix.com/event/3660976



[ワークショップ内容]

利き茶とは、銘柄がわからない状態で数種類のお茶を飲み、銘柄を当てる遊びです。元々は中国から伝わった「闘茶(とうちゃ)」とも呼ばれた遊びで、鎌倉時代に武士や貴族の間で流行していたそうです。今回は、シングルオリジン・ティーの味わいの個性に着目するALL GREENが、おいしく気軽に学べる「利き茶」のワークショップを開催します。茶道の作法や知識は一切必要ありません。五感をフルに稼働させる利き茶会で、奥深い緑茶の世界を楽しみませんか?



16:00~17:00 焼酎の“いま”を知る、ワークショップ





[出展企業]SHOCHU X

[参加料金]¥1,500(税込)

[参加申し込み]https://peatix.com/event/3656830



[ワークショップ内容]

本ワークショップでは、焼酎の現在のトレンドや文化について学ぶことを目的に、焼酎の歴史や製造プロセスから始まり、最新の銘柄やブランドの紹介、さらには飲み方や食との相性についても体験していただきます。焼酎野郎ことSHOCHU X代表の橋本氏から直接知識を得るだけでなく、実際に試飲を通じて味わいを楽しむことができます。焼酎好きはもちろん、今まであまり好きではなかった人でも、存分に楽しめますので、ぜひお越しください。



■9月17日(日)開催



14:00~15:00 “CUSTOM YOUR USED” &スペシャルトークセッション





[出展企業]DOKKA vivid

[参加料金]¥2,000(税込)

※トークセッションのみの参加は無料(当日参加も可)

[参加申し込み]https://peatix.com/event/3660990



[ワークショップ内容]

前半にトークセッション、後半にワークショップを実施します。トークセッションでは、起業家でもありNYファッションウィークでコレクション発表経験もあるZ世代のデザイナーユニットと、誰もが知るファッションブランドを展開する企業で新しい消費を探求するマネージャーによるトークセッションを行います。原宿という時流の象徴となる街で、世代も立場も異なる4人が「今時のお買い物」や「これからのファッション」について各々の想いを語ります!ワークショップでは、アイロン熱でプリントできる転写シートを使用して、要らなくなった洋服、飽きてしまった洋服のオリジナルカスタム体験をご用意しています。



16:00~17:00 パンの耳から作られたビール&ジンを味わう、アップサイクル体験ワークショップ





[出展企業]Better life with upcycle

[参加料金]¥1,000(税込)

[参加申し込み]https://peatix.com/event/3672714



[ワークショップ内容]

本ワークショップでは、製造工程でロスとなってしまうパンの耳をアップサイクルして作られたビールやジンの飲み比べが楽しめます。試飲だけではなく、実際に原料として使用されているパンの耳を試食し、原材料から製品となるまでのものづくりの背景を五感で学ぶ、ここでしか味わえない体験を提供します。パン屋さんのもったいないからはじまった個性豊かなクラフトビールや、日本初となるパンの耳100%で作られたクラフトジンを是非ご賞味ください。





バーカウンターにはクラフトジンを提供する「YORI」が出店!







地域のフードロスにつながる果物や野菜をボタニカルにした国産のクラフトジンブランド「YORI(ヨリ)」がバーカウンターに出店します。「KAMIKAWA」「FUJI」の2種類のジンを中心に、YORIオリジナルカクテルやクラフトビール(発泡酒)、ソフトドリンクなどをその場で楽しむことができます。



また、ペアリングフードとして、3種類の「ジャパナイズタコス」もご用意。本場メキシコの現地から仕入れた甘味の強い「とうもろこし粉」を使用し、独自の配分で作られたオリジナルの生地は、グルテンフリーで、そのままでも深い味わいに。「紅鮭タコス」「照り焼きタコス」「ポークジンジャータコス」各¥500(税込)と、日本人好みの食材や味付けを意識し、ここでしか食べられないタコスを味わうことができます。*メニュー等は変更となる可能性がございます。



シンプルにお酒やジンの味わいが好きな方、地域の魅力に触れたい方、食事を楽しみたい方、そんな全ての方に楽しんでいただける「YORI」のバーカウンターを、ぜひお楽しみください。



公式サイト:https://yori-gin.com/



文化商店開催概要





期間:2023年9月16日(土)から9月17日(日)11:00~19:00(17日は18:00まで)

会場:WITH HARAJUKU 3F HALL / LIFORK

(住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30)

特設ページ:http://bunka-shoten.com/

参加費用:無料(※一部ワークショップは有料です。)

参加方法:当日直接ご来場ください。なお、ワークショップは事前予約制のためご参加希望の方は別途事前申し込みが必要です。詳細は特設ページをご確認ください。



【株式会社フラクタについて】

ブランドの自走を支援するトータルブランディングパートナーです。「ブランドを、未来の文化へ。」をビジョンに掲げ、ブランドの挑戦をテクノロジーとデザインの力で支えていきます。2019年10月にShopify Plus Partnerの認定を受けており、Shopifyにおけるブランディングや構築コンサルティングの実績も豊富です。お客様へダイレクトに届けたいみなさんの想いを、共にかたちにします。



【文化商店に関するお問い合わせ先】

文化商店事務局

Mail:bunkashoten_staff@fracta.co.jp



